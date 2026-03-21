आई 3 वर्षांच्या मुलाला एकटी सोडून बाहेर गेली अन् 12 व्या मजल्याच्या बाल्कनीतून खाली पडला, दुर्दैवी घटना

आईचा हलगर्जीपणामुळे चिमुकल्याचा जीव गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 12 व्या मजल्याच्या बाल्कनीतून 3 वर्षांचा मुलगा खाली पडला अन् त्याचा करुण अंत झाला. कुटुंबासाठी हा खूप मोठा धक्का आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 21, 2026, 09:49 PM IST
शुक्रवारी गौर सिटीच्या सेव्हन्थ ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये एक दुःखद घटना घडली, जिथे बारावीच्या बाल्कनीतून पडून एका तीन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुलाची आई तिच्या मोठ्या मुलाला सोसायटीमध्येच दुसऱ्या ठिकाणी शिकवणीसाठी सोडायला गेली होती. धाकटा मुलगा झोपलेला होता, त्यामुळे आईला वाटले की, तो लवकरच परत येईल आणि त्याला उठवण्याऐवजी मोठ्या मुलाला शिकवणीसाठी सोडून देईल. ही चूक तिला महागात पडली. मुलगा अचानक जागा झाला आणि बाल्कनीमध्ये गेला. त्याने एका खुर्चीवर पाय ठेवला आणि खाली डोकावून पाहिले, तेव्हा तो खाली पडून मरण पावला. त्यावेळी वडील कामासाठी बाहेर होते.

ग्रेटर नोएडाच्या गौर सिटीमधील या सोसायटीत मुलाच्या पडण्यामुळे गोंधळ उडाला. सुरक्षा रक्षकांसह घटनास्थळी उपस्थित असलेले लोक धावून गेले. मुलाच्या आईला तात्काळ बोलावण्यात आले आणि मुलाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आईसुद्धा अत्यंत दुःखी अवस्थेत तिथे पोहोचली. लोकांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा आईने आपल्या धाकट्या मुलाची अवस्था पाहिली, तेव्हा ती ढसाढसा रडली आणि बेशुद्ध पडली. ही दुःखद घटना बिसरख पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गौर सिटी 2,7 व्या ॲव्हेन्यूमध्ये घडली. कुटुंबीयांनी पोलीस कारवाईस नकार दिला आणि मुलाचा अंत्यसंस्कार अत्यंत दुःखद वातावरणात पार पडला.

आईला कायम पश्चात्ताप 

शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आईने मुलाला फ्लॅटमध्ये का सोडले, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. कुटुंब दुःखात आहे. मंजू सांगते की, ती मोठ्या मुलाला शिकवणीसाठी सोडायला नेहमी सागनिक लहान मुलालासोबत घेऊन जायची. पण तो यावेळी झोपलेले  होता. मोठ्या मुलाला सोडून लगेच येईन असा विश्वास तिला होता. म्हणून आई घरातून गेल्याच म्हणाली. 

वडील, एका मोठ्या कंपनीत इंजिनिअर

मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय पाल यांचे कुटुंब 7 व्या ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये राहते. संजय एका मोठ्या कंपनीत इंजिनिअर असून, त्यांची पत्नी मंजू मुलांची काळजी घेते. मोठा मुलगा 7 वर्षांचा असून तो यूकेजीमध्ये शिकतो. धाकटा मुलगा, सग्निक, ३ वर्षांचा होता. मोठ्या मुलाला सोसायटीजवळ शिकवणीसाठी पाठवायचे. सग्निकला झोपलेले पाहून, आईने त्याला फ्लॅटमध्ये सोडून मोठ्या मुलाला शिकवणीसाठी नेले.

बाल्कनीतून मुलगा पडला 

असे सांगितले जात आहे की, साग्निक झोपेतून अचानक जागा झाला आणि खेळत असताना किंवा आईला शोधत बाल्कनीत गेला. दुर्दैवाने, जवळच एक खुर्ची होती. रेलिंगवरून डोकावण्यासाठी त्याने तिचा वापर केला आणि तोल गेल्याने तो थेट १२व्या मजल्यावरून खाली पडला. शेजाऱ्यांनी मुलाला तात्काळ रुग्णालयात नेले आणि माहिती मिळताच आई तिथे पोहोचली.

डोक्याला गंभीर दुखापत

शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलाच्या डोक्याला आणि इतर अवयवांना गंभीर दुखापत झाली आहे. हे कुटुंब मूळचे पश्चिम बंगालचे असून केवळ नऊ महिन्यांपूर्वीच ग्रेटर नोएडामध्ये राहायला आले होते. कुटुंबाने पोलीस कारवाईस नकार दिला, त्यामुळे शवविच्छेदन करण्यात आले नाही.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

