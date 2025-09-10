रडणं थांबतच नव्हतं, मग आईने 15 दिवसाच्या बाळाला फ्रिजमध्ये... मग घेतली गाढ झोप

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबादमध्ये एका महिलेने तिच्या १५ दिवसांच्या बाळाला फ्रिजमध्ये ठेवले. त्यानंतर ती झोपी गेली. बाळाच्या रडण्याचा आवाज ऐकून आजी स्वयंपाकघरात पोहोचली. तिला फ्रिजच्या आतून रडण्याचा आवाज ऐकू आला. तिने दार उघडले तेव्हा आत एक नवजात बाळ होते.
आजी त्याला बाहेर घेऊन डॉक्टरकडे घेऊन गेली. बाळाची तपासणी करून घरी आली. यानंतर कुटुंबातील सदस्यांनी मुलाच्या आईला विचारले - मूल फ्रिजमध्ये कसे पोहोचले? तिने सांगितले की तो झोपत नव्हता, म्हणून तिने त्याला ठेवले. आईचे बोलणे ऐकून कुटुंबीय काळजीत पडले. कुटुंबातील लोकांसाठी हा सगळ्यात धक्का होता.
सुनेला भूत लागले आहे असे समजून कुटुंबीयांनी सुनेला तांत्रिकाकडे दाखवले
त्यांना वाटले की सुनेला भूत लागले आहे. शनिवारी ते सुनेला तांत्रिकाकडे घेऊन गेले. त्याला बाहेर काढण्यात आले, पण काहीही फरक पडला नाही. कुटुंबातील सदस्य आता महिलेवर मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार घेत आहेत. ही घटना कटघर पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे.
जब्बार कॉलनी करुला येथे एक महिला (२३) तिच्या पती आणि सासरच्यांसोबत राहते. महिलेचा पती पितळ कामगार आहे. महिलेने १५ दिवसांपूर्वी एका मुलाला जन्म दिला. बाळाच्या जन्मानंतर महिलेला प्रसूतीनंतरचा आजार झाला. परंतु, कुटुंबातील सदस्यांना महिलेच्या मानसिक आजाराची माहिती नव्हती.
दरम्यान, महिलेचा आजार वाढतच गेला. यामुळे ५ सप्टेंबर रोजी तिने तिच्या तान्ह्या मुलाला फ्रिजमध्ये ठेवले. त्यानंतर ती तिच्या खोलीत झोपायला गेली. फ्रिज थंड झाल्यावर नवजात बाळ रडू लागले आणि ओरडू लागले. यामुळे दुसऱ्या खोलीत झोपलेल्या महिलेच्या सासू जागी झाल्या. तिने रडण्याचा आवाज ऐकला आणि ती स्वयंपाकघरात पोहोचली. तिथे तिला फ्रिजमधून रडण्याचा आवाज ऐकू आला.
सासूने फ्रिज उघडला आणि पाहिले की त्यात एक मूल आहे. आजीने मुलाला बाहेर काढले. मग तिने मुलाच्या आजोबा आणि वडिलांना याबद्दल सांगितले. रागाच्या भरात, तिघेही लोक सुनेच्या खोलीत पोहोचले, आणि ती गाढ झोपेत झोपलेली दिसली. तिघेही लोक विचार करत होते की मूल फ्रिजमध्ये कसे पोहोचले? ते मुलाला डॉक्टरकडे घेऊन गेले.
डॉक्टरांनी तपासणी केली आणि सांगितले की मूल ठीक आहे. त्यानंतर कुटुंब मुलाला घेऊन घरी परतले. इतके सर्व केल्यानंतरही सून झोपत राहिली. पतीने रागाच्या भरात तिला उठवले. त्याने तिला विचारले की मूल कुठे आहे. महिलेने लगेच उत्तर दिले - ते फ्रिजमध्ये आहे. महिलेचे उत्तर ऐकून सर्वांना काळजी वाटली.
यानंतर, कुटुंबाला वाटले की ती महिला दुष्ट आत्म्यांच्या प्रभावाखाली आहे. यामुळे, महिलेने असे कृत्य केले. ६ सप्टेंबर रोजी कुटुंबातील सदस्यांनी महिलेला बाहेर काढले, परंतु त्यात काही सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर त्यांच्या एका नातेवाईकाने महिलेला मानसोपचारतज्ज्ञाकडे नेण्याचा सल्ला दिला. कुटुंबातील सदस्यांनी तिला मानसोपचारतज्ज्ञाकडे नेले. डॉक्टरांनी समुपदेशन केले आणि उपचार सुरू केले.
