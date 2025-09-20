English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
श्वास अडकला.. बोलता येईना.. मुलीच्या घश्यात अडकलं च्युईंगम, त्यानंतर जे झालं ते अंगावर येणारं...

मुलं अनेकदा खेळता खेळता काही ना काही खात असतात. अशावेळी तो पदार्थ घशात अडकण्याची दाट शक्यता असते. असाच एक प्रकार उघडकीस आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 20, 2025, 09:31 AM IST
श्वास अडकला.. बोलता येईना.. मुलीच्या घश्यात अडकलं च्युईंगम, त्यानंतर जे झालं ते अंगावर येणारं...
धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका आठ वर्षांच्या मुलीच्या घशात च्युईंगम अडकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आठ वर्षांची एक मुलगी रस्त्यावर सायकल चालवत होती. अचानक तिच्या घशात च्युईंगमचा तुकडा अडकला आणि ती श्वास घेऊ लागली. मुलगी तात्काळ पलीकडच्या बाजूला उभा असलेल्या तरुणांकडे गेली. मुलीचा श्वास थांबल्याचे पाहून ते तरुण देखील घाबरले. केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यातील पझयंगडी परिसरातील पल्लीकरण येथे ही घटना घडली. च्युईंगम मुलीसाठी जीवघेणा ठरला. काही जवळच्या लोकांनी शहाणपणाने काम केले आणि निष्पाप मुलीचा जीव वाचवला. थोडासा विलंब तिला तिचा जीव गमवू शकला असता. या निष्पाप मुलीशी संबंधित घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

व्हिडिओमध्ये, मुलगी रस्त्याच्या कडेला तिच्या सायकलवर उभी असताना, त्यावर उभी असताना च्युइंगम च्युइंगम चघळताना दिसत आहे. काही क्षणांनंतर, च्युइंगम अचानक तिच्या घशात अडकला आणि तिचा श्वास थांबला. मुलगी खूप घाबरली आणि लगेचच जवळच्या लोकांकडे मदतीसाठी धावली. तिने तरुणांना हाक मारली, "काका, काका, मला वाचवा." मुलीजवळ उभे असलेले लोक आपापसात गप्पा मारत होते. पण जेव्हा त्यांनी तिला मदत मागताना पाहिले तेव्हा ते लगेचच कृतीत उतरले.

तरुणांनी ताबडतोब प्राथमिक उपचार सुरू केले. त्यांनी तिला आधार दिला आणि तिच्या पाठीवर थाप दिली. त्यांच्या तत्परतेचे फळ मिळाले आणि काही क्षणातच तिच्या घशातून च्युइंगम काढून टाकण्यात आला. मुलीने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आणि तिच्या चेहऱ्यावर हास्य परतले. तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनाही सुटकेची भावना वाटली. या घटनेनंतर, मुलीच्या कुटुंबाने आणि आजूबाजूच्या लोकांनी तरुणांचे कौतुक केले. सोशल मीडियावरही मुलीचा जीव वाचवणाऱ्यांचे कौतुक होत आहे.

LED बल्ब गिळला 

काही दिवसांपूर्वी साडे तीन वर्षांच्या मुलाने LED बल्ब गिळला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्याला खोकला आणि श्वसानाचा त्रास बोत होता. सुरुवातीला पालकांनी निदान केले. त्यामध्ये न्यूमोनिया आजार झाल्याच उघडकीस आलं. त्यानंतर त्याला अँटीबायोटिक्सचा औषधोपचार सुरु केला. तरीही त्रास काही कमी धाला नाही त्या लक्षणांनी राहुलला आणखी त्रास होऊ लागला. असं असताना त्याचा सीटी स्कॅन करण्यात आला. ज्यामध्ये ही माहिती समोर आली होती. 

FAQ

च्युईंगममुळे गळ्यात अडकणे का धोकादायक आहे?
च्युईगम चिकट आणि लवचिक असते, ज्यामुळे ते गळ्यात अडकू शकते आणि त्यामुळे श्वास रोखला जातो. विशेषतः लहान मुलांसाठी हे धोकादायक आहे, कारण ते चावण्यात अपरिपक्व असतात. अमेरिकन सीडीसी नुसार, च्युईंगम हे लहान मुलांसाठी चोकिंग हॅझर्ड्सपैकी एक आहे. मुलांना 6 वर्षांखाली च्युईंगगम देऊ नये.

च्युईंगम अडकल्यावर काय करावे?
प्राथमिक उपचार)हिमलिक मॅन्युवर: वयस्करांसाठी पोटावर दाब द्या. लहान मुलांसाठी हे पाठीवर पटापट केवळ थोपटणे उपयुक्त आहे.
५ आणि ५ नियम: ५ पट थोपटणे आणि ५ पट छातीवर दाब द्या. हे ५ वेळा करा.
जर मदत न मिळाली तर त्वरित १०८ किंवा जवळील रुग्णालयात नेहा.
महत्त्वाचे म्हणजे मुलांना चिकट किंवा कठीण पदार्थ टाळा. 

या मुलीची काय सद्यस्थिती? 
मुलीची काय स्थिती आहे?मुलगी आता पूर्णपणे बरी आहे आणि तिने एका बातम्या चॅनेलला सांगितले की, "मी पुन्हा कधीच च्युइंग गम चावणार नाही." तिला कोणतीही गंभीर इजा झाली नाही आणि तिच्या स्मरणशक्ती आणि मदत मागण्याच्या धैर्याचे लोक कौतुक करत आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

