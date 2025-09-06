अलर्ट! केरळमध्ये Brain Eating Amiba चा कहर, एका महिन्यात तिसरा बळी

केरळमध्ये मेंदू खाणाऱ्या अमिबामुळे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामुळे राज्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोझिकोडमध्ये रतीश नावाच्या ४५ वर्षीय व्यक्तीचा या आजाराने मृत्यू झाला. या वर्षी कोझिकोडमध्येच या आजाराने ४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. सरकारने जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे आणि पाण्याचे क्लोरीनेशन करण्याचे काम सुरू आहे.
केरळमध्ये 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'मुळे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. केरळमध्ये हा प्राणघातक आजार वेगाने पसरत आहे. गेल्या महिन्यात या आजारामुळे ३ महिन्यांच्या मुलीसह ३ जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर आतापर्यंत ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'चा बळी ठरलेल्या रतीश नावाच्या ४५ वर्षीय व्यक्तीचाही आज सकाळी मृत्यू झाला. रतीश कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (KMCH) मध्ये उपचार घेत होता. त्याला खूप ताप आणि सर्दी होती. त्याच वेळी, रुग्णालयात दाखल करूनही, त्याची प्रकृती सुधारली नाही आणि अखेर तो मरण पावला.
रतीश व्यतिरिक्त, आणखी एका व्यक्तीला 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'चा त्रास आहे, ज्यावर केएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत. केरळमध्ये या आजाराचे ४२ रुग्ण आढळले आहेत. या वर्षी एकट्या कोझिकोडमध्ये 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'मुळे ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी, कोझिकोडमधील ३ महिन्यांची मुलगी आणि ९ वर्षांची मुलगी या आजारामुळे मरण पावली होती.
'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'ला प्राणघातक अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीस म्हटले जात आहे, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नावाच्या जीवाणूमुळे होतो. हा जीवाणू गोड्या पाण्यात वाढतो. या प्राणघातक आजाराने संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवली आहे. केरळ सरकारने यासाठी राज्यात जागरूकता मोहीम देखील सुरू केली आहे. सरकारची "पाणी हेच जीवन" क्लोरिनेशन मोहीम सुरू आहे, ज्याअंतर्गत नद्या, विहिरी, तलाव आणि जलतरण तलावांमध्ये क्लोरिनेशन केले जात आहे.
'मेंदू खाणारा अमीबा' हा अत्यंत प्राणघातक आहे. गोड्या पाण्याच्या संपर्कात येऊन, हा जीवाणू शरीरातून मेंदूवर हल्ला करतो, ज्यामुळे लोकांच्या जगण्याची शक्यता खूपच कमी होते. भारताव्यतिरिक्त, हा आजार इतर २० देशांमध्ये आढळतो. गेल्या वर्षी केरळमध्ये 'मेंदू खाणारा अमीबा'चे ३६ रुग्ण आढळले होते, ज्यामध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाला होता.
हा आजार कसा पसरतो?
हा अमीबा गोड्या पाण्याच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तीच्या नाकावाटे शरीरात प्रवेश करतो. विशेषतः उष्ण पाण्यात (25-40 डिग्री सेल्सियस) हा अमीबा वाढतो. तो मेंदूवर हल्ला करून मेंदू फुगवतो, ज्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो. हा आजार थेट मानवापासून मानवापर्यंत पसरत नाही.
या आजाराची लक्षणे कोणती?
लक्षणांमध्ये डोकेदुखी, तीव्र ताप, उलट्या, मळमळ, भान हरपणे, मानेची ताठरता आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये मेंदूवर परिणाम होऊन मृत्यू यांचा समावेश आहे. लक्षणे दिसल्यानंतर हा आजार वेगाने पसरतो आणि 1 ते 18 दिवसांत मृत्यू होऊ शकतो.
केरळमधील ताज्या घटना काय आहेत?
केरळमधील कोझिकोड येथे 6 सप्टेंबर 2025 रोजी रतीश (वय 45) यांचा मेंदू खाणाऱ्या अमिबामुळे मृत्यू झाला. ते कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (KMCH) मध्ये उपचार घेत होते. यंदा कोझिकोडमध्ये या आजाराने 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे, यामध्ये 3 महिन्यांची मुलगी आणि 9 वर्षांची मुलगी यांचाही समावेश आहे. सध्या एका व्यक्तीवर KMCH मध्ये उपचार सुरू आहेत.