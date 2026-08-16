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शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकाच्या पिस्तुलातून विमानतळावर गोळीबार; दोन जण गंभीर जखमी

शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकाच्या पिस्तुलातून विमानतळावर गोळीबार झाला आहे. या घटनेत दोघेजण जखमी झाले आहेत. शिवसेनेच्या या नेत्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 16, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:03 PM IST
शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकाच्या पिस्तुलातून विमानतळावर गोळीबार; दोन जण गंभीर जखमी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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