English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अलर्ट! केरळमध्ये Brain Eating Amiba चा कहर, एका महिन्यात तिसरा बळी

केरळमध्ये 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'मुळे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. केरळमध्ये हा प्राणघातक आजार वेगाने पसरत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 02:28 PM IST
अलर्ट! केरळमध्ये Brain Eating Amiba चा कहर, एका महिन्यात तिसरा बळी
kerala brain eating ameba

केरळमध्ये मेंदू खाणाऱ्या अमिबामुळे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, ज्यामुळे राज्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोझिकोडमध्ये रतीश नावाच्या ४५ वर्षीय व्यक्तीचा या आजाराने मृत्यू झाला. या वर्षी कोझिकोडमध्येच या आजाराने ४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. सरकारने जागरूकता मोहीम सुरू केली आहे आणि पाण्याचे क्लोरीनेशन करण्याचे काम सुरू आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

केरळमध्ये 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'मुळे आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. केरळमध्ये हा प्राणघातक आजार वेगाने पसरत आहे. गेल्या महिन्यात या आजारामुळे ३ महिन्यांच्या मुलीसह ३ जणांचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर आतापर्यंत ७ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'चा बळी ठरलेल्या रतीश नावाच्या ४५ वर्षीय व्यक्तीचाही आज सकाळी मृत्यू झाला. रतीश कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (KMCH) मध्ये उपचार घेत होता. त्याला खूप ताप आणि सर्दी होती. त्याच वेळी, रुग्णालयात दाखल करूनही, त्याची प्रकृती सुधारली नाही आणि अखेर तो मरण पावला.

आतापर्यंत ७ जणांचा मृत्यू 

रतीश व्यतिरिक्त, आणखी एका व्यक्तीला 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'चा त्रास आहे, ज्यावर केएमसीएचमध्ये उपचार सुरू आहेत. केरळमध्ये या आजाराचे ४२ रुग्ण आढळले आहेत. या वर्षी एकट्या कोझिकोडमध्ये 'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'मुळे ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी, कोझिकोडमधील ३ महिन्यांची मुलगी आणि ९ वर्षांची मुलगी या आजारामुळे मरण पावली होती.

'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा' म्हणजे काय?

'मेंदू खाणाऱ्या अमिबा'ला प्राणघातक अमिबिक मेनिंगोएन्सेफलायटीस म्हटले जात आहे, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नावाच्या जीवाणूमुळे होतो. हा जीवाणू गोड्या पाण्यात वाढतो. या प्राणघातक आजाराने संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवली आहे. केरळ सरकारने यासाठी राज्यात जागरूकता मोहीम देखील सुरू केली आहे. सरकारची "पाणी हेच जीवन" क्लोरिनेशन मोहीम सुरू आहे, ज्याअंतर्गत नद्या, विहिरी, तलाव आणि जलतरण तलावांमध्ये क्लोरिनेशन केले जात आहे.

हा आजार कसा पसरतो?

'मेंदू खाणारा अमीबा' हा अत्यंत प्राणघातक आहे. गोड्या पाण्याच्या संपर्कात येऊन, हा जीवाणू शरीरातून मेंदूवर हल्ला करतो, ज्यामुळे लोकांच्या जगण्याची शक्यता खूपच कमी होते. भारताव्यतिरिक्त, हा आजार इतर २० देशांमध्ये आढळतो. गेल्या वर्षी केरळमध्ये 'मेंदू खाणारा अमीबा'चे ३६ रुग्ण आढळले होते, ज्यामध्ये ९ जणांचा मृत्यू झाला होता.

FAQ 

हा आजार कसा पसरतो?
हा अमीबा गोड्या पाण्याच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तीच्या नाकावाटे शरीरात प्रवेश करतो. विशेषतः उष्ण पाण्यात (25-40 डिग्री सेल्सियस) हा अमीबा वाढतो. तो मेंदूवर हल्ला करून मेंदू फुगवतो, ज्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो. हा आजार थेट मानवापासून मानवापर्यंत पसरत नाही.

या आजाराची लक्षणे कोणती?
लक्षणांमध्ये डोकेदुखी, तीव्र ताप, उलट्या, मळमळ, भान हरपणे, मानेची ताठरता आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये मेंदूवर परिणाम होऊन मृत्यू यांचा समावेश आहे. लक्षणे दिसल्यानंतर हा आजार वेगाने पसरतो आणि 1 ते 18 दिवसांत मृत्यू होऊ शकतो.

केरळमधील ताज्या घटना काय आहेत?
केरळमधील कोझिकोड येथे 6 सप्टेंबर 2025 रोजी रतीश (वय 45) यांचा मेंदू खाणाऱ्या अमिबामुळे मृत्यू झाला. ते कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (KMCH) मध्ये उपचार घेत होते. यंदा कोझिकोडमध्ये या आजाराने 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे, यामध्ये 3 महिन्यांची मुलगी आणि 9 वर्षांची मुलगी यांचाही समावेश आहे. सध्या एका व्यक्तीवर KMCH मध्ये उपचार सुरू आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Brain Eating amoebaKerala Brain Eating Amoeba outbreakNaegleria fowleri infectionAmoebic meningoencephalitisKerala disease outbreak

इतर बातम्या

'लालबागचा राजा' परिसरात Hit and Run, दोन चिमुकल्य...

मुंबई बातम्या