आईने सांगितलं पहिलं कुटुंबाला संपव... दीड कोटीच्या नादात बहीण-भावांसह तीन जणांची हत्या, आरोपीकडून धक्कादायक खुलासा

दिल्लीतील लक्ष्मी नगर परिसरातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका मुलाने स्वतःच्या अल्पवयीन भावाची, आईची आणि बहिणीची हत्या केली. हत्येनंतर आरोपीने स्वतः पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिसांना संपूर्ण कहाणी सांगितली. त्याच्या वक्तव्यामुळे पोलिसही स्तब्ध झाले. आरोपीने असा दावा केला की तो बऱ्याच काळापासून आर्थिक तणावातून जात होता आणि गेल्या दोन महिन्यांत त्याने चार ते पाच वेळा आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नही केला होता. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे आणि या प्रकरणाचा गंभीर तपास सुरू केला आहे.
पोलिसांना दिलेल्या जबाबात आरोपीने सांगितले की तो प्रथम यमुना बँक परिसरात गेला होता, जिथे त्याने अंमली पदार्थांचे बियाणे गोळा केले आणि त्यांच्या जेवणात मिसळले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी यमुना बँक मेट्रो स्टेशनजवळील एका शिव मंदिरात गेला होता, जिथे धतुरा रोप लावण्यात आले होते. त्याने झाडातील धतुरा बिया तोडून घरी आणल्या. त्यानंतर त्याने पीठ आणि साखरेपासून धतुरा लाडू बनवले आणि ते त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना खायला दिले. कुटुंबातील सर्वजण बेशुद्ध पडताच त्याने त्यांचा एक-एक करून गळा दाबून खून केला.
चौकशीदरम्यान, आरोपीने पोलिसांना सांगितले की त्याने १.५ कोटी रुपयांची टर्म लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी काढली होती. तो गेल्या दोन महिन्यांपासून ही रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न करत होता. आरोपीचा दावा आहे की त्याने अनेक वेळा त्याचा मृत्यू झाल्याचे खोटे सांगितले होते, कधीकधी साप चावल्याचा दावा केला होता तर कधीकधी हवा टोचून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो प्रत्येक वेळी वाचला. पोलिस आता सत्यता आणि पॉलिसी आणि घटनेचा थेट संबंध आहे का हे निश्चित करण्यासाठी आणि आरोपीच्या दाव्यांची चौकशी करत आहेत.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीने पोलिसांना सांगितले की त्याच्या आईने घटनेच्या एक दिवस आधी त्याला सांगितले होते की जर त्याला मरायचे असेल तर त्याने आधी त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला मारले पाहिजे. पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा दावा केवळ आरोपीच्या जबाबावर आधारित आहे. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि आरोपींच्या सर्व दाव्यांची पडताळणी करत आहेत. तपासानंतरच आरोपींच्या दाव्यांची पुष्टी होऊ शकेल.
तपासादरम्यान, आरोपीची ओळख यशबीर सिंग म्हणून झाली. तो गेल्या सहा महिन्यांपासून बेरोजगार होता. त्याचे वडील, ट्रक ड्रायव्हर, गेल्या काही महिन्यांपासून त्याच्यासोबत राहत नव्हते. परिणामी, कुटुंब खूप अडचणीत होते आणि आर्थिक अडचणींना तोंड देत होते. या गंभीर गुन्ह्यामागे हे आर्थिक संकट असू शकते असा पोलिसांचा विश्वास आहे.