Marathi News
भारतातील 'या' थिएटर्समधले CCTV फुटेज P*rn वेबसाईट्सला विकले; जोडप्यांचे Videos टेलिग्रामवरही

Shocking News CCTV Clips From Theatres Leaked: अश्लील कंटेंट विकणाऱ्या पॉर्न साईट्सोबतच अनेक टेलिग्राम चॅनेलवर हे व्हिडीओ विकले जात आहेत. नेमकं कोणत्या थिएटरमध्ये हा सारा प्रकार घडलाय जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 5, 2025, 07:17 AM IST
समोर आली धक्कादायक माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Shocking News CCTV Clips From Theatres Leaked: केरळमधील 'केरळ राज्य चित्रपट विकास महामंडळा'च्या (केएसएफडीसी) मालकीच्या थिएटरमधील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या या थिएटरमध्ये येणाऱ्या प्रेक्षकांचे लपून छपून चित्रिकरण केलं जात असल्याचं उघड झालं आहे. छुप्या सीसीटीव्ही कॅमेरांच्या माध्यमातून ही चित्रिकरण करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. हे सीसीटीव्ही फुटेज पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स आणि टेलिग्राम अकाउंटवर प्रसारित केले जात असल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आलाय. तिरुवनंतपुरम सारख्या मोठ्या शहरामध्ये हा प्रकार समोर आल्याने केरळमध्ये एकच खळबळ माजली असून या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. 

या क्लिप्समध्ये नेमकं आहे काय?

तपास यंत्रणांच्या हाती लागलेल्या लपून-छपून काढलेल्या या सीसीटीव्ही व्हिडीओमधील व्हिज्युअल्समध्ये जोडपी चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहात आल्यानंतर काय काय करतात हे दाखवण्यात आलं आहे. या क्लिप्स अश्लील कंटेट पुरवणाऱ्या अनेक प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केल्या जात आहेत. हा सारा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर, सायबर सेलने केएसएफडीसीच्या तक्रारीवरून चौकशी सुरू केली.

नेमकं कोणत्या थिएटरमधील आणि कधीचे आहेत हे व्हिडीओ?

लीक झालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तिरुवनंतपुरममधील कैराली, निला आणि श्री थिएटरमधील व्हिज्युअल्सचा समावेश असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. हे व्हिडीओ पॉर्न साइट्स व्यतिरिक्त टेलिग्राम चॅनेलद्वारे देखील वितरित केले जात आहेत. या साइट्सवर असे शेकडो व्हिडिओ खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. लीक झालेले फुटेज 2023 चे असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे फुटेज दोन वर्षांपूर्वीचे असल्याचा दावा केला जात असला तरी काही महिन्यांपूर्वीच हे व्हिडीओ अशा प्लॅटफॉर्मवर दिसू लागल्याचं सांगितलं जात आहे. 

दोन स्वतंत्र चौकश्या सुरु

प्रसारित झालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये थिएटरचे नाव, स्क्रीन नंबर, तारीख आणि वेळ यासारखे तपशील स्पष्टपणे दिसत आहेत. विविध टेलिग्राम ग्रुप्स हे व्हिज्युअल्स आणि व्हिडीओ पैशांसाठी विकत आहेत. दरम्यान, एकीकडे पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घातलेलं असतानाच दुसरीकडे केरळ चित्रपट विकास महामंडळाने तांत्रिक तज्ञांच्या सहाय्याने स्वतःची स्वतंत्र्य चौकशी सुरू केली आहे.

कायदा काय सांगतो?

कोणत्याही व्यक्तीच्या संमतीशिवाय व्हिडीओ चित्रित करणं कायद्याने गुन्हा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही लावलेले असतील तर तसं निर्देशित करणं किंवा लोकांच्या लक्षात आणून देणारे फलक लावणं बंधनकारक आहे. भारत सरकारने अनेक पॉर्न वेबसाईट्सवर बंदी घातली असली तरी प्रॉक्सी सर्व्हर आणि इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून या साईटवरील कंटेंट पाहिला जातो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

