जखमेवर टाके मारायच्या ऐवजी लावलं फेवीक्विक, तडफडत राहिला 2 वर्षांचा मुलगा; खासगी डॉक्टरचा अजब उपाय

मेरठमधील दोन वर्षांच्या मुलाच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जागृती विहार एक्सटेंशनच्या महापाल हाइट्समध्ये राहणारे वित्त व्यावसायिक जसप्रिंदर सिंग यांचा मुलगा मनराज सिंग याला घरी खेळत असताना डोळ्याजवळ खोल जखम झाली. कुटुंब घाबरले आणि त्यांनी भाग्यश्री रुग्णालयात धाव घेतली, परंतु तेथे जे घडले ते सर्वांना धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारे होते.
कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी जखमेवर टाके मारण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की टाके मुलाच्या चेहऱ्यावर एक जखम सोडतील, म्हणून त्यांनी पाच रुपयांचा फेविक्विकचा तुकडा आणला ते जखमेला लावून पट्टी बांधली. डॉक्टरांवर विश्वास ठेवून, कुटुंबाने फेविकविक आणला.
डॉक्टरांनी मुलाच्या डोळ्याजवळील कापलेल्या भागावर फेविक्विक लावताच, दोन वर्षांचा मनराज वेदनेने ओरडला. डॉक्टरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, कारण ते मुलाच्या भीतीमुळे होते असं त्यांचं म्हणणं होतं. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना लगेचच मुलाची प्रकृती गंभीर असल्याचा संशय आला. रात्रभर वेदना वाढतच राहिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी एक धक्कादायक सत्य उघड झाले.
वेदना कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्या. जखमेजवळ फेविक्विकचा एक थर कडक झाला. सकाळी मनराजला तेथील दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथील डॉक्टर निष्काळजीपणामुळे स्तब्ध झाले. फेविक्विक काढण्यास जवळजवळ तीन तास लागले. या काळात, मूल वेदनेने ओरडत आणि ओरडत राहिले. अडकलेला भाग काळजीपूर्वक काढून टाकल्यानंतर, डॉक्टरांनी जखमेवर उपचार केले आणि चार टाके घातले. बराच वेळानंतर मूल बरे झाले.
गंभीर निष्काळजीपणामुळे व्यथित झालेले वडील जसप्रिंदर सिंग भाग्यश्री रुग्णालयात गेले आणि डॉक्टरांकडून उत्तरे मागितली. कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, जसप्रिंदर सिंग यांनी मेरठच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (सीएमओ) ही बाब कळवली. त्यांच्या तक्रारीत स्पष्टपणे म्हटले होते की जर फेविक्विकमधील रसायन मुलाच्या डोळ्यात गेले असते तर त्यामुळे नुकसान होऊ शकले असते. हे केवळ डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा नाही तर मुलाच्या जीवाला थेट धोका आहे.
सीएमओने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत, ज्याला एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर रुग्णालय दोषी आढळले तर गंभीर कारवाई केली जाऊ शकते.