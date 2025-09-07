English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

19 वर्षीय तरुणीला तब्बल 9 वेळा चावला कोब्रा, कारण ऐकून व्हाल हैराण?

अतिशय धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ज्यामध्ये एका 19 वर्षीय तरुणीला तब्बल 9 वेळा कोब्रा चावला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 7, 2025, 11:05 AM IST
19 वर्षीय तरुणीला तब्बल 9 वेळा चावला कोब्रा, कारण ऐकून व्हाल हैराण?

उत्तर प्रदेशातील कौशांबी जिल्ह्यातून सर्पदंशाचा एक वेगळाच प्रकार समोर आला आहे. ही घटना सिराथू तहसील परिसरातील आहे. येथील भैनसहापर गावात एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. गावातील रहिवासी असलेल्या १९ वर्षीय रिया मौर्यला गेल्या एका महिन्यात नऊ वेळा साप चावला आहे. या सततच्या घटनेमुळे संपूर्ण कुटुंब घाबरले आहे. उपचार आणि भूतबाधा करूनही परिस्थिती नियंत्रणात न आल्याने कुटुंब आता गाव सोडण्याच्या तयारीत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

डाव्या पायाला साप चावला

कुटुंबाच्या मते, रियाला चावणारा साप सुमारे सहा फूट लांब आणि सुमारे चार इंच जाडीचा आहे. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे साप प्रत्येक वेळी फक्त रियाला लक्ष्य करतो. साप फक्त तिच्या डाव्या पायाला चावतो. आतापर्यंत कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्याला साप दिसला नाही, फक्त रियाने त्याची पुष्टी केली आहे. यामुळे याबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या अफवा पसरत आहेत.

सगळे उपाय केले पण...

रियाला एका महिन्यात अनेक वेळा सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले आहे. उपचारांसोबतच कुटुंब भूतबाधा आणि तंत्र-मंत्राचाही अवलंब करत आहे. त्यानंतरही आतापर्यंत कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. रविवारी संध्याकाळी रिया नवव्यांदा सर्पदंशाची बळी ठरली. आतापर्यंत फक्त रियानेच साप पाहिला आहे.

साप विषारी नाही

सोमवारी, सीएचसी सिरथूचे अधीक्षक डॉ. अरुण तिवारी यांच्या पथकाने रियावर उपचार केले. तपासात असे आढळून आले की सर्पदंश विषारी नव्हता. डॉक्टरांच्या मते, जर साप विषारी असेल तर जखमेजवळ कुजणे, उलट्या होणे, चक्कर येणे आणि इतर लक्षणे दिसली असती. पथकाने रियाच्या घराभोवती आणि आजूबाजूला ब्लीचिंग पावडर फवारली.

वन विभागाची कारवाई 

वन क्षेत्र अधिकारी निखिलेश चौरसिया म्हणाले की, विभागाची टीम गावात पाठवण्यात आली होती, परंतु साप पकडता आला नाही. पथकाने कुटुंबाला त्यांचा मोबाईल नंबर दिला आहे आणि सांगितले आहे की जर साप दिसला तर ताबडतोब कळवा, जेणेकरून त्याला पकडून जंगलात सोडता येईल. घटनेची माहिती मिळताच, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी गंभीरता दाखवली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून रियावर चांगल्या उपचारांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांचे माहिती अधिकारी रतन कुमार यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून रियाच्या उपचारांची योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुलीला इतक्या गूढ पद्धतीने साप चावल्याची ही घटना लोकांना घाबरवून टाकणारी आहे. त्याचबरोबर कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या मुलीच्या सुरक्षिततेबद्दल खूप काळजी वाटत आहे. ते गाव सोडण्याबद्दल बोलत आहेत.

FAQ

रियाच्या घराची परिस्थिती काय आहे?
आरोग्य विभागाच्या पथकाने रियाच्या घराची तपासणी केली असता, घर मातीचे असल्याचे आणि त्यात सापांची बिळे असण्याची शक्यता असल्याचे आढळले. यामुळे साप वारंवार येत असावेत, असा अंदाज आहे. तसेच, डॉक्टरांनी रियाच्या घराभोवती आणि परिसरात ब्लीचिंग पावडर फवारली आहे.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी काय पावले उचलली?
उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून रियाच्या उपचारांसाठी योग्य व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांचे माहिती अधिकारी रतन कुमार यांनीही सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र पाठवले.

या घटनेमुळे कुटुंबाची काय अवस्था आहे?
रियाला वारंवार साप चावल्याने आणि उपचारांमुळे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाले आहे. सततच्या सर्पदंशाच्या भीतीमुळे कुटुंब दहशतीत आहे आणि गाव सोडण्याच्या तयारीत आहे. रियाच्या सुरक्षिततेबाबत त्यांना मोठी चिंता आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
kaushambi riya snake bitten casekaushambi riya snake bitten 9 times in monthkaushambi riya snake bitten coincidencekeshav prasad maurya on riya snake bitten caseKaushambi News

इतर बातम्या

Astronomerच्या HR पुन्हा चर्चेत, कोल्डप्ले कॉन्सर्टच्या Rom...

विश्व