English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ ! बटाट्याच्या भाजीवर तरंगताना दिसला बेडूक अन् चपातीमध्ये कडवटपणा, कुठे घडलाय हा धक्कादायक प्रकार?

वसतिगृहातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बटाट्याच्या रस्सा भाजीत बेडूक तर भातात अळ्या सापडल्या आहेत. यावरुन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 24, 2025, 05:46 PM IST
विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ ! बटाट्याच्या भाजीवर तरंगताना दिसला बेडूक अन् चपातीमध्ये कडवटपणा, कुठे घडलाय हा धक्कादायक प्रकार?
Shocking News Dead frog found in Potato Curry and Worm in Rice served to students hostel in Shivpuri MP

 शिवपुरी जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोलारस शहरातील जगतपूर भागातील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आणि कडू अन्न दिले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस झाला आहे. शनिवारी कोलारसच्या जगतपूर येथील वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या प्लेटमध्ये बटाट्याच्या रस्सा भाजीमध्ये एक मृत बेडूक आढळला. चपात्या इतक्या कडू होत्या की त्या गिळणे कठीण झाले तर भातात अळ्या सापडल्या आहेत. यामुळे जेवणाची ही अवस्था पाहून विद्यार्थी संतापले. त्यानंतर त्यांनी एक व्हिडिओ बनवला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. सध्या हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. 

विद्यार्थ्यांनी वॉर्डन नरेंद्र कुशवाह यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे कीस वॉर्डन त्यांना धमकावतो आणि गप्प राहण्यास भाग पाडतो. दररोज जेवणात निकृष्ट नाश्ता, कुजलेल्या डाळ-भाज्या आणि खराब पिठापासून बनवलेल्या चपात्या दिल्या जातात. जर आपण भावी पिढीला अशा प्रकारचा आहार देत असू तर त्यांचं आरोग्य कसं सुधारेल. 

विद्यार्थ्यांनी आरोप केले

विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की गेल्या ३ दिवसांपासून वसतिगृहात पिण्याचे पाणी नाही. कोचिंगवरून परतल्यावर ते तिथून बाटलीत पाणी आणतात. तक्रार केल्यावर वॉर्डन त्यांना वसतिगृहातून हाकलून लावण्याची धमकी देतो. शनिवारीच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांनी वॉर्डन नरेंद्र कुशवाहा यांना अनेक वेळा फोन केला पण तो फोनही उचलला नाही.

यावर संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओमध्ये संपूर्ण प्रकरण उघड केले. या संदर्भात आदिवासी कल्याण विभागाचे जिल्हा समन्वयक आरके सिंह यांच्याशी बोलले असता त्यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे मान्य केले. वॉर्डनला नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

आदिवासी वसतिगृहातील प्रकार 

शिवपुरीच्या कोलारस भागातील जगतपूर आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ताटात एक मृत बेडूक आढळल्याने खळबळ उडाली. गेल्या तीन दिवसांपासून त्यांना कुजलेल्या भाकरी, खराब भाज्या आणि पिण्याचे पाणी मिळत असल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. तक्रार केल्यास वॉर्डन त्यांना वसतिगृहातून काढून टाकण्याची धमकी देतो असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. शनिवारी वॉर्डनने विद्यार्थ्यांचा फोनही उचलला नाही, त्यानंतर त्यांनी व्हिडिओ बनवून तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला. जिल्हा समन्वयकांनी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल आणि त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारवाई केली जाईल असे सांगितले आहे.

FAQ 

शिवपुरीच्या कोलारस येथील आदिवासी वसतिगृहात नेमके काय घडले?
कोलारसच्या जगतपूर भागातील आदिवासी कल्याण विभागाच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आणि कडू अन्न दिले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शनिवारी विद्यार्थ्यांच्या ताटात बटाट्याच्या रस्सा भाजीमध्ये मृत बेडूक आढळला, चपात्या कडू होत्या आणि भातात अळ्या सापडल्या. यामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी हा प्रकार व्हिडिओद्वारे सोशल मीडियावर व्हायरल केला.

विद्यार्थ्यांनी कोणावर आरोप केले आहेत?
विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाचे वॉर्डन नरेंद्र कुशवाह यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की वॉर्डन त्यांना धमकावतो, गप्प राहण्यास भाग पाडतो आणि तक्रार केल्यास वसतिगृहातून हाकलून देण्याची धमकी देतो. तसेच, दररोज निकृष्ट नाश्ता, कुजलेल्या डाळ-भाज्या आणि खराब पिठापासून बनवलेल्या चपात्या दिल्या जातात.

वसतिगृहात पिण्याच्या पाण्याबाबत काय समस्या आहे?
विद्यार्थ्यांनी सांगितले की गेल्या तीन दिवसांपासून वसतिगृहात पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. कोचिंगवरून परतल्यानंतर ते बाहेरून बाटलीत पाणी आणतात. तक्रार केल्यास वॉर्डन त्यांना धमकावतो.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Shivpuri newsdead frog in fooddead frog found in currydead frog in food at hostelhostel students curry with dead frog in shivpuri

इतर बातम्या

Lalbaugcha Raja 2025 First Look : लालबागच्या राजाची पहिली झ...

मुंबई बातम्या