/₹20 लाखांच्या अंगठ्यांचं बॉक्स घेऊन तरुणी ज्वेलर्सच्या दुकानातून पळाली अन्..., थरार CCTV मध्ये कैद; पुढे काय घडलं पाहा Video

आतापर्यंत ज्वेलर्सच्या दुकानामध्ये दरोडा पडल्याचे किंवा चोरी झाल्याचे अनेक सीसीटीव्ही व्हिडीओ तुम्ही पाहिले असतील. मात्र जयपुरमधील एक विचित्र व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून हा प्रकार पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. हा सारा प्रकार जयपूरच्या झोटवाडा परिसरातील निवारू रोडवरील लक्ष्मी नगर येथील भवानी ज्वेलर्सच्या दुकानात गुरुवारी घडली. सकाळी सुमारे पावणे बाराच्या सुमारास ही घटना घडली.
एक तरुणी ग्राहक बनून दुकानात आली. लाल टॉप आणि निळ्या जिन्समध्ये आलेल्या या तरुणीने ज्वेलर्सच्या दुकानामधील व्यक्तीला सोन्याच्या अंगठ्या दाखवायला सांगितल्या. दुकानदार त्रिलोक चंद प्रजापत यांनी तिच्यासमोर सुमारे 20 लाख रुपयांच्या सोन्याच्या अंगठ्या असलेलं बॉक्स ठेवलं. तिने दोन अंगठ्या निवडण्याचा नाटक केला. त्यानंतर तिने मी वडिलांकडून ऑनलाइन पेमेंट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे दुकानदार दुसऱ्या ग्राहकासोबत बोलत होता. दुकानदार दुसऱ्या ग्राहकाकडे लक्ष देत असताना तिने तो बॉक्स घेऊन दुकानाबाहेर पळ काढला. दुकानदार आणि कर्मचाऱ्यांनी सुमारे अर्धा किलोमीटर मीटर पाठलाग करून तिला पकडले आणि बॉक्स परत मिळवला.
ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला. पकडल्यानंतर तिने 'मला तुरुंगात जायचे आहे' असे सांगितल्याचे वृत्त स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. तिच्या पर्स मध्ये मिरची पावडर आणि स्प्रे सापडला. या मुलीविरोधात ज्वेलर्सने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवलेली नाही. मुलीच्या कुटुंबियांसोबत चर्चा केल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाली असून ज्वलर्सने मुलीविरुद्ध एफआयआर दाखल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमित तपास सुरु केला असून या मुलीने यापूर्वीची आधी असा प्रकार केलाय का याचा शोध घेतला जात आहे.
Shocking CCTV catch: Woman grabs 25 gold rings worth 20 lakh and dashes from Jaipur shop.— Ramesh Speaks (@rameshofficial0) September 7, 2026
A young woman allegedly snatched a box of 25 gold rings from a jewellery shop on Niwaru Road in Jaipur and fled.
The shopkeeper and staff immediately gave chase and caught her shortly… pic.twitter.com/T56GcQxFqL
काही दिवसांपूर्वीच अशाप्रकारे तीन महिलांनी बुरखा घालून ग्राहक बनून ज्वेलरी शॉपमध्ये प्रवेश केला करुन 6 लाखांचा ऐवज लंपास केला होता. यापैकी दोघींनी कारागीराला बोलण्यात गुंतवले आणि सुमारे सहा लाख रुपये किंमतीची 45 ग्रॅम सोन्याची नथ चोरल्या. या तिघांनीही ज्वेलर्सच्या दुकानामधून पळ काढला. पोलिसांनी त्यांना अटक केली. आरोपींमध्ये महाराष्ट्रातील नाशिकच्या महिलेचाही सामावेश होता. अनेकदा अशाप्रकारे हातचलाखी करुन खरी अंगठी चोरून त्याजागी जागी खोटी ठेवण्याचे प्रकारही केले जातात. पुणे, कल्याण येथे अशा घटना घडल्या आहेत.