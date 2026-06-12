/आंबे खाल्ल्यानंतर दोन बहिणींचा मृत्यू? पोलिसांकडून तपास सुरुआंबे खाल्ल्यानंतर दोन बहिणींचा मृत्यू? पोलिसांकडून तपास सुरु

Hyderabad Mango Poisoning : सध्या आंब्याचा हंगाम सुरु आहे. खवय्ये मोठ्या आवडीने आंब्याचा गोडवा चाखत आहेत. आंबे खाल्ल्यानंतर दोन बहिणींचा मृत्यू झावल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हैदराबादमध्ये हा प्रकार घडला आहे. आंब्यातून विषबाधा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलिल या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. या घटनेमुळे एकजच खळबळ माजली आहे. आंब्या पिकवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केमीकलचा वापर केला जातो. यामुळे ग्राहकांनी आंबा खरेदी करताना खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.
हैदराबादमधील नारायणगुडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. आंबे खाल्ल्याने दोन बहिणींचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. हैदराबाद शहर पोलीस आयुक्त सज्जनार यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. मुलींच्या अंतर्गत अवयवांचे (व्हिसेरा) नमुने जतन करून वैद्यकीय तज्ञांमार्फत तपास केला जात आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर मृत्यूचा नेमके कारण समोर येईल असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
उपचारादरम्यान दोन दिवसांच्या अंतराने दोन बहिणींचा मृत्यू झाल्याने कुटुंब पूर्णपणे खचले. मुलींच्या मृत्यूमुळे कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. आंबे खाल्ल्यानंतर संपूर्ण कुटुंब आजारी पडले. उपचारादर्यान या दोन्ही मुलींचा मृत्यू झाला. यामुळे मृत्यूंमुळे संशय निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे. कर्नाटकातील बिदर येथील रहिवासी असलेल्या इंदुमती, आपल्या पाच मुलींसह नारायणगुडा येथील विठ्ठलवाडीत राहतात. त्यांचे पती बिदरमध्ये राहतात. चार दिवसांपूर्वी, रेणुका नावाची एक नातेवाईक इंदुमतीच्या घरी आंबे घेऊन आली होती. घरातील सर्व सदस्यांनी हा आंबा खाल्ला. दुसऱ्या दिवशी, आई आणि मुलींना उलट्यांचा त्रास झाला. त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना काचीगुडा येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोमवारी उपचारादरम्यान 17 वर्षीय भुवनेश्वरीचा मृत्यू झाला.
पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून, आंबा खाल्ल्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्याचे म्हटले आहे. भुवनेश्वरीच्या मृत्यूच्या दुःखातून कुटुंब सावरण्यापूर्वीच, मंगळवारी त्यांची दुसरी 10 वर्षीय मुलगी संध्याराणी, हिचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या मुलीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणाचा विविध बाजूंनी तपास केला आहे असे हैदराबादचे नारायणगुडा एसआय साई संदीप म्हणाले. मुलींच्या अंतर्गत अवयवांचे नमुने जतन करून ठेवण्याचे आणि वैद्यकीय तज्ञांचे मत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून मृत्यूचे नेमके कारण शोधून काढू असे पोलिसांनी सांगितले.