/28 दिवसांत संपला सुखी संसार, आधी पत्नी अन् नंतर पती; फक्त 5 दिवस राहिले एकत्र... प्रकरण ऐकून मन हेलावून जाईल

Gwalior Crime News: 25 एप्रिल रोजी ग्वाल्हेरमध्ये मोठ्या थाटामाटात लग्न झालेल्या एका नवविवाहित जोडप्याचा अवघ्या २८ दिवसांत मृत्यू झाला. २२ मे रोजी वधूने आत्महत्या केली आणि दोन दिवसांनंतर तिच्या पतीनेही तेच केले. संपूर्ण कुटुंब दुःखाने खचले असून, त्यांना असे टोकाचे पाऊल उचलण्यास कशामुळे भाग पडले हे समजू शकत नाही.
ग्वाल्हेर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सात जन्म एकत्र राहण्याची शपथ अवघ्या 28 दिवसांतच भंग पावली. हे होते मेघा आणि सिद्धार्थ यांचे नाते, जे केवळ पाच दिवस एकत्र घालवू शकले. या जोडप्याचे 25 एप्रिल रोजी भव्य लग्न झाले होते. 1 मे रोजी मेघा तिच्या माहेरी गेली, जिथे तिने २० मे रोजी गळफास घेतला. आपल्या जीवनसाथीच्या अचानक झालेल्या मृत्यूचे दुःख सहन न झाल्याने, सिद्धार्थनेही अवघ्या दोन दिवसांनी, 22 मे रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचा मृतदेह त्यांच्या घरातील बाथरूममध्ये लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. अवघ्या 28 दिवसांत दोघांचेही निधन झाले, पण सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, असे काय घडले ज्यामुळे मेघाने आत्महत्या केली?
२० मे रोजी, मेघाचे वडील एका नातेवाईकाच्या घरी लग्नाला गेले होते. मेघा आणि तिची आई, गीता, घरी होत्या. दुपारी जेव्हा गीता पहिल्या मजल्यावरील खोलीत पोहोचली, तेव्हा तिला मेघाचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. ते दृश्य पाहून तिला प्रचंड धक्का बसला आणि संपूर्ण कुटुंब गोंधळात पडले. माहिती मिळताच, पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. कुटुंबीयांनी मेघाला गळफासावरून खाली उतरवले आणि तिला रुग्णालयात नेले, जिथे तिला मृत घोषित करण्यात आले. अंत्यविधीच्या वेळेपर्यंत, मेघाच्या हातावरील लग्नाची मेहंदीसुद्धा फिकी पडली नव्हती.
मेघाच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून सासरचे आणि माहेरचे लोक अजून सावरले नव्हते, तोच दोन दिवसांनी, शुक्रवार, 22 मे रोजी, मेघाचा पती सिद्धार्थने त्यांच्या पिंटो पार्क येथील घरात आत्महत्या केली. पेशाने कंत्राटदार असलेल्या सिद्धार्थ कंदिलने पगडीचा फास बनवून बाथरूमच्या रेलिंगला गळफास घेतला. मेघाच्या मृत्यूनंतर तो शांत आणि अबोल झाला होता. ही घटना तेव्हा उघडकीस आली, जेव्हा सिद्धार्थचे वडील परमल सिंग यांना तो पलंगावर आढळला नाही. जेव्हा ते त्याला शोधण्यासाठी बाथरूममध्ये गेले, तेव्हा त्यांना ते आतून बंद आढळले. पुतण्या श्यामवीरने दरवाजा तोडला आणि आतमध्ये सिद्धार्थ गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. ही माहिती मिळताच, गोला मंदिर पोलीस ठाण्यातील पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला.
हे प्रकरण एका नवविवाहित जोडप्याच्या संशयास्पद मृत्यूशी संबंधित आहे, त्यामुळे पोलीस हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत आहेत. पोलीस आई-वडील आणि सासू-सासऱ्या दोघांचेही सविस्तर जबाब नोंदवून घेतील. त्यांच्या मृत्यूचे कारण उघड करू शकेल अशी कोणतीही माहिती मिळते का, हे पाहण्यासाठी पोलीस त्यांचे मोबाईल फोनदेखील तपासतील.