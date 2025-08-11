उपराष्ट्रपती अचानक कुठे गायब झाले? संजय राऊतांचं गृहमंत्री अमित शाहांना पत्र, '21 जुलैला खरगेंशी बाचाबाचीनंतर...'

Sanjay Raut Letter to Amit Shah: जगदीप धनखड यांनी अचानकपणे उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या राजीनाम्यामागे काहीतरी गौडबंगाल असल्याची शक्यताही विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान राजीनामा दिल्यापासून जगदीप धनखड गायब झाले असून शिवसेना उद्धव ठाकटे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. संजय राऊत यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिलं असून, जगदीप धनखड कुठे आहेत? अशी विचारणा केली आहे.
जगदीप धनखड कुठे आहेत आणि ते सुरक्षित आणि निरोगी आहेत की नाही याबद्दल खरोखरच आम्हाला काळजी असल्याचं संजय राऊत म्हणाले आहेत. तसंच राज्यसभेतील काही सहकारी सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पसची रिट याचिका दाखल करण्याचा विचारही करत असल्याचं पत्रातून सांगितलं आहे. 21 जुलैपासून आजपर्यंत, आमच्या उपराष्ट्रपतींच्या ठावठिकाणाबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. त्यांचे सध्याचे स्थान काय आहे? त्यांची प्रकृती कशी आहे? असे अनेक प्रश्न त्यांनी विचारले आहेत.
प्रति.
श्री अमित शहाजी
माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली.
आदरणीय गृहमंत्री,
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित एका विशिष्ट कारणासाठी मी हे पत्र लिहित आहे. 21 जुलै रोजी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. सकाळी 11 वाजता राज्यसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष श्री जगदीप धनखड यांनी कामकाज सुरू केले. अधिवेशनादरम्यान, ते सामान्य दिसले आणि त्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने अधिवेशनाचे कामकाज चालवले.
त्यांच्या आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली, त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. यावरून असे दिसून येते की त्यावेळी अध्यक्षांची प्रकृती ठीक होती. तथापि, त्याच दिवशी संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर, उपराष्ट्रपतींनी आरोग्याच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची घोषणा करण्यात आली. हे सर्वांसाठी धक्कादायक होते.
तथापि, त्याहूनही धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे 21 जुलैपासून आजपर्यंत, आमच्या उपराष्ट्रपतींच्या ठावठिकाणाबद्दल कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. त्यांचे सध्याचे स्थान काय आहे? त्यांची प्रकृती कशी आहे? या बाबींबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्यसभेतील काही सदस्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांना यश आले नाही. त्यांच्याशी किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांशी कोणताही संवाद झालेला नाही, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.
आपल्या उपराष्ट्रपतींना नेमके काय झाले आहे? ते कुठे आहेत? त्यांची तब्येत कशी आहे? ते सुरक्षित आहेत? या प्रश्नांबद्दलचे सत्य जाणून घेणे देशाला पात्र आहे. धनखड यांना त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात आले आहे आणि ते सुरक्षित नसल्याचे वृत्त आहे अशा अफवा दिल्लीत पसरत आहेत.
खरं तर राज्यसभेतील काही सहकारी सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पसची रिट याचिका दाखल करण्याचा विचारही करत आहेत कारण आम्हाला श्री धनखड कुठे आहेत आणि ते सुरक्षित आणि निरोगी आहेत की नाही याबद्दल खरोखरच काळजी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यापूर्वी मी तुमच्याकडून ही माहिती घेणे शहाणपणाचे मानले. मला आशा आहे की तुम्ही माझ्या भावना समजून घ्याल आणि श्री धनखड यांच्या सध्याच्या ठावठिकाणा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि आरोग्याबद्दल खरी माहिती द्याल.
धन्यवाद,
FAQ
१) जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा का दिला?
जगदीप धनखड यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी आपला राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला, ज्यामध्ये त्यांनी आरोग्याच्या कारणांचा उल्लेख केला. त्यांनी घटनेच्या कलम ६७(अ) नुसार तात्काळ प्रभावाने राजीनामा दिला. तथापि, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी यामागे “खूप गंभीर कारणे” असल्याचा दावा केला आहे, विशेषतः राज्यसभेतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगाच्या प्रस्तावाशी संबंधित घटनांमुळे.
२) जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
धनखड यांनी २०२२ मध्ये भारताचे १४वे उपराष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला होता, आणि त्यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत होता. त्यांचा राजीनामा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (२१ जुलै २०२५) आला, ज्या दिवशी त्यांनी राज्यसभेत ६३ विरोधी खासदारांनी सादर केलेला न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारल्याचे जाहीर केले. यामुळे सत्ताधारी भाजपला “लाजिरवाणी” परिस्थिती निर्माण झाली, कारण हा प्रस्ताव केवळ विरोधी खासदारांनी सादर केला होता आणि सरकारशी समन्वय साधला गेला नव्हता.
३) राजीनाम्यामागील खरे कारण काय आहे?
धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणांचा उल्लेख केला असला, तरी अनेक अहवालांनुसार त्यांचा राजीनामा सत्ताधारी पक्षाशी (भाजप) मतभेदांमुळे आला आहे. विशेषतः, त्यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोग प्रस्तावावर तातडीने कारवाई केल्याने आणि सरकारशी समन्वय न साधल्याने भाजप नाराज झाला. याशिवाय, धनखड यांनी व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (BAC) बैठकीत जे. पी. नड्डा आणि किरेन रिजिजू यांच्या अनुपस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली होती, ज्यामुळे तणाव वाढला. काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी दावा केला की, “१ दोन आणि ४:३० वाजेदरम्यान काहीतरी गंभीर घडले,” ज्यामुळे हा राजीनामा आला