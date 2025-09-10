English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

रडणं थांबतच नव्हतं, मग आईने 15 दिवसाच्या बाळाला फ्रिजमध्ये... मग घेतली गाढ झोप

Shocking News : आई न् वैरी.. खरंच असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. एका आईने आपल्या नवजात बाळासोबत जे केलंय ते पाहून मन हेलावून जाईल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 10, 2025, 08:08 PM IST
रडणं थांबतच नव्हतं, मग आईने 15 दिवसाच्या बाळाला फ्रिजमध्ये... मग घेतली गाढ झोप
Mother Put 15 days old baby in fridge

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादमध्ये एका महिलेने तिच्या १५ दिवसांच्या बाळाला फ्रिजमध्ये ठेवले. त्यानंतर ती झोपी गेली. बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून आजी स्वयंपाकघरात पोहोचली. तिला फ्रिजच्या आतून रडण्याचा आवाज ऐकू आला. तिने दार उघडले तेव्हा आत एक नवजात बाळ होते.

Add Zee News as a Preferred Source

आजी त्याला बाहेर घेऊन डॉक्टरकडे घेऊन गेली. बाळाची तपासणी करून घरी आली. यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी मुलाच्या आईला विचारले - मूल फ्रिजमध्ये कसे पोहोचले? तिने सांगितले की तो झोपत नव्हता, म्हणून तिने त्याला ठेवले. आईचे बोलणे ऐकून कुटुंबीय काळजीत पडले. कुटुंबातील लोकांसाठी हा सगळ्यात धक्का होता. 

सुनेला भूत लागले आहे असे समजून कुटुंबीयांनी सुनेला तांत्रिकाकडे दाखवले

त्यांना वाटले की सुनेला भूत लागले आहे. शनिवारी ते सुनेला तांत्रिकाकडे घेऊन गेले. त्याला बाहेर काढण्यात आले, पण काहीही फरक पडला नाही. कुटुंबातील सदस्य आता महिलेवर मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार घेत आहेत. ही घटना कटघर पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे.

जब्बार कॉलनी करुला येथे एक महिला (२३) तिच्या पती आणि सासरच्यांसोबत राहते. महिलेचा पती पितळ कामगार आहे. महिलेने १५ दिवसांपूर्वी एका मुलाला जन्म दिला. बाळाच्या जन्मानंतर महिलेला प्रसूतीनंतरचा आजार झाला. परंतु, कुटुंबातील सदस्यांना महिलेच्या मानसिक आजाराची माहिती नव्हती.

रडण्याचा आवाज ऐकून...

दरम्यान, महिलेचा आजार वाढतच गेला. यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी तिने तिच्या तान्ह्या मुलाला फ्रिजमध्ये ठेवले. त्यानंतर ती तिच्या खोलीत झोपायला गेली. फ्रिज थंड झाल्यावर नवजात बाळ रडू लागले आणि ओरडू लागले. यामुळे दुसऱ्या खोलीत झोपलेल्या महिलेच्या सासू जागी झाल्या. तिने रडण्याचा आवाज ऐकला आणि ती स्वयंपाकघरात पोहोचली. तिथे तिला फ्रिजमधून रडण्याचा आवाज ऐकू आला.

कुटुंबाने मुलाला डॉक्टरकडे नेले

सासूने फ्रिज उघडला आणि पाहिले की त्यात एक मूल आहे. आजीने मुलाला बाहेर काढले. मग तिने मुलाच्या आजोबा आणि वडिलांना याबद्दल सांगितले. रागाच्या भरात, तिघेही लोक सुनेच्या खोलीत पोहोचले, आणि ती गाढ झोपेत झोपलेली दिसली. तिघेही लोक विचार करत होते की मूल फ्रिजमध्ये कसे पोहोचले?  ते मुलाला डॉक्टरकडे घेऊन गेले.

डॉक्टरांनी तपासणी केली आणि सांगितले की मूल ठीक आहे. त्यानंतर कुटुंब मुलाला घेऊन घरी परतले. इतके सर्व केल्यानंतरही सून झोपत राहिली. पतीने रागाच्या भरात तिला उठवले. त्याने तिला विचारले की मूल कुठे आहे. महिलेने लगेच उत्तर दिले - ते फ्रिजमध्ये आहे. महिलेचे उत्तर ऐकून सर्वांना काळजी वाटली.

यानंतर, कुटुंबाला वाटले की ती महिला दुष्ट आत्म्यांच्या प्रभावाखाली आहे. यामुळे, महिलेने असे कृत्य केले. ६ सप्टेंबर रोजी कुटुंबातील सदस्यांनी महिलेला बाहेर काढले, परंतु त्यात काही सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर त्यांच्या एका नातेवाईकाने महिलेला मानसोपचारतज्ज्ञाकडे नेण्याचा सल्ला दिला. कुटुंबातील सदस्यांनी तिला मानसोपचारतज्ज्ञाकडे नेले. डॉक्टरांनी समुपदेशन केले आणि उपचार सुरू केले.

FAQ

मुरादाबाद येथील ही घटना काय आहे?
उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येथील कटघर पोलीस स्टेशन परिसरातील जब्बार कॉलनी, करुला येथे 5 सप्टेंबर 2025 रोजी एक धक्कादायक घटना घडली. एका 23 वर्षीय महिलेने तिच्या 15 दिवसांच्या नवजात बाळाला फ्रिजरमध्ये ठेवले आणि स्वतः झोपायला गेली. बळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून आजीने त्याला फ्रिजमधून बाहेर काढले आणि त्याची जान वाचवली.

ही घटना नेमकी कुठे घडली?
ही घटना मुरादाबाद जिल्ह्यातील कटघर पोलीस स्टेशन परिसरातील जब्बार कॉलनी, करुला येथे घडली.

महिलेने बाळाला फ्रिजमध्ये का ठेवले?
महिलेला पोस्टपार्टम सायकोसिस (प्रसवोत्तर मानसिक विकार) नावाचा गंभीर मानसिक आजार झाला होता. या आजारामुळे ती वास्तविकतेशी जोडलेली नव्हती आणि तिने बाळाला फ्रिजमध्ये ठेवले. तिने सांगितले की, बाळ सतत रडत असल्याने तिने त्याला फ्रिजमध्ये ठेवले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
UP newsMoradabad newswomanmotherkept child in fridge

इतर बातम्या

नेपाळनंतर आता 'या' देशात भयानक हंगामा! 1 लाख लोक...

विश्व