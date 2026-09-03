/धबधब्यावर गेले अन् तिथून परतताच सुरू झाला मृत्यूचा थरार, 10 दिवसांत रहस्यमयी आजाराने घेतला 4 जणांचा बळी, आरोग्य विभाग हाय अलर्टवर

मध्य प्रदेशच्या सईसपुरा परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. एका कुटुंबातील चार जणांचा रहस्यमयरित्या मृत्यू झाला आहे. फक्त 10 दिवसांच्या अंतराने या चौघांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने चौकशी सुरू केली आहे. एकाच कुटुंबातील तीन सख्ख्या भावांसह त्यांच्या आतेभावाचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबावर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या सर्व मुलांमध्ये ताप, पोटदुखी, उलटी-जुलाब आणि शरीरातील काही अवयव अचानक निकामी झाल्याचे प्राथमिक लक्षण दिसून आले होते. तसंच, या आरोग्य विभागाने या प्रकरणी गंभीर दखल घेत सर्व कुटुंबाला आयसोलेट केले आहे. तसंच, सर्व कुटुंबीयांचे रिपोर्ट भोपाळ येथे पाठवण्यात आले आहे.
कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चारही मुलं 16 ऑगस्ट रोजी गोरा टिला परिसरातील धबधब्यावर गेली होती. त्यानंतर त्यांना ताप, पोटदुखी, उलट्या आणि जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. प्रकृती झपाट्याने खालावत गेली. 21 ते 31 ऑगस्टदरम्यान चौघांचाही मृत्यू झाला. जिल्ह्याचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय रिशीश्वर यांनी कुटंबाची भेट घेतली.
सैसपुरा येथील रहिवासी तनवीर खान यांचा 14 वर्षांचा मुलगा, ताहिर खान, गोरा टिला येथील सिंधू नदीत आंघोळीसाठी गेला होता. दोन दिवसांनंतर त्याला खूप ताप आला. सुरुवातीला त्याच्यावर स्थानिक उपचार करण्यात आले, परंतु प्रकृती अधिकच खालावल्याने त्याला 20 ऑगस्ट रोजी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. 21 ऑगस्टच्या मध्यरात्री उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, तनवीर खानचा 19 वर्षीय पुतण्या, अयाझ, देखील आजारी पडला. त्याला 20 ऑगस्ट रोजी एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्याची प्रकृती खालावल्याने डॉक्टरांनी त्याला ग्वाल्हेरला पाठवले. तिथे उपचारादरम्यान 21 ऑगस्ट रोजी त्याचाही मृत्यू झाला. या सलग दुसऱ्या मृत्यूमुळे कुटुंब आणि आरोग्य विभाग या दोघांमध्येही चिंता वाढली आहे.
ताहिरच्या मृत्यूनंतर काही दिवसांनी, कुटुंबातील आणखी दोन मुलांना, तारुफ (11) आणि तासिफ (9), यांनाही ताप आला. 26 आणि 27 ऑगस्ट दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावली. 31 ऑगस्ट रोजी तारुफला शिवपुरी मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले, जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तासिफला ग्वाल्हेरला पाठवण्यात आले, पण त्याचाही मृत्यू झाला. एकाच दिवसात आणखी दोन मुलांच्या मृत्यूमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
प्राथमिक तपासात चौघांचा मृत्यू संसर्गामुळं झाल्याचे दिसून येत आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे नमुने घेण्यात आले आहेत. अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल.