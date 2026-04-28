Shocking News Sister Skeleton In Bank: ही व्यक्ती आपल्या बहिणीचा सांगाडा खांद्यावर घेऊन थेट बँकेचा आवारात पोहचल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आणि तातडीने पोलिसही तेथे दाखल झाले.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 28, 2026, 02:39 PM IST
बहिणीचा सांगाडा खांद्यावर घेऊन ‘तो’ बँकेत पोहोचला अन्...; काळीज पिळवटून टाकणाऱ्या घटनेचा Video
हादरवून टाकणारा व्हिडीओ आला समोर (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

Shocking News Sister Skeleton In Bank: ओडिशामध्ये काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. येथील केओंझर जिल्ह्यात एका व्यक्तीने आपल्या मृत बहिणीचा सांगाडा कबरीतून बाहेर काढला आणि तो थेट बँकेत नेला. बहिणीच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी तो मागील काही दिवसांपासून वारंवार बँक अधिकाऱ्यांकडे वारंवार विनंत्या करत होता. मात्र बँकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे. ही घटना जिल्ह्यातील पटना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या 'मल्लिपशी' गावात घडली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ही व्यक्ती आहे कोण? मयत महिलेचं नाव काय? 

बहिणीचा मृतदेह उकरुन काढणाऱ्या या व्यक्तीचं नाव जितू मुंडा असं असून तो दियानाली गावाचा रहिवासी आहे. त्याने त्याची मृत बहीण कलारा मुंडाचा सांगाडा कबरीमधून बाहेर काढला आणि तो सोबत घेऊन स्थानिक ग्रामीण बँकेत गेला. त्याने हा सांगाडा बहिणीचा खरोखर मृत्यू झाला आहे हे पटवून देण्यासाठी थेट बँकेच्या आवातारत ठेवल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. 

त्याने असं का केलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जितू मुंडाने बहिणीचा सांगाडा उकरुन काढण्याआधी बँकेत अनेक फेऱ्या मारल्या होत्या. आपल्या मृत बहिणीच्या म्हणजेच कलारा मुंडाच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी जितूने अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा परवानगी मागितली होती. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना बहिणीच्या मृत्यूची माहिती दिल्यानंतर, संबंधित कागदपत्रं सादर केल्यानंतर आणि वारंवार विनंत्या केल्यानंतरही त्याचं काम झालं नाही. कोणत्याही व्यवहाराला मंजुरी देण्यासाठी खातेदाराची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असल्याचे अधिकारी जितूला सांगत होते. बहीण समोर आल्याशिवाय आम्ही काहीही करु शकत नाही असंही त्याला अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. जितू हा बहिणीच्या खात्यावरील 20 हजार रुपये काढण्यासाठी प्रयत्न करत होता.

दोन महिन्यांपूर्वी केलेलं दफन

सर्व प्रयत्न करुनही वारंवार मिळणाऱ्या नकारामुळे हताश झालेल्या जितूने, सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी दफन करण्यात आलेला आपल्या बहिणीचा सांगाडा कबरीतून बाहेर काढला आणि निषेध नोंदवण्यासाठी तो सांगाडा बँकेत आणला. त्याच्या या कृतीने स्थानिक नागरिक आणि बँक अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे बहिणीवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पैसे नसल्याने त्याने तिचा दफनविधी केला होता. मात्र आता बँक कर्मचाऱ्यांच्या निष्ठूर वागण्यामुळे पैशांसाठी त्याला तोच मृतदेह बाहेर काढावा लागला.

कारवाईची मागणी

घटनेची माहिती मिळताच, पटना पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी त्वरित हस्तक्षेप केला. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी कलाराचा तो सांगाडा पुन्हा दफन करण्यासाठी दियानाली गावी नेला. आतापर्यंत, या घटनेबाबत बँक अधिकारी किंवा पोलीस यांपैकी कोणीही कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. या घटनेमुळे सर्वजण हादरून गेले आहेत आणि या भागातील लोक बँक कर्मचाऱ्यांच्या वृत्ती व वर्तणुकीबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. आपल्या हक्काचे पैसे काढण्यासाठी स्वत:च्याच बहिणीचा सांगाडा अशाप्रकारे बँकेत आणावा लागल्याने अनेकांनी संबंधिक बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

