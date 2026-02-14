English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • राष्ट्रवादींचं विलिनीकरण अन् अमित शहांकडे पक्षाची धुरा? एका बाणात राऊतांनी साधले अनेक निशाणे, पटेल- तटकरेंना सुनावले खडे बोल!

Sanjay Raut on NCP Merger : (Ajit Pawar) अजित पवार हा एकखांबी तंबू होता... तंबू पडला... आता इथंही युनायटेड स्टेस्ट ऑफ अमेरिकाप्रमाणं 'युनायटेड नेशन ऑफ भाजप' होईल म्हणत सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर परखड मत मांडलं. खासदार संजय राऊत काय म्हणाले? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Feb 14, 2026, 10:40 AM IST
Sanjay Raut on NCP Merger : (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर सलग काही दिवस राष्ट्रवादीच्या वर्तुळात अनेक घडामोडींना वेग आला. इतकंच नव्हे तर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार की नाही, हाच प्रश्न सातत्यानं उभा राहिला आणि यास कारण ठरल्या अजित पवार आणि शरद पवारांमध्ये झालेल्या काही बैठका आणि त्यानंतर परिस्थितीला मिळालेलं वेगळं वळण. एका अपघाती निधनानंतर मात्र क्षणात चित्र बदललं आणि याच बदलावर भाष्य करताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी बड्या नेत्यांवर टीकेची झोड उठवली. 

अमित शहांच्याच इच्छेनुसार सगळं होणार? 

'भाजप हा अदृश्य हात आहे. ही अदृश्य शक्ती आहे. अमित शहांच्या इच्छेनुसारच सर्व होणार', असं म्हणत,  'प्रफुल्ल पटेल जेव्हा होलतात तेव्हा अमित शाह बोलतात' असं थेट वक्तव्य करत यापुढे त्यांच्या (राष्ट्रवादी) पक्षाची सर्व सूत्र अजित पवारांनंतर अमित शहांकडे जातील. फडणवीसही नाही अमित शहांकडे सूत्र आहेत हे माझ्याइतकं खात्रीनं कोणी सांगू शकत नाही, असं राऊत ठामपणे म्हणाले. 

भविष्यामध्ये राष्ट्रवादीचं काय होणार?

भविष्यामध्ये या पक्षाचं काय होईल, भाजपात हा पक्ष विलीन होईल का? असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंचेही नेते भाजपमध्ये प्रवेश करतील असं सूचक विधान तरत जसं युनायटे स्टेट ऑफ अमेरिका आहे, तसं इथं 'युनायटेड नेशन ऑफ भाजप होईल' असा टोला राऊतांनी लगावला. 

तटकरे आणि पटेलांविषयी राऊत स्पष्टच बोलले... 

नुकतंच सुनील तटकरे यांनी विलीनीकरणाच्या चर्चांवर भूमिका मांडताना असा प्रस्ताव आला नाही, प्रस्ताव आलाच तर आम्ही विचार करू असं म्हटलं. त्यांच्या या वक्तव्याला अनुसरून प्रश्न विचारला असता 'अजित पवारांनंतर पक्षाला दहा तोंडं फुटली आहेत. अजित पवार हा एकखांबी तंबू होता. तो तंबू कोसळला आहे त्यामुळे त्यातले उंट, घोडे, बैल, गाढवं यांची धावाधाव सुरुय, कोण काय बोलतंय याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. पटेल आणि तटकरेंना कोणी निशाण्यावर घेतलं? विरोधी पक्षानं तर निशाणा साधलेला नाही. ज्या कुटुंबाचा कर्ता पुरूष म्हणजे अजित पवार संशयास्पदरित्या मृत्यू पावले त्या कुटुंबातून हे हल्ले होतायत आणि समोर पुरावे दिले आहेत. जेव्हा माणूस पुराव्यांसह बोलतो तेव्हा पुराव्यांनी उत्तर द्यायचं असतं', असं आव्हानपर वक्तव्य केलं. 'मोदी म्हणतात, मला टार्गेट करतात, 12 वर्षे तुम्ही पंतप्रधानपदी आहात, तुम्हाला कोण टार्गेट करेल?', अशीही कोपरखळी मारत राऊतांनी पुन्हा एका बाणात अनेक निशाणे साधले. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

