English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन पेन... रुग्णाच्या पोटातून हे काय निघालं? कारण ऐकून पोलिसही हैराण, वाचा नेमका प्रकार काय?

एक अजब प्रकार समोर आला आहे. एका तरुणाच्या पोटातून 29 स्टीलचे चमचे, 19 ब्रश आणि 2 पेन निघाले आहेत. नेमकं हे सगळं सामान तरुणाच्या पोटात गेलं कसं? डॉक्टरही ऐकून हैराण झाले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 25, 2025, 06:19 PM IST
29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन पेन... रुग्णाच्या पोटातून हे काय निघालं? कारण ऐकून पोलिसही हैराण, वाचा नेमका प्रकार काय?
men stomach pain shocking eating spoon toothbrush pen

उत्तर प्रदेशातील हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ड्रग्ज व्यसनी व्यक्तीच्या कुटुंबाने त्याला ड्रग्ज निर्मूलन केंद्रात पाठवले तेव्हा संतापलेल्या सचिनने स्टीलचे चमचे, टूथब्रश आणि पेन खायला सुरुवात केली. त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांना धक्का बसला.

Add Zee News as a Preferred Source

रुग्णाच्या पोटातून 29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन पेन काढण्यात आले. रुग्ण सध्या बरा होत आहे आणि त्याला घरी परत पाठवण्यात आले आहे. पण ज्यांनी ही बातमी ऐकली ते सर्वजण स्तब्ध झाले.

हापूरमधील देवनंदिनी रुग्णालयाचे डॉ. श्याम कुमार म्हणाले, "रुग्ण सचिनची तपासणी केली असता त्याच्या पोटात मोठ्या प्रमाणात धातूच्या वस्तू आढळल्या. ऑपरेशन केल्यानंतर डॉक्टरांच्या पथकाने तरुणाच्या पोटातून 29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन टोकदार पेन काढले."

बुलंदशहरचा रहिवासी 40 वर्षीय सचिन ड्रग्ज व्यसनी असल्याचे वृत्त आहे. त्याचे कुटुंब त्याच्यावर खूप नाराज होते. यानंतर सचिनला बुलंदशहरमधील ड्रग्ज डि-अ‍ॅडिक्शन सेंटरमध्ये सोडण्यात आले. सचिन खूप रागावला होता. त्यानंतर सचिन व्यसनमुक्ती सेंटरमध्ये राहून स्टीलचे चमचे आणि टूथब्रश खाऊ लागला.

ही समस्या कोणाला होते?

देवनंदानी रुग्णालयातील डॉक्टर श्याम कुमार म्हणाले: एका रुग्णाला त्याच्या कुटुंबाने आणले होते. त्यांनी सांगितले की तो व्यसनमुक्ती केंद्रात स्टीलचे चमचे आणि टूथब्रश खात असे. तपासणीनंतर ऑपरेशन करण्यात आले. त्याच्या पोटात २९ स्टीलचे चमचे, १९ टूथब्रश आणि दोन टोकदार पेन आढळले, जे ऑपरेशननंतर काढून टाकण्यात आले. ही समस्या अनेकदा मानसिक आजार असलेल्या लोकांमध्ये आढळते. रुग्ण आता निरोगी आहे आणि त्याला घरी सोडण्यात आले आहे.

पोटदुखी असह्य झाली अन्

हळूहळू सचिनच्या पोटात तीव्र वेदना होऊ लागल्या आणि त्याची प्रकृती बिघडली. वेदना सहन न झाल्याने त्याने डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. तपासणीदरम्यान डॉक्टरांना त्याच्या पोटात मोठ्या प्रमाणात धातूसारख्या वस्तू आढळल्या, ज्यामुळे त्यांना धक्का बसला.

50 हून अधिक वस्तू काढल्या.

देव नंदिनी रुग्णालयाचे डॉ. श्याम कुमार म्हणाले की, रुग्णाला आणले तेव्हा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्याला सांगितले की तो व्यसनमुक्ती केंद्रात चमचे आणि टूथब्रश खात असे. तपासणीनंतर, त्वरित ऑपरेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉक्टरांच्या पथकाने यशस्वी ऑपरेशन केले आणि सचिनच्या पोटातून 29 स्टीलचे चमचे आणि 19 टूथब्रश काढले. डॉ. श्याम कुमार यांनी असेही स्पष्ट केले की मानसिक किंवा मानसिक समस्या असलेल्या लोकांमध्ये या प्रकारची समस्या अनेकदा दिसून येते.

FAQ 

 हा प्रसंग काय आहे?
सचिन नावाच्या ३५ वर्षीय पुरुषाला त्याच्या कुटुंबाने व्यसनाच्या समस्या असल्याने हापूर येथील डी-एडिक्शन सेंटरमध्ये दाखल केले. तेथे अपुरा आहार मिळाल्याने तो रागावला आणि स्टीलचे चमचे, टूथब्रश आणि पेन खायला सुरुवात केली. पोटदुखी झाल्यावर रुग्णालयात नेण्यात आले, जेथे शस्त्रक्रियेद्वारे हे वस्तू काढल्या गेल्या.

सचिन कोण आहे आणि व्यसन काय होते?
सचिन हापूर, उत्तर प्रदेशचा रहिवासी आहे. त्याच्या कुटुंबाने त्याला व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठवले, जे बहुधा द्रव्य किंवा मद्य व्यसनाशी संबंधित असावे. मात्र, केंद्रातील अपुर्‍या सुविधांमुळे त्याने हे नवीन व्यसन सुरू केले. हे व्यसन मानसिक तणाव आणि राग यामुळे उद्भवले.

रिहॅब सेंटरमध्ये काय घडले?
केंद्रात मर्यादित आहार मिळत होता – फार कमी भाज्या, चपाती आणि कधी एकच बिस्किट. घरून पाठवलेला अतिरिक्त आहार रुग्णांपर्यंत पोहोचत नव्हता. रागावलेल्या सचिनने स्टीलचे चमचे चोरून घेतले, बाथरूममध्ये त्यांना तुकडे करून गिळले. तो पाण्याने ते घसा खाली ढकलायचा. त्याने अनेकदा हे केले, ज्यामुळे त्याच्या पोटात अनेक वस्तू साठल्या.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Hapur OperationSpoons From StomachRehabilitation Center HapurHapur Hospital NewsUP news

इतर बातम्या

Viral Video : तिचा पहिल्या मासिक पाळीचा पहिली दिवस अन्... प...

भारत