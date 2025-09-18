काय हा प्रकार? जेवण नव्हे चक्क इंजिन ऑइल पिऊन जगतोय हा माणूस...

Viral News : भारतात दर दिवशी काही अशा घटना घडतात, ज्या विचार करायला भाग पाडतात. असाच एक विचित्र, अतिशय विचित्र प्रकार कर्नाटकमध्ये घडत असून तिथं म्हणे एक माणूस दिवसभराची भूक एका अनपेक्षित गोष्टीनं भागवत आहे. सहसा सामान्य व्यक्ती भूक लागल्यास विविध अन्नपदार्थांच्या सेवनास प्राधान्य देतात, इथं मात्र ही व्यक्ती अन्न नव्हे तर, चक्क 'इंजिन ऑईल' पिऊन भूक भागवत आहे.
ऐकून यावर विश्वास न बसणं अगदी स्वाभाविक आहे. पण हे खरंय. एका इन्स्टाग्राम पोस्टमुळं ही व्यक्ती आणि कैक वर्षांपासूनची त्यांची सवय उजेडात आली. जिथं ही व्यक्ती तीस वर्षांपासून इंजिन ऑईल पित असल्याचं म्हटलं जात आहे.
इंजिन ऑईल पिण्याच्या या सवयीमुळं ही व्यक्ती कर्नाटकातील शिवमोंगा जिल्ह्यामध्ये एका अनोख्या नावानं ओळखली जाते. हे नाव म्हणजे, 'ऑईल कुमार'. इन्स्टाग्राम पोस्टच्या माहितीनुसार एका दिवसात हा माणूस साधारण सात ते आठ लिटर इतरं इंजिन ऑईल फस्त करतो. चहावरसुद्धा त्यांचा भर असतो. एकिकडे चहा पिण्यार्यंत ठीक, मात्र त्यांच्या ऑईल पिण्याच्या सवयीला अतिशय घातक म्हटलं जात आहे.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, लोकांनी अन्नपदार्थ देऊनही कुमार ते नाकारत आहेत. त्याऐवजी ते एका बाटलीत भरलेलं इंजिन ऑईल पिण्यावर भर देत आहेत.
स्थानिकांनी त्यांची ही सवय आणि त्यांचं आरोग्य पाहता कोणतंही संकट न ओढावणं ही अय्यप्पा देवाची कृपा असल्याचा समज करून घेतला आहे. एखाद्या दैवी शक्तिच्या आधाराशिवाय या सवयीनं जिवीत राहणं शक्य नाही, असंही अनेकांचं मत. कारण, इंजिन ऑईल हा एक पेट्रोलियम घटक असणारा मानवी शरीरास अतिशय घातल असा घटक. डॉक्टरही इंजिन ऑईल न गिळण्याचा सल्ला देतात. त्याच्या सेवनामुळं फुफ्फुसांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो मात्र तरीही कर्नाटतातील हा माणूस कसंकाय हे सारं निभावून नेत आहे हाच प्रश्न त्याना पाहणाऱ्यांच्या मनात घर करतोय.
(वरील वृत्त एका व्हायरल व्हिडीओच्या आधारे घेण्यात आलं असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही. किंबहुना तत्सम कृत्यांना दुजोराही देत नाही.)
'ऑईल कुमार' कोण आहे आणि त्याची सवय कशी सुरू झाली?
'ऑईल कुमार' हे कर्नाटकातील शिवमोग्गा जिल्ह्यातील एका व्यक्तीचे स्थानिक नाव आहे. त्याचे खरे नाव किंवा वय स्पष्टपणे सांगितले गेले नाही, पण तो 30 वर्षांपासून अन्न न खाता फक्त इंजिन ऑईल पित असल्याचा दावा आहे.
तो दिवसाला किती इंजिन ऑईल पितो?
व्हायरल पोस्टनुसार, तो दिवसाला सुमारे 7 ते 8 लिटर इंजिन ऑईल पितो. याशिवाय, तो चहा पितो, जो सामान्य आहे. व्हिडिओमध्ये तो एका बाटलीतून थेट ऑईल पिताना दिसतो, ज्यात लोक अन्न देतात पण तो नाकारतो.
ही सवय आरोग्यासाठी किती घातक आहे? डॉक्टर काय म्हणतात?
इंजिन ऑईल हे मानवी शरीरासाठी अत्यंत विषारी आहे. ते पेट्रोलियम घटक असल्याने गिळल्यास फुफ्फुसांवर, यकृतावर आणि पचनसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात – उलटी, श्वास घेण्यात अडचण, मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो. डॉक्टर नेहमीच सल्ला देतात की, असे उत्पादन कधीच गिळू नये.