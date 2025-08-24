विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ ! बटाट्याच्या भाजीवर तरंगताना दिसला बेडूक अन् चपातीमध्ये कडवटपणा, कुठे घडलाय हा धक्कादायक प्रकार?

शिवपुरी जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोलारस शहरातील जगतपूर भागातील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आणि कडू अन्न दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस झाला आहे. शनिवारी कोलारसच्या जगतपूर येथील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या प्लेटमध्ये बटाट्याच्या रस्सा भाजीमध्ये एक मृत बेडूक आढळला. चपात्या इतक्या कडू होत्या की त्या गिळणे कठीण झाले तर भातात अळ्या सापडल्या आहेत. यामुळे जेवणाची ही अवस्था पाहून विद्यार्थी संतापले. त्यानंतर त्यांनी एक व्हिडिओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. सध्या हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.
विद्यार्थ्यांनी वॉर्डन नरेंद्र कुशवाह यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे कीस वॉर्डन त्यांना धमकावतो आणि गप्प राहण्यास भाग पाडतो. दररोज जेवणात निकृष्ट नाश्ता, कुजलेल्या डाळ-भाज्या आणि खराब पिठापासून बनवलेल्या चपात्या दिल्या जातात. जर आपण भावी पिढीला अशा प्रकारचा आहार देत असू तर त्यांचं आरोग्य कसं सुधारेल.
विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की गेल्या ३ दिवसांपासून वसतिगृहात पिण्याचे पाणी नाही. कोचिंगवरून परतल्यावर ते तिथून बाटलीत पाणी आणतात. तक्रार केल्यावर वॉर्डन त्यांना वसतिगृहातून हाकलून लावण्याची धमकी देतो. शनिवारीच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी वॉर्डन नरेंद्र कुशवाहा यांना अनेक वेळा फोन केला पण तो फोनही उचलला नाही.
यावर संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओमध्ये संपूर्ण प्रकरण उघड केले. या संदर्भात आदिवासी कल्याण विभागाचे जिल्हा समन्वयक आरके सिंह यांच्याशी बोलले असता त्यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे मान्य केले. वॉर्डनला नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल.
