/लहान मुलगी घरात एकटी पाहून दार आलेल्या डिलिव्हरी बॉयचे धक्कादायक कृत्य, एवढ्यात आई आली अन्...व्हिडीओ व्हायरल

महाराष्ट्र असो किंवा देशात तरुणी असो किंवा लहान मुलींवरील अत्याचाराचा घटना समोर येत आहे. महाराष्ट्रात 1 मेला नसरापूर साडेचार वर्षीय मुलीवरील लैंगिक अत्याचार आणि निर्घृण हत्येमुळे देश हादरला होता. अनेक वेळा मुलीसोबत अत्याचार करणारे हे त्यांचे जवळचे किंवा नातेवाईक असतात. कधीकधी मुलींना एकटं पाहून नराधम लोक मुलींसोबत नको ते प्रकार करतात. असाच एक धक्कादायक प्रकार व्हिडीओच्या माध्यमातून समोर आला आहे.
सीसीटीव्ही फूटजेमध्ये दिसून येतंय की, घरावर डिलिव्हरी बॉय पार्सल देण्यासाठी आला. घरातील लहान मुलीने घराचे दार थोडे उघले आणि त्याच्याकडून पार्सल घेतलं. पण त्या मुलीला एकटं पाहून तो डिलिव्हरी बॉय दार उघडून पुढे आत घरात घुसायला लागला. तो त्या मुलीशी बोलण्यात गुंतवणून ठेवून तो आत घुसत होता तेवढ्याच घरातील आतील खोलीतून त्या मुलीचा आई आली आणि तिने त्या डिलिव्हरी बॉयला दारातून मागे सरकायला सांगितलं. त्या महिलेने दार ओढून घेत फिटून त्याच्याशी काय तो संवाद साधला. त्या डिलिव्हरी बॉयला त्या महिलेने तिथून हाकलून लावलं.
या घरच्या बाहेर एक सीसीटीव्ही होता, ज्यात ही घटना कैद झाली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओवर सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी म्हटलं की, जर त्या मुलीची आई वेळेत आली नसती तर मोठा अनर्थ झाला असता. हल्ली होम डिलिव्हरीची सोय वाढली आहे, त्यामुळे घरात दररोज कोणी कोणी कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीची डिलिव्हरी करण्यासाठी येत असतात.
A delivery guy thought the girl is alone at the home, somehow he tried to get inside.. but the mother was there and she confronted the guy.. Hat's off— Aaj Ka Lafda (@aajka_Lafda) July 18, 2026
Never ever trust anyone for the sake of delivery proof or something, because you don't know their intention.. pic.twitter.com/PIZCStMZC1
त्यामुळे घरात अशा डिलिव्हरी बॉय येत असेल तर महिलांनीसोबत घरातील पुरुषांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे. महिलेशी छळ असो किंवा घरात चोरी करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशावेळी घरच्यांनी काळजी घेणे आणि सतर्क राहणे खूप गरजेचे आहे. दरम्यान हा व्हिडीओ कुठला याबद्दल कुठलीही पुष्टी नाही.