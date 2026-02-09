पेट्रोल पंपावरच आला Heart Attack, तरुणासोबत पुढे जे झालं ते CCTV कॅमेऱ्यात कैद

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे एका तरुणाचा अचानक मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. पडुआ पोलीस स्टेशन परिसरातील बिनोरा गावातील रहिवासी मसरूर खान रविवारी पेट्रोल पंपावर डिझेल भरण्यासाठी गेला होता. धाखेरवा रोडवरील लखाही गावाजवळील लक्ष्मी पेट्रोल पंपावर त्याची गाडी भरत असताना, मसरूर अचानक कोसळला आणि जागीच त्याचा मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना पेट्रोल पंपावर बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झाली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील रेकॉर्डिंगनुसार, एका नंबरदाराचा 28 वर्षीय मुलगा मसरूर खान डिझेल भरत असताना गाडीतून उतरला आणि गाडीची काच साफ करू लागला. यादरम्यान, त्याला अचानक चक्कर आली आणि तो कोसळला. पंपावर उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्याला निघासन येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
निघासन सीएचसीच्या आपत्कालीन विभागात तैनात असलेले डॉ. टीएन सिंग यांनी सांगितले की, तो तरुण रुग्णालयात मृतावस्थेत पोहोचला. त्याला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला होता, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला असे दिसून आले.
अब नहीं तो कब?
कम उम्र में हार्ट अटैक अब आम हो गया हैं।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई।
सतर्क होना ज़रूरी हैं। pic.twitter.com/0RifiKUNGK
— Nigar Parveen (@NigarNawab) February 9, 2026
पडुआ पोलीस स्टेशन परिसरातील बिनोरा गावातील रहिवासी नंबरदार आपल्या कुटुंबासह राहत होता. त्याला चार मुले होती: मसरूर (28), मसरूर (24), मुसीफुल (22) आणि सुफियान (20). त्याचे वडील शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. त्याचा मोठा मुलगा मसरूर कार ड्रायव्हर होता आणि लग्नासाठी गाड्या चालवत असे. त्याचे लग्न सुमारे दोन वर्षांपूर्वी झाले.
रविवारी, मसरूर एका लग्नाला जात होता. तो लक्ष्मी पेट्रोल पंपावर त्याच्या गाडीत डिझेल भरण्यासाठी थांबला. तो गाडीतून उतरला, विंडशील्ड साफ केला आणि सेल्समनला डिझेल भरण्यास सांगितले. अचानक तो जमिनीवर पडला आणि काही सेकंदातच त्याचा मृत्यू झाला. तरुण पडताना पाहून पेट्रोल पंपावर गोंधळ उडाला. उपस्थित लोकांनी त्याला ताबडतोब निघासन सीएचसीमध्ये नेले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. अपघाताचे सीसीटीव्ही फुटेज देखील समोर आले आहे.
मृताचा धाकटा भाऊ सुफियान, जो रुग्णालयात पोहोचला, त्याने सांगितले की त्याचा भाऊ लग्नाच्या मिरवणुकीसाठी गाडी चालवत होता. पेट्रोल पंपावर डिझेल भरत असताना तो अचानक कोसळला आणि बेशुद्ध पडला. सीएचसी निघासन येथील आपत्कालीन ड्युटीवर असलेले डॉ. टी.एन. सिंग यांनी सांगितले की, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच तरुणाचा मृत्यू झाला होता. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की त्याचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला.
सीएचसी निघासन येथील डॉक्टरांची असंवेदनशीलता देखील या प्रकरणात उघड झाली आहे. तरुणाला रुग्णालयात नेऊन मृत घोषित केल्यानंतर, मृतदेह बाहेर काढताना कुटुंबाला स्ट्रेचर देखील देण्यात आले नव्हते. कुटुंबाला मृतदेह खांद्यावर घेऊन रुग्णालयातून बाहेर काढावा लागला. दरम्यान, पेट्रोल पंपाचे सेल्स मॅनेजर मुबारक अली यांनी सांगितले की, लग्नाच्या मिरवणुकीतील अनेक वाहने पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यासाठी आली होती. तो तरुण गाडीतून उतरला आणि इंधन भरताना अचानक जमिनीवर पडला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.