आईला लिव-इनची लत, 5 वर्षांच्या मुलाच्या डोळ्यात टाकली मिरची; पार्टनरसोबत सर्व सीमा केल्या पार

अतिशय मन हेलावणारी घटना समोर आली आहे. 5 वर्षांच्या गतिमंद श्रीकांतसोबत जे केलं ते मन सुन्न करणारं आहे. श्रीकांतची आई लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तिचा मुलगा तिच्या अनैतिक संबंधात अडचण ठरत होता. एक दिवस श्रीकांतची आई घरी नसताना तिच्या पार्टनरने पहिलं मुलाच्या डोळ्यात मिरचीची पावडर फेकली आणि नंतर त्याला माराहण केली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 19, 2026, 02:33 PM IST
कामारेड्डीच्या श्रीराम नगर कॉलनीत अतिशय धक्कादायक प्रकार घडला आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारी ही घटना आहे. पाच वर्षांच्या गतिमंद मुलाची क्रूरपणे हत्या केली आहे. या क्रूरकृत्यामागे कुणी दुसरी तिसरी व्यक्ती नाही तर त्याची आई आणि तिचा लिव-इन पार्टनर आहे.  पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी नरसिमलू गेल्या सहा महिन्यांपासून लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता. ही महिला आपल्या पतीपासून वेगळा राहत होता. तिच्यासोबत दोन मुलं एक आठ वर्षांची मुलगी आणि पाच वर्षांचा मुलगा राहत होता. मात्र महिलेला असं वाटायचं की, हा मुलगा तिच्या नात्यात अडचण निर्माण करत आहे. 

ते मूल मतिमंद होते आणि ही वस्तुस्थिती आरोपी व त्याच्या आईसाठी चिंतेचा विषय बनली. हळूहळू, त्या निष्पाप मुलाला संपवण्याचा कट त्यांच्या मनात आकार घेऊ लागला. आपले संबंध चांगले करण्यासाठी, त्यांनी माणुसकीच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. घटनेच्या दिवशी आई घरी नव्हती. नरसिम्लू दारू पिऊन घटनास्थळी आला. ते निष्पाप बाळ घरात एकटे होते, त्याच्याविरुद्ध रचलेल्या भयंकर कटाबद्दल त्याला काहीच कल्पना नव्हती.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने सर्वप्रथम मुलाच्या डोळ्यात मिरचीची पूड फेकली. या अचानक झालेल्या हल्ल्याने मुलगा प्रचंड घाबरला होता, त्याच्या किंकाळ्या भिंतींवर आदळत होत्या, पण त्याला वाचवायला तिथे कोणीही नव्हते. मुलगा असहाय्यपणे वेदनेने विव्हळत असताना, आरोपीने क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडून काठीने त्याच्या डोक्यावर वारंवार प्रहार केले.

काही क्षणांतच त्या बाळाचा मृत्यू झाला. एका निष्पाप जीवाचा निर्घृणपणे अंत झाला. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. टाऊन सर्कल इन्स्पेक्टर नरहरी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने तपास सुरू केला. सुरुवातीला संशय आई आणि तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरवर होता. कसून चौकशी केल्यानंतर संपूर्ण सत्य समोर आले.

पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून त्यांची चौकशी करत आहेत. या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एखादी आई आपल्याच मुलाशी इतकी क्रूरपणे वागू शकते का? माणसे आपल्याच मुलांना आपल्या मार्गातील अडथळे मानू लागतात का? ज्या कोणी या घटनेबद्दल ऐकले, त्यांना धक्का बसला. सध्या पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

25 वर्षे जुन्या प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर केल्याबद्दल सीबी...

भारत