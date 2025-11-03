English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...अन् 21 कोटींची म्हैस जागेवर कोसळली; थोड्या वेळात सोडला प्राण! 'हा' Video पाहून लोकांना वेगळीच शंका

Shocking News About 21 Crore Rs Buffalo: भारतभरात चर्चा असलेल्या या पशु मेळाव्यामध्ये जनावरांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आलेली असतानाही मंडपामध्ये ही म्हैस कशी काय मेली याबद्दल वेगवेगळे तर्क लावले जात असून अनेकांनी संताप व्यक्त केल्याचं दिसत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 3, 2025, 09:45 AM IST
...अन् 21 कोटींची म्हैस जागेवर कोसळली; थोड्या वेळात सोडला प्राण! 'हा' Video पाहून लोकांना वेगळीच शंका
मंडपातील व्हिडीओ होतोय व्हायरल

Shocking News About 21 Crore Rs Buffalo: देशभरात चर्चेचा विषय ठरत असेल्या राजस्थानमधील लोकप्रिय पुष्कर पशु मेळ्यातून एक हृदयद्रावक बातमी समोर आली आङे. या मेळाव्यामध्ये शुक्रवारी सुमारे 21 कोटी रुपयांची किंमत असलेल्या एका म्हशीची तब्येत अचानक बिघडली. ही म्हैस मेळाव्यामध्ये मालकाने उभारलेल्या तंबूतच कोसळली. तिच्या तोंडातून फेस आला आणि पुढल्या क्षणी तिने प्राण सोडले. अचानक प्रकृती बिघडल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचं आता सांगण्यात येत आहे. मात्र ही म्हैस मेळ्यातील मुख्य आकर्षणांपैकी होती आणि तिचाच अशाप्रकारे मृत्यू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. या मेळाव्यामध्ये रोज हजारो लोक भेट देत असून ही म्हैस चर्चेचा विषय ठरत होती.

...अन् म्हशीचा मृत्यू झाला

पुष्कर मेळाव्यातील या म्हशीची किंमत जास्त असल्याने तिच्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती, अशी माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. म्हशीची तब्येत बिघडत असल्याची माहिती मिळताच पशुवैद्यकीय पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तातडीने उपचार देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही तिला वाचवण्यात पोलिसांना अपयश आलं. डॉक्टरांना या म्हशीचे वजन जास्त असल्याने आणि प्रकृती झपाट्याने बिघडत असल्याने तिला वाचवता आलं नसल्याचं सांगितलं. त्यानंतर व्हायरल झालेल्या मेळ्यातील एका व्हिडिओमध्ये मृत म्हैस मंडपात पडलेली दिसत असून लोक आश्चर्याने तिच्याकडे पाहत असल्याचं दिसत आहे. 

अनेकांनी व्यक्त केलं आश्चर्य

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओवर इंस्टाग्रामवर अनेकांनी या म्हशीच्या मृत्यूबद्दल आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया नोंदवल्यात. एकाने, "हा अनैसर्गिक मृत्यू असू शकतो," असं म्हटलं आहे. अनेकांनी या म्हशीवर विषप्रयोग झालेला असून शकतो अशीही शंका उपस्थित केली आहे. 'स्ट्रीट डॉग्स ऑफ बॉम्बे' या अकाऊंटवरुन व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे.

अशा म्हशींना दिली जातात इंजेक्शन्स

"खरंतर अनेक कारणे आहेत, ज्यात ताणतणाव, आधीच अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य समस्या आणि व्यवसायाच्या फायद्यासाठी मालकांनी दुर्लक्ष केलेले अनेक घटकांचा या मृत्यूचा विचार करताना आढावा घ्यावा लागेल. अशा मेळाव्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या म्हशी मोठ्या आणि जाड दिसण्यासाठी त्यांनी अनेक औषधे आणि इंजेक्शन दिली जातात," असं व्हिडीओ शेअर करताना म्हटलं आहे.  "यावर बंदी घातली पाहिजे, मानवतेला लाज वाटते," दुसऱ्या एकाने म्हटले आहे.

30 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला पुष्कर पशु मेळावा आठवडाभर चालणारा आहे. येथे येणाऱ्या जनावरांची विक्रमी किंवा सर्वाचं लक्ष वेधून घेताना दिसत आहे. हा मेळावा 5 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

