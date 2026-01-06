लग्नानंतर उलघडलं पतीचं कटू सत्य, हनिमूनच्या दिवशी दरवाजा बंद होताच पत्नी हैराण....

ग्रेटर नोएडा येथील एका पुरूषावर एका महिलेला फसवल्याचा आरोप आहे. त्याने प्रथम विगने आपले टक्कल लपवले आणि नंतर पैशासाठी तिला त्रास दिला आणि ब्लॅकमेल केला. पोलिसांनी पती आणि त्याच्या कुटुंबातील चार सदस्यांविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ, फसवणूक, मारहाण, गुन्हेगारी धमकी आणि खंडणीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, तिचे लग्न नवी दिल्लीतील प्रताप बाग येथे राहणाऱ्या एका पुरूषाशी ठरवण्यात आले होते. लग्नापूर्वी, त्या पुरूषाने आपले टक्कल लपवण्यासाठी विग घातला होता आणि तिला असे वाटायला लावले की त्याचे केस किरकोळ गळतात. तिने आरोप केला की लग्नापूर्वी तिला किंवा तिच्या कुटुंबाला त्याच्या खऱ्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती.
वृत्तानुसार, लग्नानंतर सत्य उघडकीस आले जेव्हा ती तिच्या सासरच्या घरी आली आणि तिच्या पतीने विग काढला. जेव्हा तिने फसवणुकीबद्दल तिच्या पतीला सांगितले तेव्हा तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांच्या वागण्यात बदल झाला. महिलेने तिच्या पतीवर तिच्या मोबाईल फोनवर तिचे खाजगी फोटो काढल्याचा आणि पैसे न दिल्यास त्यांना सोडून देण्याची धमकी दिल्याचा आरोप केला.
तिने असाही आरोप केला की त्याने तिच्या सासरच्या आणि इतर कुटुंबातील सदस्यांच्या सक्रिय संगनमताने तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला. तिने असाही दावा केला की आरोपीने तिच्यावर हल्ला केला, सुमारे ₹१.५ दशलक्ष (अंदाजे ₹१.५ दशलक्ष) किमतीचे दागिने जबरदस्तीने हिसकावून घेतले आणि काही दिवसांनी तिला घराबाहेर काढले. या घटनेनंतर तिने पोलिसांशी संपर्क साधला आणि औपचारिक तक्रार दाखल केली.
तिच्या जबाबाच्या आधारे, पोलिसांनी तिच्या पतीसह पाच जणांविरुद्ध हुंडा संबंधित कायद्याच्या क्रूरता, फसवणूक, मारहाण, धमकी आणि खंडणी या कलमांखाली एफआयआर दाखल केला आहे. बिसरख पोलिस स्टेशनचे अधिकारी मनोज कुमार म्हणाले की, आरोपांची चौकशी केली जात आहे आणि मोबाईल फोन, छायाचित्रे आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित पुरावे गोळा केले जात आहेत.