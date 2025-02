'39 लाख मतं महाराष्ट्रातून बिहारमध्ये जातील, मग यूपीला...' संजय राऊतांनी सर्वच सांगितलं...

Sanjay Raut On Maharashtra Voting: महाराष्ट्रात 5 वर्षांत 34 लाख नवीन मतदार जोडले गेले होते पण लोकसभा निवडणुका झाल्या आणि 5 महिन्यातच अचानक 39 लाख नवीन मतदारजोडले गेले ते कसं, कोण आहेत ते? असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलाय. 39.5 कोटी लोकसंख्या सरकारची आकडेवारी निवडणूक आयोगाला वाटते त्यापेक्षा अधिक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. राहुल गांधी,खासदार संजय राऊत, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

39 लाख मतं कुठून आले? आता ही मतं बिहारमध्ये जातील. मग उत्तर प्रदेशमध्ये जातील. ही मत फिरत असतात. त्यामुळे हे निवडणुका जिंकतात. लोकांमध्ये जागृती यायला हवी. आम्हाला कशाप्रकारे हरवण्यात आलं? हे साऱ्यांनी पाहिल्याचे संजय राऊत म्हणाले.

We represent the entire Opposition that contested the last election in Maharashtra. We wish to bring to the notice of the people of India some crucial information we've uncovered regarding the Maharashtra elections.

