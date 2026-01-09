English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • मी माझ्या मुलीशी कसं लग्न करु शकतो?, आपल्या मुलीचे लचके तोडणाऱ्या सनकी पित्याची कहाणी

Crime Against Women: कोणी स्वतःच्या मुलीशी लग्न करून संबंध ठेवण्याइतपत पुढे जाऊ शकते का? असाच एक प्रकार समोर आला आहे, जिथे एका विक्षिप्त वडिलांनी असे घृणास्पद कृत्य केले आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 9, 2026, 08:42 PM IST
मुलीसाठी जगात सर्वात सुरक्षित ठिकाण कोणते? याचे उत्तर म्हणजे एका वडिलांची सावली, ज्याच्या उपस्थितीत भीती कधीच आत शिरत नाही. पण जर हा रक्षक शिकारी बनला तर? ज्या मुलीला तिच्याच वडिलांनी इतके अविस्मरणीय दुःख दिले की तिचे आयुष्य जिवंत नरक बनले. ही कार्ला-लुईस हेविटची वेदनादायक कहाणी आहे, ज्या न्यायाची वाट पाहत होत्या, पण नशिबाने ती संधी तिच्याकडून हिसकावून घेतली.

३५ वर्षीय कार्लाचा दावा आहे की तिचे वडील लिंडसे कॉलियर १५ वर्षांच्या असल्यापासून तिच्यावर वारंवार अत्याचार करत होते. तिने न्यायासाठी २० वर्षे वाट पाहिली, परंतु ही संधी देखील तिच्याकडून हिसकावून घेण्यात आली. आरोप नाकारणाऱ्या कॉलियरने न्यायालय शिक्षा सुनावण्यापूर्वीच आत्महत्या केली. कार्लाच्या मते, न्याय आणि शांतीची ही तिची एकमेव संधी होती, जी हिसकावून घेण्यात आली.

वयाच्या १२ व्या वर्षी पहिल्यांदा भेटली

यूकेमधील एसेक्समध्ये राहणारी कार्ला १२ व्या वर्षी पहिल्यांदा तिच्या जैविक वडिलांना भेटली. त्यावेळी लिंडसे कॉलियर सुमारे ४२ वर्षांची होती. हळूहळू, कार्ला आणि लिंडसे यांचे नाते जुळू लागले. ते एकमेकांना वारंवार भेटू लागले. महिन्यातून एकदा, तो कार्लाला त्याच्या घरी घेऊन जायचा. लिंडसेने तिच्या जोडीदाराला आधीच घटस्फोट दिला होता. जेव्हा ती १५ वर्षांची झाली तेव्हा तिचे वडील तिला नातेसंबंधात अडकवायला सुरुवात करत होते. विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी, ती तिच्या वडिलांसोबत राहायला गेली.

 इंटरनेटवर पुरुषाचा शोध घेतला

यानंतर, कार्ला खूप कठीण काळातून गेली. शारीरिक हल्ले रोजच्याच घटना होत्या. लिंडसेला स्वतःच्या मुलीचे वेड लागले. तो कार्लाला त्याची मुलगी आहे हे देखील स्वीकारत नव्हता. तो तिला अनुचित प्रकारे स्पर्श करायचा आणि जेव्हा त्याला वाटेल तेव्हा टिप्पण्या करायचा. इतकेच नाही तर त्याने गुगलवर स्वतःच्या मुलीशी लग्न करणे कायदेशीर आहे असे शोधले. कार्ला म्हणते, "तुम्ही कल्पना करू शकता ते सर्व माझ्यासोबत घडले." पण वडिलांना गमावण्याच्या भीतीने तिने ते शांतपणे सहन केले.

मुलीला ड्रग्ज देणे

कार्लाचा असाही दावा आहे की तिच्या वडिलांनी हे कोणाला कळले तर तो आत्महत्या करेल अशी धमकी देत ​​होता. शिवाय, कार्ला ड्रग्ज व्यसनी आहे हे त्याला माहित होते, तरीही तो तिला ड्रग्जचे इंजेक्शन देत राहिला. वयाच्या ३० व्या वर्षापर्यंत हे सर्व सहन केल्यानंतर, तिने तिच्या वडिलांचे घर सोडण्याचा आणि तिच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल जगाला सांगण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये, तिने पोलिस तक्रार दाखल केली, परंतु तपास सुरू होण्यास चार वर्षे लागली. जुलै २०२५ मध्ये, कॉलियरवर बलात्कार आणि बाल पोर्नोग्राफी दाखवण्यासह १५ आरोप लावण्यात आले. कार्लाला सांगण्यात आले होते की तिचे वडील आत्महत्या करू शकतात, परंतु पोलिसांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले. या प्रकरणाची सुनावणी ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार होती, परंतु त्याने ४ सप्टेंबर रोजी आत्महत्या केली.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. 

