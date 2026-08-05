/स्नॅक्सचं पाकिट फोडलं अन् 5 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; प्रत्येक पालकाला हादरवणारा प्रकार; नेमकं झालं काय?

कर्नाटकातील म्हैसूर जिल्ह्यात कोणत्याही पालकांची झोप उडवणारी एक अत्यंत भयंकर घटना घडली आहे. येथे एका प्रसिद्ध स्नॅक्स कंपनीच्या पाकिटात सापडलेला प्लास्टिकचा छोटा खेळण्यातील चेंडू गिळल्यामुळे पाच वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या बातमीला स्थानिक पोलिसांनी दुजोरा दिला आहे. मुकुंद मयूर पाच वर्षीय मयत मुलाचे नाव आहे. मुकुंद हा याच गावातील ग्रामपंचायतीच्या माजी उपाध्यक्षा गौराम्मा आणि शंकर नायक यांचा नातू, तसेच संतोष आणि ऐश्वर्या यांचा एकुलता एक मुलगा होता. या घटनेनं संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मुकुंदला स्नॅक्सच्या पाकिटात प्लास्टिकचा एक छोटा खेळण्यातील चेंडू सापडला. त्याने खेळता खेळता तो छोटासा चेंडू चुकून गिळला. हा चेंडू त्याच्या घशात अडकल्यामुळे त्याला श्वास अडकल्याचा संशय आहे. मुलाला तातडीने वैद्यकीय उपचारांसाठी जवळच्या दवाखान्यात नेण्यात आले, परंतु त्याला वाचवण्यात अपयश आलं.
पोलिसांनी हुन्सूर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे. घटनेच्या नेमक्या परिस्थितीचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तपासाचा भाग म्हणून, स्नॅक्सच्या पाकिटात प्लास्टिकचे खेळणे कसे आले, याचा शोधही घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
अधिक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजेच याच भागात अशाप्रकारे घशात काहीतरी अडकल्यामुळे मृत्यू झाल्याची ही दुसरी दुर्घटना आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हैसूरमधील हुन्सूर तालुक्यातील दोड्डाहेज्जूर गावात राहणाऱ्या चिन्मय गौडा या साडेसहा महिन्यांच्या बाळाचा अशाच प्रकारे मृत्यू झाला होता. पूजेसाठी ठेवलेले वाळलेले जास्वंदाचे फूल घशात अडकल्याने या बाळाचा मृत्यू झाला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळ आपल्या मोठ्या भावंडासोबत खेळत असताना त्याने घराच्या प्रवेशद्वारावर ठेवलेले वाळलेले फूल उचलले आणि त्याचा एक तुकडा तोंडात टाकला. भावंडाने तो तुकडा काढण्याचा प्रयत्न केला असता, बाळाने तो चुकून गिळला.
सुरुवातीला बाळाला प्रथमोपचारासाठी हनागोडू येथील रुग्णालयात नेण्यात आले आणि त्यानंतर पुढील उपचारांसाठी म्हैसूरमधील एका खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. बरेच वैद्यकीय प्रयत्न करूनही या बाळाचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे कुटुंबाला मोठा मानसिक धक्का बसला होता. मुकुंदच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा दोड्डाहेज्जूरमधील या बाळाच्या मृत्यूची आठवण अनेकांना झाली असून या चिमुकल्यांचं असं अचानक जाणं अनेकांना धक्का देणारं ठरलं आहे.