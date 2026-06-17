/‘केंद्रीय गृहमंत्री म्युच्युअल फंड चालवतायत’; ठाकरेंच्या शिवसेनेतील धुमश्चक्रीवर काँग्रेसची प्रतिक्रीया

Shivsena Operation Tiger : काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलला मिळालेला पराभव आणि भाजपचा झालेला विजय देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देऊन गेला. मागोमागच महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीसुद्धा काही केल्या संथ होत नव्हत्या. उलटपक्षी या घडामोडींना वेग मिळाला आणि एकाएकी पुन्हा एकदा जून महिन्यातच सत्ताधाऱ्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला खिंडार पाडलं. ठाकरेंच्या 6 खासदारांना आपल्या बाजूनं वळवत त्यांचा वेगळा गट पाडण्याच्या राजकारणानम महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघालं. बड्या नेत्यांसह मतदारांनाही या घडामोडीनं धक्का दिला. यातच विरोधी बाकावर असणाऱ्या अनेक नेते आणि पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांच्या या भूमिकेचा कडाडून निषेध केला. काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव आणि राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी या परिस्थितीचा दोष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर लावला.
अमित शाह यांनी लोकशाहीच्या सर्व मर्यादांचं उल्लंघन केल्याचा जळजळीत आरोप विरोधी पक्षांनी केला. काँग्रेसही यास अपवाद ठरलं नाही. महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरु असणाऱ्या घडामोडी पाहता काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांसह शाह यांच्यावर कडाडून टीका केली. परिसीमन विधेयक आणण्यासाठी या हालचाली सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
17 एप्रिल 2026 रोजी लोकसभेमध्ये झालेल्या अपमानाची परतफेड सध्या अमित शाह करत आहेत, असं लक्षात आणून देताना परिसीमन विधेयकावेळी जे काही घडंल, त्याचीच आठवण जयराम रमेश यांनी करून दिली.
सध्या भाजप अशा नेत्यांनांना लक्ष्य करत आहेत जे दोन वर्षांपूर्वी भाजपविरोधी भूमिकेमुळं निवडून आले होते आणि आता ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील. कथित स्वरुपात त्यांना याबदल्यात जो मोबदला मिळत आहे तो डोकं चक्रावणारा आहे हेसुद्धा जयराम रमेश यांनी लक्षात आणून दिलं.
ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट लक्षात आणून देत जयराम रमेश यांनी शाह देशात पूर्णपणे हेतुपुस्सर अभियान चालवत असल्याचं म्हटलं. हे सारंकाही एखाद्या म्युच्युअल फंडाप्रमाणे सुरुय. जिथं उपभोक्त्यांना विविध योजनांची, त्यांच्या गरजेनुसार फायद्यांची लालसा दाखवली जाते, असं म्हणत शाह यांच्या अनैतिकचेला मर्यादा राहिलेल्या नाहीत, मात्र तरीही ते त्यांच्या या मनसुब्यामध्ये यशस्वी ठरणार नाहीत, असा घणाघातही त्यांनी केला.
The Union Home Minister is continuing his onslaught on the Opposition and his wrecking of Indian democracy to compensate for his humiliation in the Lok Sabha on April 17, 2026 when he failed to have the Delimitation Bills passed.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 17, 2026
His allurements are enticing a number of those…
महाराष्ट्रातील राजकारणावरूुन सध्या वातावरण बरंच तापलं असून, अनेक नेते आणि सामान्य मतदार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त होत आहेत. ही मतदारांचीच फसवणूक आहे, असा नाराजीचा तीव्र सूरही सामान्यांनी आळवला आहे. या राजकीय उलथापालथीवर तुमचं मत काय?