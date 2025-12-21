English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करुन निवडणुका जिंकल्या', भाजपाचा आरोप! अनेक जिल्ह्यात भोपळाही फोडला नाही

Shock To BJP In Local Body Election Result 2025: भारतीय जनता पार्टीने अगदी दिल्लीपासून ते बिहारपर्यंत अनेक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जिंकल्या असल्या तरी त्यांना नुकताच एक मोठा धक्का बसलाय. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 21, 2025, 04:26 PM IST
भाजपाने सत्ताधाऱ्यांवर केले गंभीर आरोप (प्रातिनिधिक फोटो)

BJP Defeated in Elections: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने पुन्हा एकदा मुसंडी मारली आहे. 288 पैकी 120 हून अधिक जागा एकट्या भाजपाने जिंकल्या आहेत. भाजपाच्या या विजयाची राज्यात चर्चा असतानाच दुसरीकडे अन्य एका राज्यात भाजपाला दारुण पराभवाचा समाना करावा लागला आहे. विशेष म्हणजे हे दाक्षिणात्य राज्य नसून उत्तरेकडील एका राज्यात हा भाजपाला मोठा धक्का देणारा निकाल लागला आहे. दिल्लीपाठोपाठ बिहार विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यात भाजपाचा मानस या निवडणुकीमुळे अपूर्णच राहिला आहे.

कोणत्या पक्षाने मारली बाजी?

सामान्यपणे निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधणाऱ्यां विरोधी पक्षावर तुटून पडणाऱ्या भाजपावर आता विरोधकांप्रमाणेच भूमिका घेण्याची वेळ पंजाबमध्ये आली आहे. पंजाबमध्ये भाजपाचा दारुण पराभव झाला आहे. या पराभवानंतर भाजपाने मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारवर गंभीर आरोप केलेत.  निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर भाजपाने लगेच पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पार्टीवर गंभीर आरोप केल्याचं पाहायला मिळत आहे. पंजाबमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल गुरुवारी (18 डिसेंबर) जाहीर झाले. या निकालांनी सत्ताधारी आम आदमी पार्टीला मोठा दिलासा मिळाला असून भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. मान सरकारने निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचं भाजपाचं म्हणणं आहे. निवडणुकीचे निकालाचे कल हाती आल्यानंतर भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. 

कोणी केली दमदार कामगिरी?

विशेष म्हणजे केवळ आप नाही तर काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल पक्षानेही या निवडणुकांमध्ये मोठी मुसंडी मारली. हा विजय भगवंत मान सरकारच्या कामावर जनतेने दाखवलेल्या विश्वासाचा आहे, असं 'आप'चे प्रमुख आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. सत्तेत येऊन चार वर्षे पूर्ण होत असतानाही सरकारविरोधी लाट नसल्याचा दावा 'आप'ने केला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांच्या गावाबरोबरच मुख्यमंत्री मान यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या सांग्रूरमधील काही जागांवर 'आप' अनपेक्षितरित्या पराभूत झाली आहे.

कोणत्या पक्षाने किती जागांवर मिळवला विजय?

पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील जवळपास 70 टक्के जागांवर आम आदमी पार्टीने विजय मिळवला असून 20 टक्के जागा काँग्रेसने जिंकल्यात. 'आप' हा पंजाबमधील सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला आहे. शिरोमणी अकाली दलाने 10 ते 15 टक्के जागांवर विजय मिळवत तिसरा सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. राज्यातील एकूण 347 जिल्हा परिषदेच्या जागांपैकी आम आदमी पार्टीने 218 जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसने 62 जागा तर शिरोमणी अकाली दलाने 46 जागांवर विजयीपताका फडकावला आहे. दुसरीकडे भाजपाला केवळ सात जागांवरच विजय मिळवता आला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे अपक्षांना भाजपाच्या जवळपास दुप्पट जागा मिळाल्यात. पंजाबमध्ये 13 जागांवर अपक्ष उमेदवार निवडून आले.

पंचायत समित्यांमध्येही 'आप'चाच दरारा

पंचायत समितींच्या 2838 पैकी आम आदमी पार्टीने तब्बल 1531 जागांवर विजय मिळवण्याचा भीमपराक्रम केला आहे. आप खालोखाल काँग्रेसने 612 जागा आणि शिरोमणी अकाली दलाने 445 जागा जिंकल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाला केवळ 73 जागांवर समाधान मानावे लागले. इतर 171 जागा अपक्ष उमेदवारांनी जिंकल्यात. 

भाजपाचा अनेक ठिकाणी पराभव

विशेष म्हणजे भाजपाला अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये भोपळाही फोडता आला नाही. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या पटियाला जिल्ह्यात भाजपाला खातेही उघडता आले नाही. केवळ पठाणकोटसारख्या पारंपरिक बालेकिल्ल्यात भाजपाला यश मिळाले आहे. काँग्रेसने दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा जिंकल्या असल्या तरी त्यांनी या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आम आदमी पार्टीचा हा विजय जनतेचा नसून सरकारी यंत्रणेने चोरलेला जनादेश असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वारिंग यांनी केली आहे.

