English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मोमोजमुळे चिमुकल्या भावा-बहिणीचा मृत्यू! खाल्ल्यानंतर झोपेत शरीर निळं पडलं, आई पाहताच किंचाळली अन्...

मोमोजमुळे चिमुकल्या भावा-बहिणीचा मृत्यू! खाल्ल्यानंतर झोपेत शरीर निळं पडलं, आई पाहताच किंचाळली अन्...

Brother Sister Died After Eating Roadside Momos: सकाळी दोन्ही मुलांना उठवण्यासाठी त्यांची आई त्यांच्या जवळ गेली असता दोघांचीही त्वचा निळी पडल्याचं दिसून आलं. तिने मुलांना उठवण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर ती जोरात किंकाळली अन्...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 9, 2026, 02:50 PM IST
मोमोजमुळे चिमुकल्या भावा-बहिणीचा मृत्यू! खाल्ल्यानंतर झोपेत शरीर निळं पडलं, आई पाहताच किंचाळली अन्...
मोमोज विक्रेता पोलिसांच्या ताब्यात (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Brother Sister Died After Eating Roadside Momos: पंजाबमधील तरनतारनमध्ये दोन मुलांचा संशयास्पद अवस्थेत मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दोन्ही मयत मुलं एकाच कुटुंबातील असून सख्खे बहीण-भाऊ होते. शनिवारी रात्री या दोघांनी मोमोज आणि चाप खल्ले. त्यानंतर दोघांना उलट्या होऊ लागल्या. या दोघांनाही घरच्यांनी घरातील उपलब्ध औषधं दिली. त्यानंतर ही दोन्ही मुलं झोपी गेली. मात्र झोपेतच दोघांचाही मृत्यू झाला. सकाळी दोघांचीही शरीरं निळी पडली होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

बहीण 9 तर भाऊ सहा वर्षांचा

मयत मुलांची नाव आरव आणि दानिका अशी आहेत. आरव हा अवघ्या सहा वर्षांचा होता. तर दानिका 9 वर्षांची होती. पोलिसांनी या दोघांचेही मृतदेह रुग्णालयातील शवगृहात ठेवले आहेत. पोस्टमॉर्टमचा अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होईल. पोलिसांनी हातगाडीवर मोमोज विकणाऱ्याला ताब्यात घेतलं असून चौकशी सुरु केली आहे.

त्या रात्री नक्की घडलं काय?

तरनतारनमधील डीएसपी गल्लीत राहणाऱ्या विशाल आणि त्यांची पत्नी नेहा यांनी त्यांच्या मुलांसोबत नेमकं शनिवारी रात्री काय घडलं हे सांगितलं. आरव आणि दानिका दोघेही अगदी ठणठणीत होते. शनिवारी सायंकाळी दोन्ही मुलांनी मोमोज खाण्याचा हट्ट केला. मुलांच्या हट्टामुळे विशाल यांनी जवळच्या हातगाडीवर जाऊन मोमोज आणि चाप आणले. रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास दोघांनी मोमोज आणि चाप खाल्ले. त्यानंतर दोघेही टीव्ही पाहून लागले. रात्री 10 वाजता दोघांची तब्बेत बिघडली. दोघांना उलट्या होऊ लागल्या. अधिक रात्र झाल्याने पालकांनी दोघांना रुग्णालयात नेलं नाही. त्यांना घरामधील उलटी थांबवण्याचं औषध देऊन झोपण्यास सांगितलं.

निळं शरीर अन् थांबलेला श्वास

मुलं पालकांचं ऐकून औषध घेऊन झोपी गेली. सकाळी नेहा यांनी मुलांना झोपेतून उठवण्याचा प्रयत्न केला तर दोन्ही मुलं निपचित पडली होती. दोघांच्या शरीराची काहीच हलचाल होत नव्हते. दोघांचाही श्वास थांबल्याचं नेहा यांच्या लक्षात आलं. दोघांचं शरीर निळं पडलं होतं. नेहा यांना मुलं दगावल्याचं समजताच त्या जोरात किंचाळल्या. त्यानंतर घरातील इतरांनी मुलांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात नेलं. मात्र डॉक्टरांनी दोघांना मयत जाहीर केलं. यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी पोस्टमॉर्टम करुन मृतदेह शवगृहात ठेवली आहेत.

मोमोज विक्रेत्याचं म्हणणं काय?

पोलिसांनी आई-वडिलांनी नोंदवलेल्या जबाबाच्या आधारावर मोमोज विकणाऱ्याला ताब्यात घेतलं आहे. मोमोजवाल्याने आपण विकलेले मोमोज अनेकजण खातात. मोमोज खाऊन तब्बेत बिघडत असती तर माझे इतर ग्राहकही रुग्णालयात असते. पोलीस सध्या सर्व दिशेने या प्रकरणाचा तपास करत आङेत. डीएसपी सुखबीर सिंग यांनी फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळावर बोलावण्यात आल्याचं सांगितलं. सर्व कुटुंबियांचे मोबाईल पोलिसांनी जप्त केले आहेत. मोमोज विक्रेत्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. लवकरच मुलांच्या मृत्यूचं खरं कारण समोर येईल असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Shocking newsBrothersisterdiedmomos

इतर बातम्या

टीम इंडियाची Victory परेड कधी? महाराष्ट्राचे CM देवेंद्र फड...

स्पोर्ट्स