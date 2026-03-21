आई 3 वर्षांच्या मुलाला एकटी सोडून बाहेर गेली अन् 12 व्या मजल्याच्या बाल्कनीतून खाली पडला, दुर्दैवी घटना

शुक्रवारी गौर सिटीच्या सेव्हन्थ ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये एक दुःखद घटना घडली, जिथे बारावीच्या बाल्कनीतून पडून एका तीन वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुलाची आई तिच्या मोठ्या मुलाला सोसायटीमध्येच दुसऱ्या ठिकाणी शिकवणीसाठी सोडायला गेली होती. धाकटा मुलगा झोपलेला होता, त्यामुळे आईला वाटले की, तो लवकरच परत येईल आणि त्याला उठवण्याऐवजी मोठ्या मुलाला शिकवणीसाठी सोडून देईल. ही चूक तिला महागात पडली. मुलगा अचानक जागा झाला आणि बाल्कनीमध्ये गेला. त्याने एका खुर्चीवर पाय ठेवला आणि खाली डोकावून पाहिले, तेव्हा तो खाली पडून मरण पावला. त्यावेळी वडील कामासाठी बाहेर होते.
ग्रेटर नोएडाच्या गौर सिटीमधील या सोसायटीत मुलाच्या पडण्यामुळे गोंधळ उडाला. सुरक्षा रक्षकांसह घटनास्थळी उपस्थित असलेले लोक धावून गेले. मुलाच्या आईला तात्काळ बोलावण्यात आले आणि मुलाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. आईसुद्धा अत्यंत दुःखी अवस्थेत तिथे पोहोचली. लोकांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा आईने आपल्या धाकट्या मुलाची अवस्था पाहिली, तेव्हा ती ढसाढसा रडली आणि बेशुद्ध पडली. ही दुःखद घटना बिसरख पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गौर सिटी 2,7 व्या ॲव्हेन्यूमध्ये घडली. कुटुंबीयांनी पोलीस कारवाईस नकार दिला आणि मुलाचा अंत्यसंस्कार अत्यंत दुःखद वातावरणात पार पडला.
शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आईने मुलाला फ्लॅटमध्ये का सोडले, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. कुटुंब दुःखात आहे. मंजू सांगते की, ती मोठ्या मुलाला शिकवणीसाठी सोडायला नेहमी सागनिक लहान मुलालासोबत घेऊन जायची. पण तो यावेळी झोपलेले होता. मोठ्या मुलाला सोडून लगेच येईन असा विश्वास तिला होता. म्हणून आई घरातून गेल्याच म्हणाली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय पाल यांचे कुटुंब 7 व्या ॲव्हेन्यू सोसायटीमध्ये राहते. संजय एका मोठ्या कंपनीत इंजिनिअर असून, त्यांची पत्नी मंजू मुलांची काळजी घेते. मोठा मुलगा 7 वर्षांचा असून तो यूकेजीमध्ये शिकतो. धाकटा मुलगा, सग्निक, ३ वर्षांचा होता. मोठ्या मुलाला सोसायटीजवळ शिकवणीसाठी पाठवायचे. सग्निकला झोपलेले पाहून, आईने त्याला फ्लॅटमध्ये सोडून मोठ्या मुलाला शिकवणीसाठी नेले.
असे सांगितले जात आहे की, साग्निक झोपेतून अचानक जागा झाला आणि खेळत असताना किंवा आईला शोधत बाल्कनीत गेला. दुर्दैवाने, जवळच एक खुर्ची होती. रेलिंगवरून डोकावण्यासाठी त्याने तिचा वापर केला आणि तोल गेल्याने तो थेट १२व्या मजल्यावरून खाली पडला. शेजाऱ्यांनी मुलाला तात्काळ रुग्णालयात नेले आणि माहिती मिळताच आई तिथे पोहोचली.
शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुलाच्या डोक्याला आणि इतर अवयवांना गंभीर दुखापत झाली आहे. हे कुटुंब मूळचे पश्चिम बंगालचे असून केवळ नऊ महिन्यांपूर्वीच ग्रेटर नोएडामध्ये राहायला आले होते. कुटुंबाने पोलीस कारवाईस नकार दिला, त्यामुळे शवविच्छेदन करण्यात आले नाही.