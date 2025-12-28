ठेच लागली अन् काही सेकंदात.... महिलेच्या अपघाताचा भयानक व्हिडीओ, डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही

एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं... एक धक्कादायक व्हिडीओ सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ तुम्हाला सतर्क करेल अन् मनात एक भीती निर्माण करेल.
तामिळनाडूतील चेन्नई येथे झालेल्या एका रस्ते अपघाताचे हृदयद्रावक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. मागून येणाऱ्या टँकर ट्रकने एक महिला रस्त्यावर पडली आणि तिला चिरडले. चाकांमध्ये अडकल्याने तिला काही अंतरापर्यंत ओढण्यात आले. हा व्हिडिओ कधी काढला हे स्पष्ट नाही, परंतु दृश्ये इतकी भयानक आहेत की ती पाहणाऱ्यांच्या पाठीला थरथर कापण्यास पुरेशी आहेत.
ही घटना चेन्नईच्या माधवरम परिसरात घडल्याचे सांगितले जाते. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक महिला रस्त्याच्या कडेला चालताना स्पष्टपणे दिसत आहे. ती रस्त्यावर पडलेल्या दगडावर घसरली, ज्यामुळे ती पडली. त्याच क्षणी, मागून येणारा एक टँकर तिला चिरडतो. तिचे शरीर ट्रकच्या चाकांमध्ये अडकले आणि काही अंतरापर्यंत ओढले जाते.
ही महिला माधवरममधील एका मेडिकल स्टोअरमधून औषध खरेदी करून परत येत असताना हा दुर्दैवी अपघात झाला. काही सेकंदातच घडलेल्या या घटनेत तिचा जागीच मृत्यू झाला. फुटेजमध्ये असेही दिसून येते की रस्त्यावर कोणतेही बॅरिकेड्स नाहीत किंवा पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित पदपथ नाहीत.
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, शहरांमध्ये जड वाहनांच्या अनिर्बंध हालचालींवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. नियमांनुसार, अनेक शहरांमध्ये जड ट्रकसाठी वेळ आणि मार्गाचे निर्बंध आहेत, परंतु प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे आहे. निवासी भागात अशा ट्रकची उपस्थिती पादचाऱ्यांसाठी घातक ठरत आहे.