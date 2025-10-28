English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कपडे काढून दाखव मासिक पाळी आलेय की नाही... भारतातील नामांकित विद्यापीठात महिलेसह संतापजनक प्रकार

भारतातील नामांकित विद्यापीठात महिलेसह संतापजनक प्रकार घडलाय. मासिक पाळी आलेय की नाही कपडे काढून दाखव  असं एका महिलेला सांगण्यात आले. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 28, 2025, 07:04 PM IST
Haryana News : मासिक पाळी हा प्रत्येक महिलेच्या आयुष्यासह निगडीत अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. मासिळ पाळी दरम्यान अनेक महिलांना शारिरीक त्रास होते.  हरयाणामधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हरयाणातील एका विद्यापीठात काम करणाऱ्या महिलांनी मासिक पाळीमुळे प्रकृती बिघडल्याने थोडा वेळ ब्रेक द्यावा अशी मागणी केली. मात्र,  मासिक पाळी आलेय की नाही हे कपडे काढून दाखवा असे महिलांना सांगण्यात आले. या अजब प्रकारामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

मंगळवारी रोहतकमधील एका नामांकित विद्यापीठात हा प्रकार घडला आहे.  मासिक पाळीमुळे प्रकृती बिघडल्याचे कारण देत, दोन महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या पर्यवेक्षकांना सुट्टी मागितली. यावेळी पर्यवेक्षकाने त्यांना कपडे काढून मासिक पाळीची तपासणी करण्यास सांगितले. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांमध्ये यावरुन जोरदार वाद झाला. 

हा प्रकार समजताच विद्यार्थी संघटनांनीही स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुढाकार घेतला. सुपरवायझरांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. विद्यापीठ प्रशासनावर वाढत्या दबावानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. सुपवायझरला काढ टाकण्यात आले.  चौकशीसाठी महिला कर्मचाऱ्यांचे कपडे काढून फोटो काढण्यास सांगितले. 
दोन महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी मासिक पाळीमुळे ब्रेक हवा असल्याचे सुपरवायझरला सांगितले. यावेळी मोठा वाद सुरू झाला. त्याने समस्या समजून घेण्याऐवजी शिवीगाळ केली, असा आरोप महिलांनी केला आहे. 

सुपरवायझरने एका महिला सुरक्षा रक्षकाच्या माध्यमातून महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना कपडे काढून तपासणी करण्यास सांगितले. महिलेने नकार दिल्यावर तिला मारहाण करण्यात आली. सुपरवायझरने तिला कपडे काढून तपासणीसाठी फोटो काढण्यास सांगितले. त्यानंतर इतर स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. यावेळी विद्यापीठात मोठा गोंधळ सुरू झाला. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी देखील या प्रककरणाची गांभिर्याने दखल घेतली. विद्यापीठात महिलांविरुद्ध होणाऱ्या कोणत्याही गैरप्रकारांची चौकशी केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. पर्यवेक्षकांना काढून टाकण्यात आले आहे आणि या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक करावाई करण्यात येईल असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

