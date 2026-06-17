Shiv Sena UBT Crisis : उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदारांच्या बंडखोरीवर कपिल सिब्बल यांचं मोठं विधान, 'आता हे प्रकरण न्यायालयात...'

Kapil Sibal on Shiv Sena UBT Crisis : महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा भूकंप झालाय. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे 9 पैकी 6 खासदार फुटलेत. ठाकरेंना दुसऱ्यांदा पक्षफुटीचा फटका बसलाय. यावर महाराष्ट्रासह देशातील सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यसभा खासदार आणि प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदारांच्या बंडखोरीवर मोठं विधान केलंय. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, निवडणुका कशासाठी? जर एखाद्या पक्षाच्या चिन्हामुळे, तुम्ही संसदेत निवडून गेला असाल, तर मग तुम्ही दुसऱ्या पक्षाच्या चिन्हाखाली त्या पक्षात कसे काय जाऊ शकता? तुम्ही त्या चिन्हावर निवडून आला नव्हता! घटनात्मक कायद्याचे कोणतेही तत्त्व याला परवानगी देऊ शकत नाही! अनैतिक, बेकायदेशीर, असंवैधानिक, आता निर्णय न्यायालयाचा!
Why Elections ?— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 17, 2026
If the party symbol
Sends you to Parliament
How can you walk over
Join another party with another symbol
You did not get elected on that symbol !
No principle of constitutional law can permit this !
Immoral
Illegal
Unconstitutional
Over to Court !
महाराष्ट्रातील राजकारणात बुधवारी पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झाला. ठाकरेंच्या शिवसेनेत 2022 नंतर पुन्हा एकदा बंडाची पुनरावृत्ती झालीय. यावेळी ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी त्यांची साथ सोडत, वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली केल्या. त्यामुळं पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा रंगल्याचं पाहायला मिळालं.मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडणार असल्याची चर्चा होती. या चर्चेवर बुधवारी शिक्कामोर्तब झालं. स्वत: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनीच फुटीच्या चर्चेवर शिक्कामोर्तब केलं.
या फुटीचे स्पष्ट संकेत 14 जूनच्या ठाकरेंच्या बैठकीतच मिळाले होते. उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’वर बोलावलेल्या पक्षाच्या खासदारांच्या बैठकीत पाच प्रमुख खासदारांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणं टाळलं होतं. याच पाच खासदारांसह एकूण 6 खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडल्याचं बुधवारी समोर आलंय.
या खासदारांच्या सह्यांचं पत्र लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे देण्यात आलं आणि या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याची माहिती मिळतेय. त्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेनं देखील सावधगिरी बाळगत अरविंद सावंतच्या यांच्या सहीचं पत्र ओम बिर्लांना दिलं. त्यामुळ शिवसेनेच्या फुटीवरून दिल्लीत जोरदार राजकीय हालचाली झाल्याचं दिसलं.