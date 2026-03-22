हात-पाय बांधले, 44 वर्षांच्या सुनेचा कारमाना; अनैतिक संबंधातून सासूचा जीव घेतला

Murder Case : वयाच्या 44 व्या वर्षी सुनेचे अनैतिक संबंध, सासू ठरत होती अडसर. सुनेने प्रियकरासोबत मिळून सासूची जीव घेतला. पती आणि मुलगा घराबाहेर केल्यानंतर CCTV दोन तास बंद. नेमकं सुनेने असं काय केलं? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 05:58 PM IST
उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये एका 65 वर्षीय महिलेची तिच्याच घरात गळा दाबून हत्या करण्यात आली. ही घटना लखनौ महानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील निशातगंज भागातील गल्ली क्रमांक २ मध्ये घडली. याच भागातील रहिवासी असलेल्या निर्मला देवी यांची त्यांच्या सुनेने आणि तिच्या प्रियकराने निर्घृणपणे हत्या केली. गळा दाबताना प्रतिकार करू नये म्हणून तिचे दोन्ही हात बांधण्यात आले होते. निर्मला आपला मुलगा त्रिदेश आणि सून रंजना (४४) यांच्यासोबत राहत होत्या. घटनेच्या वेळी त्रिदेशची मुलगी उन्नाव येथील तिच्या मामाच्या घरी गेली होती. तिची दुसरी मुलगी, शानवी वर्मा (२), आणि मुलगा, आदित्य वर्मा (१४), घरी होते.

आजी बेशुद्धावस्थेत

मुलगा त्रिदेश कामावर गेला होता. सून रंजना, नातू आदित्य आणि धाकटी मुलगी सान्वी घरी होते. मोठी मुलगी अंशिका उन्नावमधील तिच्या मामाच्या घरी गेली होती. नातू डिलिव्हरी बॉयचे काम करतो आणि एक डिलिव्हरी करण्यासाठी गेला होता. जेव्हा तो परत आला, तेव्हा त्याला घरी कोणीही आढळले नाही. घरात शिरल्यावर तो थक्क झाला. त्याच्या आजीचे हातपाय बांधलेले होते आणि ती बेशुद्ध पडली होती. त्याने ताबडतोब त्याचा भाडेकरू, पिंटू मौर्य याला बोलावले. तो खाली आल्यावर त्याने त्रिदेशला बोलावले. त्यानंतर त्याने डायल ११२ ला माहिती दिली आणि त्याच वेळी सून रंजनासुद्धा तिथे आली. पोलिसांना रंजनाची वागणूक अस्वस्थ करणारी वाटली आणि त्यामुळे त्यांना संशय आला.

सासू सुनेच्या अनैतिक संबंधांमध्ये अडथळा 

यानंतर, पोलिसांनी संशयावरून सून रंजनाला ताब्यात घेतले. या चौकशीदरम्यान, भाडेकरू राजनचे त्रिदेशची पत्नी रंजना हिच्यासोबत अनैतिक संबंध असल्याचे समोर आले. सासू आणि इतर कुटुंबीयांनी त्या दोघांना अनेकदा आक्षेपार्ह अवस्थेत पकडले होते. यामुळे घरात वाद निर्माण झाले, पण रंजना राजनला भेटतच राहिली. तिचा नवरा आणि मुलगा कामावर निघून गेल्यावर, घरात फक्त वृद्ध स्त्री निर्मला उरत असे, जी अनेकदा आपल्या सुनेच्या अनैतिक संबंधांना विरोध करत असे. परिणामी, रंजनाने तिचा प्रियकर राजनसोबत मिळून तिला संपवण्याचा कट रचला आणि नंतर तिची हत्या केली.

 

प्रियकराला पाहताच श्वानाने मारली झ़प

प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम आणि श्वान पथकही घटनास्थळी उपस्थित होते. घटनास्थळाची पाहणी करून आणि कुत्र्याला फिरवून पाहिल्यानंतर, ते वास घेत थेट घरापासून थोड्या अंतरावर उभ्या असलेल्या राजनकडे गेले आणि त्याच्यावर झडप घातली. याच्या आधारे, पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात पाठवले, जिथे चौकशीदरम्यान त्याने खुनाची कबुली दिली. यानंतर, पोलिसांनी सासूच्या हत्येचा आरोप असलेल्या सुनेलाही ताब्यात घेतले. आरोपीने पोलिसांना सांगितले की, त्यांची सासू, रंजना, त्यांच्या प्रेमप्रकरणात अडथळा आणत होती आणि याला कंटाळून त्यांनी तिला ठार मारण्याचा कट रचला. तिचा नवरा आणि मुलगा निघून गेल्यानंतर, त्यांनी घरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद केले आणि नंतर त्यांची सासू, निर्मला, यांना बांधून गळा दाबून ठार मारले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

