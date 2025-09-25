29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन पेन... रुग्णाच्या पोटातून हे काय निघालं? कारण ऐकून पोलिसही हैराण, वाचा नेमका प्रकार काय?

उत्तर प्रदेशातील हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ड्रग्ज व्यसनी व्यक्तीच्या कुटुंबाने त्याला ड्रग्ज निर्मूलन केंद्रात पाठवले तेव्हा संतापलेल्या सचिनने स्टीलचे चमचे, टूथब्रश आणि पेन खायला सुरुवात केली. त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली आणि त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांना धक्का बसला.
रुग्णाच्या पोटातून 29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन पेन काढण्यात आले. रुग्ण सध्या बरा होत आहे आणि त्याला घरी परत पाठवण्यात आले आहे. पण ज्यांनी ही बातमी ऐकली ते सर्वजण स्तब्ध झाले.
हापूरमधील देवनंदिनी रुग्णालयाचे डॉ. श्याम कुमार म्हणाले, "रुग्ण सचिनची तपासणी केली असता त्याच्या पोटात मोठ्या प्रमाणात धातूच्या वस्तू आढळल्या. ऑपरेशन केल्यानंतर डॉक्टरांच्या पथकाने तरुणाच्या पोटातून 29 स्टीलचे चमचे, 19 टूथब्रश आणि दोन टोकदार पेन काढले."
बुलंदशहरचा रहिवासी 40 वर्षीय सचिन ड्रग्ज व्यसनी असल्याचे वृत्त आहे. त्याचे कुटुंब त्याच्यावर खूप नाराज होते. यानंतर सचिनला बुलंदशहरमधील ड्रग्ज डि-अॅडिक्शन सेंटरमध्ये सोडण्यात आले. सचिन खूप रागावला होता. त्यानंतर सचिन व्यसनमुक्ती सेंटरमध्ये राहून स्टीलचे चमचे आणि टूथब्रश खाऊ लागला.
हळूहळू सचिनच्या पोटात तीव्र वेदना होऊ लागल्या आणि त्याची प्रकृती बिघडली. वेदना सहन न झाल्याने त्याने डॉक्टरांचा सल्ला घेतला. तपासणीदरम्यान डॉक्टरांना त्याच्या पोटात मोठ्या प्रमाणात धातूसारख्या वस्तू आढळल्या, ज्यामुळे त्यांना धक्का बसला.
सचिन नावाच्या ३५ वर्षीय पुरुषाला त्याच्या कुटुंबाने व्यसनाच्या समस्या असल्याने हापूर येथील डी-एडिक्शन सेंटरमध्ये दाखल केले. तेथे अपुरा आहार मिळाल्याने तो रागावला आणि स्टीलचे चमचे, टूथब्रश आणि पेन खायला सुरुवात केली.
केंद्रातील अपुर्या सुविधांमुळे त्याने हे नवीन व्यसन सुरू केले. हे व्यसन मानसिक तणाव आणि राग यामुळे उद्भवले.
केंद्रात मर्यादित आहार मिळत होता – फार कमी भाज्या, चपाती आणि कधी एकच बिस्किट. घरून पाठवलेला अतिरिक्त आहार रुग्णांपर्यंत पोहोचत नव्हता. रागावलेल्या सचिनने स्टीलचे चमचे चोरून घेतले, बाथरूममध्ये त्यांना तुकडे करून गिळले. तो पाण्याने ते घसा खाली ढकलायचा. त्याने अनेकदा हे केले, ज्यामुळे त्याच्या पोटात अनेक वस्तू साठल्या.