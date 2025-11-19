आईनेच 9 महिन्यांच्या लेकीची गळा दाबून केली हत्या, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले...

अलवर जिल्ह्यातील किशनगढबास पोलीस स्टेशन परिसरातील मुसाखेडा गावातून नातेसंबंधांना कलंकित करणारी एक भयानक घटना समोर आली आहे. एका आईवर तिच्या 9 महिन्यांच्या मुलीचा गळा दाबून खून केल्याचा आरोप आहे.
खोलीतून संशयास्पद आवाज येत असल्याने मुलीच्या आजोबांनी दार उघडले तेव्हा संपूर्ण घटना उघडकीस आली. तक्रारीच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपी आईविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे.
आरोपी आईने पोलिसांना सांगितलं की, तिच्या सासरच्या लोकांनी तिच्या चारित्र्यावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच आरोप केला की, सासरच्या माणसांनी असा आरोप केला की, ते मूल त्यांच्या मुलाचे नाही. यावरुन ते दररोज तिला टोमणे मारत असत. यासर्वांमुळे अखेर त्या आईनेच आपल्या मुलीची आपल्याच हाताने हत्या केली.
किशनगढबास पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करणाऱ्या गावातील रहिवासी आझाद खान यांनी सांगितले की, शनिवारी रात्री 9.30 च्या सुमारास ही घटना घडली. तो घरी असताना त्याला त्याच्या मुलाची पत्नी (सून) रुनिजाच्या खोलीतून "संशयास्पद आवाज" येत असल्याचे ऐकू आले. संशय आल्यावर त्याने दार उघडले आणि आतले दृश्य पाहून तो धक्का बसला. आझाद खानला त्याची सून रुनिजाने तिच्या 9 महिन्यांच्या बाळ मुलीचा गळा दाबून खून केल्याचे आढळले.
या घटनेमुळे घरात गोंधळ निर्माण झाला आणि गावात घबराट निर्माण झाली. घटनास्थळी मोठ्या संख्येने गावकरी जमले. पीडितेचे आजोबा आझाद खान यांनी असाही आरोप केला की रुनिजाने दोन दिवसांपूर्वीच, १३ नोव्हेंबर रोजी म्हशींच्या चाऱ्यात विष प्राशन केले होते, ज्यामुळे जनावरे मृत्युमुखी पडली. त्यावेळी कुटुंबाने तिचे समुपदेशन केले होते, परंतु तिचे वर्तन बदलले नाही.
घटनेची माहिती मिळताच, आझाद खानचा मुलगा आणि मुलीचे वडील कैफी मोहम्मद रात्री १० वाजताच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचले, ज्यांना कुटुंबाने संपूर्ण घटना सांगितली. गावकऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार, रुणिजाच्या पालकांनाही कळवण्यात आले, परंतु सकाळी गावात येण्याऐवजी ते मध्यातूनच परतले असा आरोप आहे.
पीडितेचे आजोबा आझाद खान यांनी पोलिसांनी निष्पाप अक्साच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करावे आणि आरोपी आई रुणिजावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोक आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.