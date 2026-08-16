/शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकाच्या पिस्तुलातून विमानतळावर गोळीबार; दोन जण गंभीर जखमी

वाराणसी गोळीबार : शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकाच्या पिस्तुलातून विमानतळावर गोळीबार झाला. या घटनेत दोन जण गंभीर जखमी झाले. वाराणसीच्या लाल बहादूर शास्त्री विमानतळावर ही घटना घडली. गोळीबारानंतर विमानतळावर एकच खळबळ उडाली. जखमींना तात्ळाळ उपाचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पोलिस या प्रकरणी माजी नगरसेवकाची कसून चौकशी करत आहेत.
वाराणसी विमानतळ प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, 16 ऑगस्ट रोजी सकाळी सुमारे 9:30 वाजता ही घटना घडली. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक कमलेश राय यांच्या बंदुकीतून दोन राउंड गोळीबार झाला. आझमगडचे राहणारे कमलेश राय एअर इंडियाच्या विमानाने मुंबईला प्रवास करत होते. यावेळी चुकून पिस्तूल चालले. गोळी जमिनीवर लागून जवळच्या एका मुलाच्या हाताला आणि एका महिलेच्या मांडीला लागली. या घटनेत एका महिलेसह दोन कर्मचारी जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी तात्काळ एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक कमलेश राय यांच्या बंदुकीतून दोन राउंड गोळीबार झाला. गोळीबारात दोन जण गंभीर जखमी झाले. वाराणसी विमानतळावर कमलेश राय आणि त्यांची पत्नी मुंबईसाठी निघाले होते. कमलेश राय यांच्याकडे 7.62 मिमी पिस्तुल होते. त्यांकडे असलेले हे परवानाधारक शस्त्र आहे. पिस्तुलासोबत 21 जिवंत काडतुसे असल्याची धक्कादायक माहिती तपासात समोर आली आहे.
एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या IX 1810 विमानाने ते मुंबईला जाणार होते. सकाळी सुमारे 9.30 वाजता शस्त्र तपासणीदरम्यान गोळीबाराटी घटना घडली. गोळी रिकोशेट होऊन दोन सुरक्षा तपासणी कर्मचाऱ्यांना दुखापत झाली. रोहित राज आणि सुमन कुमारी अशी जखमींची नावे आहेत. दोन्ही जखमींना तातडीने न्यू लक्ष्मी ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचारासाठी हलवले. स्थानिक पोलिसांना तत्काळ घटनेची माहिती देण्यात आली. प्रवासी कमलेश राय पोलिसांनी ताब्यात घेतले. घटनेची BCAS कडून सखोल चौकशी सुरु आहे. शस्त्र हाताळणीच्या निर्धारित सुरक्षा नियमांचे पालन झाले का, याची तपासणी केली जात आहे. चौकशीच्या निष्कर्षानंतर योग्य कारवाई केली जाणार आहे.