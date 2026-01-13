मासिक पाळीच्या त्रासाला कंटाळून 19 वर्षीय तरुणीने स्वत:ला संपवलं; घरी कोणी नसतानाच तिने...

Shocking News Woman Dies Menstrual Pain: कर्नाटकमध्ये एक हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. येथील एका 19 वर्षीय तरुणीने ओटीपोटीतील वेदना असहाय्य झाल्याने स्वत:ला संपवलं आहे. उदगीरमधील बायाथा गावामध्ये ही विचित्र घटना घडली असून या तरुणीने गळफास लावून स्वत:ला संपवलं.
मयत मुलीचे नाव किर्तना असं आहे. ती मूळची कुलबुर्गीमधील सलाहलीमधील आहे. ती दोन महिन्यांपूर्वी तिच्या काकांच्या घरी बायाथा येथे राहण्यासाठी आली होती. किर्तना नोकरीच्या शोधात येथे आली होती. मागील दोन महिन्यांपासून प्रयत्न करुनही तिला नोकरी मिळत नव्हती. किर्तनाच्या पालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मासिक पाळीच्या काळात तिला फार वेदना व्हायच्या. याच वेदनांना कंटाळून घरी कोणी नसताना तिने साडीने गळफास लावून घेतल्याचं तिच्या पालकांचं म्हणणं आहे, असं वृत्त 'एशिया नेट'ने दिलं आहे.
सायंकाळी घरातील सदस्य घरी परतल्यानंतर हा सारा प्रकार उघडकीस आला. घरातील सदस्यांना किर्तनाचा देह घरात साडीने लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. किर्तनाच्या कुटुंबाला मानसिक धक्का बसला असून एवढ्या तरुण वयात मुलीचं अशा प्रकारे जाणं संपूर्ण गावाला चटका लावून गेलं आहे.
या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर, कायथासांद्रा पोलिसांनी घटनास्थळाची पहाणी केली. पोलिसांनी किर्तनाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. किर्तनाच्या घरच्यांचे जबाब नोंदवून घेण्यात आले असून तिच्या पालकांनी केलेला दावाच योग्य असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे. मात्र यामागे इतर काही कारणं आहेत का याचा शोध आता घेतला जात आहे.
मासिक पाळी (पीरियड्स) दरम्यान पोटात दुखणे ही एक सामान्य समस्या आहे. बहुतेक स्त्रियांना हा असा अनुभव येतो. हे दुखणे सामान्यतः हलके ते मध्यम स्वरुपाचे असते, परंतु काही वेळा ते तीव्र होऊ शकते.
मासिक पाळीच्या वेळी गर्भाशयाचं संकुचन होते. हे संकुचन प्रोस्टाग्लॅंडिन नावाच्या हार्मोन्समुळे होते, ज्यामुळे पोटात वेदना होतात. एस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन सारख्या हार्मोन्सच्या पातळीत होणाऱ्या बदलांमुळे पोट फुगणे किंवा दुखणे यासारख्या समस्या होतात. फायब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस किंवा इतर समस्यांमुळे पोटातील वेदना अधिक त्रासदायक ठरु शकतात.
उपाय म्हणून गरम पाण्याच्या पिशवीचा शेक घ्या. मॅग्नेशियमयुक्त पदार्थांचे सेवन करणे ज्यामध्ये केळी, डार्क चॉकलेट, हिरव्या पालेभाज्या आणि काजूसारख्या गोष्टींचा समावेश होतो. योगा आणि व्यायाम करा. जिरे-गूळ पाणी किंवा तूप आणि गरम पाण्याचे सेवन करावे, असंही सुचवलं जातं.