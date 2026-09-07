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₹20 लाखांच्या अंगठ्यांचं बॉक्स घेऊन तरुणी ज्वेलर्सच्या दुकानातून पळाली अन्..., थरार CCTV मध्ये कैद; पुढे काय घडलं पाहा Video

हा सारा घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला असून हे सीसीटीव्ही फुटेज सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होताना दिसत आहे. ही मुलगी अंगठ्यांचं बॉक्स घेऊन पळाल्यानंतर पुढे काय घडलं जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 07, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:14 PM IST
₹20 लाखांच्या अंगठ्यांचं बॉक्स घेऊन तरुणी ज्वेलर्सच्या दुकानातून पळाली अन्..., थरार CCTV मध्ये कैद; पुढे काय घडलं पाहा Video
Image Credit: समोर आला ज्वेलर्सच्या दुकानातील थक्क करणारा व्हिडीओ

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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₹20 लाखांच्या अंगठ्यांचं बॉक्स घेऊन तरुणी ज्वेलर्सच्या दुकानातून पळाली अन्..., थरार CCTV मध्ये कैद; पुढे काय घडलं पाहा Video
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