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धबधब्यावर गेले अन् तिथून परतताच सुरू झाला मृत्यूचा थरार, 10 दिवसांत रहस्यमयी आजाराने घेतला 4 जणांचा बळी, आरोग्य विभाग हाय अलर्टवर

मध्य प्रदेशातील एका ठिकाणी कुटुंबातील 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून संपूर्ण कुटुंबाला क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:13 AM IST
धबधब्यावर गेले अन् तिथून परतताच सुरू झाला मृत्यूचा थरार, 10 दिवसांत रहस्यमयी आजाराने घेतला 4 जणांचा बळी, आरोग्य विभाग हाय अलर्टवर
Image Credit: Shivpuri Mystery Illness

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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धबधब्यावर गेले अन् तिथून परतताच सुरू झाला मृत्यूचा थरार, 10 दिवसांत रहस्यमयी आजाराने घेतला 4 जणांचा बळी, आरोग्य विभाग हाय अलर्टवर
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