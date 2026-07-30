फ्रॅक्चर पायाच्या ऑपरेशनऐवजी डॉक्टरांनी 'चुकून' केली हॉर्ट सर्जरी; महिलेचा मृत्यू, मुलाने सांगितला हादरवणारा घटनाक्रम

खासगी रुग्णालयामध्ये एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला असून या प्रकरणाची चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. पाय फ्रॅक्चर झाल्यामुळे उपचारांसाठी दाखल केलेल्या महिलेच्या हृदयाचं ऑपरेशन डॉक्टरांनी केलं. पायाचं हाड तुटलेलं असल्याने रुग्णालयात भरती झालेल्या या महिलेच्या हृदयामध्ये डॉक्टरांनी ऑपरेशन करुन 'स्टेंट' बसवला. आश्चर्याची गोष्टमध्ये हे ऑपरेशन करण्याआधी कुटुंबियांना याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. तसेच कुटुंबियांची कोणत्याही प्रकारची संमती रुग्णालयाने घेतली नव्हती असा आरोप महिलेच्या नातेवाईकांनी केली आहे. ऑपरेशन झाल्यानंतर काही वेळाने या महिलेचा मृत्यू झाला असून पोलिसांनी डॉक्टरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून चौकशी सुरू केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना हरियाणातील पानिपतमधील जीटी रोडवरील 'पार्क हॉस्पिटल'मध्ये घडली आहे. मयत महिलेचं नाव गुड्डी देवी असं आहे. कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, मूळच्या उत्तर प्रदेशातील कानपूर देहात येथील रहिवासी असलेल्या आणि सध्या रमेश नगरमध्ये राहणाऱ्या गुड्डी यांचा अपघात झाला. 24 जुलै रोजी झालेल्या या रस्ते अपघातात गुड्डी यांचा पाय मोडला होता. त्यानंतर त्यांना ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंटसाठी 'पार्क हॉस्पिटल'मध्ये दाखल करण्यात आले. खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यास चांगले उपचार मिळतील अशी त्यांच्या कुटुंबीयांना अपेक्षा होती. मात्र घडलं अगदी उलट!
गुड्डी देवी यांचा मुलगा कुलदीपने केलेल्या दाव्यानुसार, त्याच्या आईवर हृदयाची शस्रक्रीया करण्यात आली. हृदयाशी संबंधित ऑपरेशन प्रोसीजर पूर्ण झाल्यानंतरच डॉक्टरांनी गुड्डी देवींच्या हृदयामध्ये स्टेंट बसवल्याचं सांगितल्याची माहिती कुलदीपने दिली आहे. दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, ऑपरेशन करण्यापूर्वी कुटुंबीयांचा सल्ला घेतला गेला नाही किंवा त्यांची संमतीही घेतली गेली नाही.
कुलदीपने असाही आरोप केला की, हृदयाशी संबंधित या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या संमती पत्रावर बनावट सह्या करण्यात आल्या. गुड्डी देवी यांना हृदयाशी संबंधित काही आजार आहे आणि त्यावर त्वरित उपचारांची गरज आहे, अशी कोणतीही माहिती कोणत्याही डॉक्टरने किंवा रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्याने आम्हाला दिली नव्हती, असंही कुलदीपने म्हटलं आहे. त्याऐवजी, हृदयाशी संबंधित ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतरच कुटुंबातील सदस्यांना त्याबद्दल समजले.
कुटुंबीयांनी रुग्णालयावर वैद्यकीय निष्काळजीपणा, फसवणूक आणि अनावश्यक वैद्यकीय प्रक्रिया केल्याचा आरोप केला आहे. गरज नसताना केलेल्या उपचारामुळेच माझ्या आईचा मृत्यू झाला आहे, असं कुलदीपने म्हटलं आहे. गुड्डी देवी यांच्या मृत्यूनंतर रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी कुटुंबियांना धमकावल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, जेव्हा नातेवाईकांनी नेमकं कोणतं ऑपरेशन आणि कशाच्या आधावर करण्यात आलं याबद्दल माहिती विचारली. तसेच मृत्यू नक्की कशामुळे झाला याची विचारणा केली, तेव्हा समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्याऐवजी रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांकडून कुटुंबियांना धमकावण्यात आले. संस्थेविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली तरी त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, असंही आम्हाला येथील अधिकाऱ्यांनी धमकावताना सांगितल्याचं गुड्डी यांच्या कुटुंबियांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, पानिपत पोलिसांनी संबंधित डॉक्टरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून आरोपांची चौकशी सुरू केली. चौकशीचा एक भाग म्हणून शवविच्छेदन करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. शवविच्छेदनामधून गुड्डी देवी यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण आणि काही वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला होता का, हे स्पष्ट होणार आहे.