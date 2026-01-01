Faridabad Gangrape: फुटलेला डोळा, निखळलेला खांदा, चेहऱ्यावर खोल जखमा अन् 20 टाके; सामूहिक बलात्कारातील 5 धक्कादायक खुलासे

Faridabad Gangrape: गुरुग्राम-फरीदाबाद रस्त्यावर एका 25 वर्षीय महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून तिला निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली आणि धावत्या कारमधून बाहेर फेकण्यात आलं. पीडित महिला शहरातील एका खासगी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) दाखल असून, तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. तिला अनेक फ्रॅक्चर झाले असून, अनेक खोल जखमाही झाल्याची माहिती आहे
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास वळणं आणि कमी वर्दळ असणाऱ्या गुरुग्राम-फरीदाबाद रस्त्यावर घडली.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पीडितेची प्रकृती चिंताजनक असून जबाब देण्याच्या स्थितीत नाही. दोन आरोपींपैकी एक उत्तर प्रदेशचा आणि दुसरा मध्य प्रदेशचा असून, त्यांना बुधवारी अटक करून शहरातील न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे.
पीटीआयच्या माहितीनुसार, पीडिता तीन मुलांची आई आहे आणि पतीसोबत झालेल्या वादानंतर ती तिच्या आई-वडिलांसोबत राहत होती. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आईसोबत झालेल्या जोरदार वादानंतर ती घरातून निघून गेली होती आणि तिने आपल्या बहिणीला सांगितले होतं की ती सेक्टर 23 मधील एका मैत्रिणीच्या घरी जात आहे.
महिलेने लवकर घरी जाण्याची योजना आखली होती, मात्र तरी तिला उशीर झाला. मध्यरात्रीच्या सुमारास ती मैत्रिणीच्या ठिकाणाहून निघाली आणि मेट्रो चौकाजवळ गाडीची वाट पाहत थांबली. सार्वजनिक वाहतूक कमी असल्याने तिला गाडी मिळत नव्हती. एका पांढऱ्या रंगाच्या इको व्हॅनमधील दोन पुरुषांनी तिला लिफ्ट ऑफर केली.
आरोपींनी कथितरित्या गाडी गुरुग्राम-फरीदाबाद रस्त्यावरील एका निर्जन ठिकाणी नेली आणि तिच्यावर आळीपाळीने बलात्कार केला. त्यांनी दोन ते तीन तास लैंगिक अत्याचार केले आणि मंगळवारी पहाटे 3 ते 4 च्या दरम्यान फरिदाबादला परत आणून संजय गांधी मेमोरियल नगरमधील राजा चौकाजवळ गाडीतून बाहेर फेकले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिला रात्रभर गाडीतून फिरवण्यात आलं आणि पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास फरिदाबादमधील राजा चौकाजवळ ताशी 90 किमी पेक्षा जास्त वेगाने धावणाऱ्या गाडीतून बाहेर फेकण्यात आले, असं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
महिलेने मदतीसाठी आरडाओरड केली होती, मात्र थंडी आणि धुक्यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कमी असल्याने कोणालाही तिचा आवाज ऐकू आला नाही. धावत्या वाहनातून बाहेर फेकली गेल्यानंतर आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असतानाही, तिने कसाबसा आपल्या बहिणीला फोन केला. यानंतर बहीण तातडीने घटनास्थळी पोहोचली आणि तिला बादशाह खान सिव्हिल रुग्णालयात घेऊन गेली. गंभीर जखमी असल्याने रुग्णालयाने कुटुंबीयांना तिला उपचारासाठी दिल्लीला नेण्याचा सल्ला दिला. तथापि, तिला फरिदाबादमधील दुसऱ्या एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
जरी पीडिता धोक्याबाहेर असली तरी, डॉक्टरांनी सांगितलं आहे की तिच्या चेहऱ्याच्या हाडांना फ्रॅक्चर आणि खांदा निखळण्यासह गंभीर दुखापती झाल्या आहेत. तिच्यावर उपचार करणारे डॉ. अमित यादव यांनी सांगितलं की, तिच्या चेहऱ्यावर सूज आहे आणि डोळ्याच्या खोबणीत फ्रॅक्चर आहे. "आम्ही तिच्या खांद्याच्या फ्रॅक्चर आणि निखळण्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची योजना आखत आहोत," असं ते म्हणाले. वाहनातून ढकलल्यानंतर कठीण पृष्ठभागावर पडल्यामुळे चेहऱ्यावरील जखमा झाल्या असाव्यात, असंही त्यांनी सांगितलं. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने डॉक्टरांच्या हवाल्याने सांगितले की, बचावलेल्या महिलेच्या उजव्या डोळ्याच्या खोबणीला फ्रॅक्चर, खांद्याला फ्रॅक्चर आणि तो निखळणे, तसेच चेहऱ्यावर दोन खोल जखमा झाल्या आहेत, ज्यांना 20 हून अधिक टाके लागले आहेत.
पीडितेने हल्ल्याला प्रतिकार केला, ज्यामुळे तिच्यावर हिंसक हल्ला झाला अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितली आहे "बहुतेक जखमा प्रतिकार केल्यामुळे झालेल्या शारीरिक मारहाणीमुळे आणि तिला धावत्या व्हॅनमधून बाहेर फेकल्यामुळे झाल्या आहेत," असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. फरिदाबाद पोलिसांचे जनसंपर्क अधिकारी यशपाल यादव यांनी सांगितले की, पीडितेची प्रकृती गंभीर असली तरी सध्या ती धोक्याबाहेर आहे.
25 ते 30 वयोगटातील दोन संशयितांना मंगळवारी ताब्यात घेण्यात आलं आणि नंतर त्यांना औपचारिकपणे अटक करण्यात आली. गुन्हे शाखेने गुन्ह्यात वापरलेली इको व्हॅन जप्त केली असून, वाहन, पीडित महिला आणि आरोपींकडून न्यायवैद्यकीय नमुने गोळा करण्यात आले आहेत. हल्ल्याच्या वेळी आरोपी नशेत होते की नाही हे निश्चित करण्यासाठी त्यांचे रक्ताचे नमुने घेण्यात आले आहेत. पीडित महिलेला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर पोलीस ओळख परेड घेण्याची योजना आखत आहेत.
पीडितेच्या बहिणीच्या जबाबाच्या आधारे मंगळवारी कोतवाली पोलीस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.