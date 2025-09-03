English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उंदराच्या कुरतड्याने 2 नवजात बालकांचा मृत्यू, रुग्णालयातील 'तो' व्हिडीओ व्हायरल

सरकारी रुग्णालयात दोन नवजात बालकांचा उंदराच्या कुरतड्याने मृत्यू झाला आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा आरोग्य व्यवस्था किती कमकुवत आहे. याची कल्पना आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 3, 2025, 06:41 PM IST
इंदूर शहरातील सर्वात जुन्या सरकारी रुग्णालय MYH मध्ये निष्काळजीपणा आणि गैरव्यवस्थापनाचा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येथील रुग्णालयाच्या नवजात अतिदक्षता विभागात, दोन वेगवेगळ्या दिवशी उंदरांनी दोन नवजात बालकांचे हात चावले. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालय प्रशासनाची झोप उडाली आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयाने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. यासोबतच दोषींवर कारवाई करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. 

दोन नवजात बालकांना चावा

दोन्ही नवजात बालकांना जन्मानंतर लगेचच काही दिवसांपूर्वी NICU मध्ये दाखल करण्यात आले होते. या दरम्यान ही घटना उघडकीस आली. रुग्णालयात दाखल असलेल्या दोन मुलांना उंदरांनी चावा घेतला आहे. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मते, वॉर्डमध्ये उंदीर आहेत आणि NICU मध्ये एक मोठा उंदीर अनेक दिवसांपासून सक्रिय आहे. रविवारी पहिला प्रकार उघडकीस आला तेव्हा डॉक्टरांना वाटले की मुलाला काही संसर्ग झाला आहे. पण सोमवारी, जेव्हा उंदीर पुन्हा नवजात बाळाला चावला. यानंतर, डॉक्टरांना वॉर्डमध्ये एक उंदीर दिसला तेव्हा त्यांनी ताबडतोब उपचार सुरू केले.

नेमकं काय झालं?

३०-३१ ऑगस्टच्या मध्यरात्री उंदरांनी दोन नवजात बालकांना चावले. त्यापैकी एकाच्या हाताला आणि दुसऱ्याच्या खांद्याला दुखापत झाली. त्यापैकी फक्त १.२ किलोग्रॅम वजनाच्या एका बालकाचा मंगळवारी मृत्यू झाला. जरी डॉक्टरांचा असा दावा आहे की मृत्यूचे कारण गंभीर संसर्ग आणि जन्मजात गुंतागुंत होती, तरी नवजात बालकांच्या वॉर्डमध्ये उंदरांच्या उपस्थितीमुळे रुग्णालयातील निष्काळजीपणा आणि अस्वच्छतेचा संताप निर्माण झाला आहे.

एमजीएम मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉ. अरविंद घंघोरिया यांनी सुरक्षेतील त्रुटीची कबुली दिली आणि या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले.

“बालरोग शस्त्रक्रिया वॉर्डमध्ये उंदरांनी चावलेल्या दोन मुलांना आढळले. त्यापैकी एकाची प्रकृती आधीच गंभीर होती आणि त्याची अनेक गुंतागुंत होती. तथापि, उंदराच्या चाव्यामुळे रुग्णालयातील सुरक्षा नियमांवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात,” असे ते म्हणाले.

डॉक्टरांच्या मते, मृत्युमुखी पडलेल्या बाळाला खरगोनहून अत्यंत नाजूक अवस्थेत आणण्यात आले होते, त्याच्यात हिमोग्लोबिन कमी होते आणि त्याचे अवयव अविकसित होते. तो ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर सपोर्टवर होता. वैद्यकीय आव्हाने असूनही, उंदराच्या चाव्याच्या घटनेकडे त्याच्या आधीच बिघडणाऱ्या आरोग्याला धोका निर्माण करणारा एक गंभीर घटक म्हणून पाहिले जात आहे.

डॉक्टरांनी काय केला आरोप?

डॉक्टरांनी असाही आरोप केला आहे की उपचारादरम्यान त्याच्या पालकांनी मुलाला दुर्लक्षित ठेवले होते. दुसरा नवजात, ज्याला उंदराने चावा घेतला होता, तो सध्या निरीक्षणाखाली आहे. मुलाला फुफ्फुसे आणि आतड्यांसह गंभीर जन्मजात समस्या आहेत, परंतु त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे आणि तो स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे, जरी तो अजूनही व्हेंटिलेटर सपोर्टवर आहे.

कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

या घटनेला प्रतिसाद म्हणून रुग्णालय प्रशासनाने त्वरित कारवाई केली आहे. या घटनेदरम्यान रात्रीच्या ड्युटीवर असलेल्या दोन परिचारिकांना निलंबित करण्यात आले आहे. अंबु रुग्णालयाच्या नर्सिंग अधीक्षकांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे. दोन नर्सिंग प्रभारी आणि पेरीओपरेटिव्ह सर्जरी विभागाच्या प्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.उंदीर व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या कीटक नियंत्रण कंपनीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

घटनेची माहिती मिळाली होती, परंतु त्याची तक्रार करण्यात आली नव्हती. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी घटनेच्या चार ते पाच दिवसांपूर्वी वॉर्डमध्ये उंदीर दिसल्याचे उघड केले होते, परंतु कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली नव्हती. "नर्सिंग कर्मचाऱ्यांनी उंदीर दिसल्याची तक्रार नोंदवली नाही, ज्यामुळे ही दुर्घटना टाळता आली असती," डॉ. घंगोरिया म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की दर १५ दिवसांनी नियमित कीटक नियंत्रण ऑपरेशन केले जातात आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसह एक रजिस्टर ठेवले जाते. तथापि, हे उदाहरण अंतर्गत अहवाल आणि देखरेखीतील बिघाड अधोरेखित करते.

FAQ 

इंदूरच्या MYH रुग्णालयात नेमके काय घडले?
इंदूरच्या महाराजा यशवंतराव रुग्णालयात (MYH) नवजात अतिदक्षता विभागात (NICU) ३०-३१ ऑगस्ट २०२५ च्या मध्यरात्री उंदरांनी दोन नवजात बालकांना चावले. एका बाळाच्या हाताला आणि दुसऱ्याच्या खांद्याला दुखापत झाली. यापैकी एका १.२ किलोग्रॅम वजनाच्या बाळाचा मंगळवारी मृत्यू झाला, ज्याचे कारण गंभीर संसर्ग आणि जन्मजात गुंतागुंत असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

रुग्णालयात उंदरांचा उपद्रव का झाला?
रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, NICU मध्ये उंदीर अनेक दिवसांपासून सक्रिय होते. कर्मचाऱ्यांना याची माहिती होती, परंतु औपचारिक तक्रार नोंदवली गेली नव्हती. यामुळे कीटक नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमध्ये त्रुटी राहिल्या, ज्यामुळे ही घटना घडली.

मृत्यू झालेल्या बाळाच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय होते?
डॉक्टरांच्या मते, मृत्यू झालेल्या बाळाला खरगोनहून अत्यंत नाजूक अवस्थेत आणले गेले होते. त्याला गंभीर संसर्ग, कमी हिमोग्लोबिन आणि अविकसित अवयवांच्या समस्या होत्या. तो ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर सपोर्टवर होता. उंदराच्या चाव्याने त्याच्या बिघडत्या प्रकृतीला आणखी धोका निर्माण केला.

