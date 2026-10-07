/नवरी IT इंजिनीयर, लग्नाच्या पहिल्याच रात्री पतीने ठेवली भयानक अट; पोलिसही शॉक; 25 लाख हुंडा देऊन लग्नावर 1कोटीचा खर्च

दिल्ली क्राईम न्यूज : लग्नानंतर एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअर तरुणीसह अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या तरुणीच्या कुटुंबियांनी लग्नात 1 कोटी रुपये खर्च केले होते. तर, 25 लाख रुपये हुंड्यात दिले होते. लग्नाच्या पहिल्याच रात्री या पतीने या तरुणीसमोर अत्यंत धक्कादायक अट ठेवली. पतीची अट ऐकून या नव्या नवरीच्या पायाखालची जमीन सरकरी. पतीचे कृत्य पाहून ही तरुणी नैराश्यात गेली. या प्रकरणी पती तसेच सासऱ्याच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या तरुणीसह तिच्या सासरच्या लोकांनी विचित्र वर्तन केले. यामुळे तरुणी नैराश्यात गेली. तिला मानसोपचारतज्ज्ञाची मदत घ्यावी लागली. पीडित तरुणीच्या पतीच्या पूर्वीच्या प्रेयसीने त्याचा विश्वासघात केला होता. यामुळे तिच्या पतीने लग्नाच्या पहिल्याच दिवशी तिच्यावर त्याच्या पुरुष मित्रासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकला. तिने नकार दिल्यावर त्याने तिच्या मोबाईल फोन आणि कंपनीच्या लॅपटॉपमधून डेटा चोरला.
लग्नानंतर या तरुणीचा पती तिला हनिमूनसाठी मॉरिशसला घेऊन गेला. जिथे त्याने हुंडा म्हणून आणखी 50 लाख रुपयांची मागणी केली. पीडितेने हरिपर्वत पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये या तरुणीचे लग्न तेलंगणातील एका तरुणासह झाले होते. महिलेचा आरोप आहे की, लग्नाच्या वेळी तिच्या सासरच्या मंडळींनी हुंडा म्हणून 25 लाख रुपयांची मागणी केली होती, जे तिच्या वडिलांनी दिले.
या तरुणीने पोलिस तक्रारीत अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. जेव्हा ती तिच्या सासरच्या घरी पोहोचली, तेव्हा तिच्या पतीने एक विचित्र अट घातली. त्याच्या पूर्वीच्या प्रेयसीने त्याला फसवले होते. यामुळे लग्नानंतर पत्नीने एका पुरुष मित्रासोबत लैंगिक संबंध ठेवावेत अशी अट घातली. तिने याला विरोध केला, पण तो तिच्यावर दबाव टाकत राहिला असे तरुणीने तक्रारीत म्हंटले आहे. यामुळे तरुणी डिप्रेशनमध्ये गेली.
पुरुष मित्रासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने पतीने तिच्या मोबाईल फोन आणि कंपनीच्या लॅपटॉपमधून वैयक्तिक संभाषणे, कंपनीची गोपनीय माहिती आणि सहकाऱ्यांशी संबंधित डेटा कॉपी करून स्वतःच्या मोबाईल फोनमध्ये सेव्ह केला. या माहितीच्या आधारे पतीने बदनाम करण्याच्या धमक्या देण्यास सुरुवात केल्याचे तरुणीने तक्रारीत म्हंटले आहे. पती आणि सासरच्या मंडळींकडून होणाऱ्या छळामुळे ती नैराश्यात गेली आहे. सध्या तिच्यावर मानसोपचारतज्ज्ञाकडून उपचार सुरू आहेत. पीडितेने डेटा परत मिळवण्याची आणि तिच्या सासरच्या मंडळींवर कारवाई करण्याची मागणी करत पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. पीडितेच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुरावे गोळा केले जात असल्याची माहिती डीसीपी शहर सय्यद अली अब्बास यांनी दिली.