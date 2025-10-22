English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्टीलच्या ग्लासमध्ये सुतळी बॉम्ब फोडला, तरुणाचा मृत्यू

 फटाक्यामुळे 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. स्टीलच्या ग्लासामध्ये सुतळी बॉम्ब ठेवून फोडणे तरुणाच्या जीवावर बेतलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 22, 2025, 09:38 AM IST
स्टीलच्या ग्लासमध्ये सुतळी बॉम्ब फोडला, तरुणाचा मृत्यू

मूळचा पिलीभीतमधील कांजा गावचा रहिवासी असलेला विनोद आपल्या कुटुंबासह छिजारसी कॉलनीतील मस्जिद वाली गली येथे राहतो. विनोद आणि त्याची पत्नी एका खाजगी कंपनीत काम करतात. त्याचा २० वर्षांचा मुलगा शिवा हा बॅचलर पदवी घेत होता.

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवारी रात्री, नोएडातील छिजारसी कॉलनीत दिवाळीच्या दिवशी एका स्टीलच्या काचेच्या बॉम्बचा स्फोट झाला. बॉम्बच्या स्फोटामुळे त्या तरुणाच्या शरीरात ग्लासचे तुकडे गेले आणि तो गंभीर जखमी झाला. नंतर त्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. सेक्टर 63 पोलिस ठाण्याने शवविच्छेदन केले आणि मृतदेह त्याच्या कुटुंबाला सोपवला.

मूळचा पिलीभीतमधील कांजा गावचा रहिवासी असलेला विनोद आपल्या कुटुंबासह छिजरसी कॉलनीतील मस्जिद वाली गली येथे राहतो. विनोद आणि त्याची पत्नी एका खाजगी कंपनीत काम करतात. त्याचा 20 वर्षांचा मुलगा शिवा बॅचलर पदवी घेत आहे.

शिवा स्टीलच्या काचेत फटाके ठेवून वारंवार फटाके फोडत होता. सोमवारी रात्री, दिवाळीच्या वेळी, शिवा त्याच्या घराजवळील एका प्लॉटमध्ये फटाके फोडत होता. त्याने वारंवार फटाक्यावर स्टीलचा काच ठेवला. जेव्हा तो काही वेळा फुटला नाही, तेव्हा त्याने पुन्हा प्रयत्न केला. यावेळी, त्याने फटाका पेटवला आणि मागे सरकला आणि बॉम्बचा स्फोट झाला. स्फोटाने स्टीलचा ग्लास फुटला आणि काही तुकडे त्याच्या शरीरात घुसले.

ग्लासचा एक तुकडा बरदड्यांमध्ये

ग्लासचा एक मोठा तुकडा त्याच्या बरगड्यांमध्ये घुसला, ज्यामुळे जास्त रक्तस्त्राव झाला. त्याच्या कुटुंबाने त्याला एसजेएम रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर त्याला फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये रेफर करण्यात आले. सुमारे दीड तासांच्या उपचारानंतर शिवाचा मृत्यू झाला.

पोलिस काय म्हणाले?

त्याच्या मृत्यूची बातमी कळताच कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. कोतवाली सेक्टर-63 चे प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबाकडे सोपवण्यात आला आहे.

पुण्यात देखील घडला तोच प्रकार

बातमी पुण्यातून... पुण्यात फटाक्यामुळे एका तरुणाला गंभीर दुखापत झालीये.. फटाक्यातील बाण डोळ्यात घुसल्यानं एका तरुणाला गंभीर दुखापत झालीये.. पुण्यातल्या पर्वती परिसरात ही दुर्घटना घढली आहे. या तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून फटाके फोडताना काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

दुकानाला आग

पुण्यातील राजगुरुनगरमध्ये लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी फर्निचर दुकानाला भीषण आग लागली आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे हा आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमनदल घटनास्थळी दाखल झालं असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय. मात्र या घटनेत फर्निचरच्या दुकानाचं मोठं नुकसान झालं आहे. ऐन दिवाळीत नवी मुंबई आणि पनवेलमधील कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. वाशीतील अग्नितांडवात 4 जणांचा मृत्यू तर कामोठ्यातील आगीत माय-लेकीनं जीव गमावला  आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
BombNoida PolicediwaliNoida News in marathiLatest Noida News in marathi

इतर बातम्या

'नॉट रिचेबल'चा वादच नको... एकनाथ शिंदेंनी एकाएकी...

महाराष्ट्र बातम्या