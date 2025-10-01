दुबईच्या शेखला 'सेक्स पार्टनर पाहिजे', चैतन्यानंदची विद्यार्थिनींकडे मागणी, चॅटमधून धक्कादायक खुलासा

Chaitanyanand Whatsapp Chat: दिल्ली पोलिसांनी डर्टी बाबा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चैतन्यानंद स्वामीला अटक केलं आहे. पोलिसांना तपासात धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. पोलिसांनी तपासात स्वामीचं व्हॉट्सऍप तपासलं आहे. यामध्ये त्याने मुलींना अश्लील मॅसेज पाठवल्याचं उघड झालं आहे.
चैतन्यनंदच्या व्हॉट्सऍप चॅट्सवरून पोलिसांना कळले आहे की तो दुबईतील एका शेखसाठी सेक्स पार्टनर शोधत होता. चैतन्यनंदने एका विद्यार्थिनीला अश्लील मागण्या करणारा मेसेज पाठवला, जो तिने नाकारला. त्यानंतर चैतन्यनंदने सकाळी पुन्हा त्या विद्यार्थिनीला मेसेज केला. या संभाषणादरम्यान, चैतन्यनंदने विद्यार्थ्याला सांगितले की तो डिस्को डान्स करत आहे आणि तिला त्यात सामील व्हायचे आहे का असे विचारले. विद्यार्थ्याने उत्तर दिले, "वाह, सर, जबरदस्त..."
चैतन्यनंद: दुबईतील एक शेख सेक्स पार्टनर शोधत आहे. तुझी कुणी चांगली मैत्रिण आहे का?
पीडित: "माझी कोणतीही मैत्रिण नागी
चैतन्यनंद: "हे कसे शक्य आहे?"
पीडित: मला माहित नाही
चैतन्यानंद: तुझी कुणी क्लासमेट किंवा ज्युनिअर तर असेल ना.
याशिवाय, एका विद्यार्थ्याशी आणखी एक चॅट समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो तिला वारंवार अश्लील संदेश पाठवतो. यामध्ये बाबा संतप्त विद्यार्थ्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
बाबा: "तू कुठे आहेस बेबी
"शुभ सकाळ, बेबी
"तू माझ्यावर का रागावली आहेस का
"शुभ रात्री, माझी गोड बाहुली"
पीडित: "शुभ दुपार, साहेब, तू काही खाल्ले का?"
एका खास मुलाखतीत, विद्यार्थ्याने खुलासा केला की, बाबा पदवी देण्याच्या नावाखाली महिला विद्यार्थ्यांचे शोषण करत असे. तो संस्थेतील काही विद्यार्थ्यांना तडजोड करण्यास भाग पाडत असे जे बाबांच्या जवळचे होते. या अटी मान्य करणाऱ्यांना तो चैतन्यनंद कॅम्पसमध्ये निवडीचे आश्वासन देत असे. बाबा इतके नीच आहेत की त्यांनी वसतिगृहात तसेच वॉशरूममध्ये कॅमेरे बसवले आणि त्यांचा वापर सर्वांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला.
विद्यार्थ्याने खुलासा केला की जर कोणताही विद्यार्थी बाबांची आज्ञा मोडत असेल तर तो त्यांना विविध प्रकारे छळत असे. अनेक वेळा, जेव्हा विद्यार्थी बाबांची आज्ञा मोडत असत तेव्हा त्यांना शिक्षा म्हणून -२ अंश तापमानातही ठेवले जात असे. बाबांनी विद्यार्थ्यांचे इतके शोषण केले की त्यापैकी अनेकांनी शाळा सोडली. सतरा विद्यार्थ्यांनी बाबांच्या विरोधात जबाब दाखल केले आहेत, त्यानंतर त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे.
स्वामी चैतन्यनंद प्रकरणात पोलिसांनी आणखी एक मोठे यश मिळवले आहे, बाबांच्या एका सहकाऱ्याला अटक केली आहे. या सहकाऱ्यावर बाबांच्या सांगण्यावरून पीडितेच्या कुटुंबाला धमकावल्याचा आरोप आहे. जबाब देताना एका विद्यार्थ्याने सांगितले की, चैतन्यनंदच्या सहकाऱ्याने १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी तिच्या कुटुंबाला फोन करून धमकावले. पोलिसांनी बाबांच्या सहकाऱ्याची ओळख हरि सिंह कोपकोटी (३८) अशी केली आहे, जो उत्तराखंडमधील बागेश्वरचा रहिवासी आहे.
17 विद्यार्थ्यांनी चैतन्यानंदवर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. हे आरोप गंभीर आहेत आणि परिणामी, पोलिसांनी चैतन्यानंदला आग्रा येथील ताजगंज परिसरात अटक केली. अटकेपूर्वी तो जवळजवळ दोन महिने पोलिस कोठडीतून सुटला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चैतन्यानंद या काळात मथुरा, आग्रा आणि वृंदावनमध्ये फिरत असे, लहान हॉटेल्समध्ये राहायचा आणि पळून जाण्यासाठी टॅक्सी वापरायचा.
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती कोण आहेत?
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती हे दिल्लीतील वसंत कुंज येथील एका व्यवस्थापन संस्थेचे (मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट) माजी प्रमुख आहेत. ते स्वतःला धार्मिक गुरू म्हणवतात आणि अनेक महिलांना नोकरीच्या बहाण्याने आकर्षित करत असल्याचे सांगितले जाते.
त्याच्यावर कोणत्या आरोप आहेत?
त्याच्यावर 17 महिलांच्या लैंगिक छळाचे आरोप आहेत. याशिवाय, फसवणूक (जसे की बनावट UN आणि BRICS व्हिजिटिंग कार्ड्स, PMO शी खोटे संबंध दाखवणे) आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचेही आरोप आहेत. दिल्ली पोलिसांनी त्यांना याबाबत तपास करत आहेत.
त्याची अटक कधी आणि कुठे झाली?
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यांची अटक 28 सप्टेंबर 2025 रोजी आग्रा येथे दिल्ली पोलिसांनी केली. ते फरार होते आणि अटकेनंतर त्यांना कोर्टात हजर केले गेले.