अल्पवयीन मुलाने 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर कार अंगावरून नेली अन्...Video पाहून बसेल धक्का

Viral Video : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. एका चिमुरडीवर कारने चिरडलं आणि त्यानंतर जे घडलं अतिशय हैरान करणार आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. अहमदाबाद नोबल नगर परिसरातील ही धक्कादायक घटना आहे. एक तीन वर्षांची चिमुरडी लाल ओढणीची साडी नेसून तिच्या घराबाहेर परिसरात खेळत होती. एवढ्यात समोर एक कार त्या गल्लीत आली. ती घाबरून पळाली खरी पण त्या कार चालकाने तिच्या अंगावर चढवली. क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं असंच सगळ्यांना वाटेल. पण त्या कार चालकाने थोड्या समोर जाता कारला ब्रेक मारला तर ती चिमुरडी त्या कारखालून बाहेर चालत आली.
हो, ती चिमुरडी चमत्कारीरित्या वाचली आहे. ही घटना घडल्यानंतर परिसरातील लोक घराबाहेर पळत आलेत. त्यांनी त्या चिमुरडीला ताबडतोब उपचारासाठी रुग्णलायात नेलं. तिला किरकोळ दुखापत झाली होती. धक्कादायक म्हणजे हा कार चालक अल्पवयीन मुलगा आहे. त्याला स्थानिकांनी पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्या मुलाकडे लायसन्स नसतानाही कार चालवत होता. या प्रकरणात पोलिसांनी अधिक तपास सुरु केला आहे. ती कार अल्पवयीन मुलाच्या कुटुंबाची होती ही माहिती पोलिसांना मिळाली आहे.
#Ahmedabad : નોબલનગર વિસ્તારન શિવ બંગલામાં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી
3 વર્ષની બાળકી બંગલા કોમન પ્લોટમાં રમી રહી હતી તે દરમિયાન સગીરવયનો કિશોર ગાડી લઈને આવી બાળકી પર ચડાવી દીધી.
કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ કિશોર વિરુદ્ધ ટ્રાફિક પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી#Accident | @PoliceAhmedabad pic.twitter.com/MgmHbijbLQ
— HIMANSHU PARMAR (@himanshu_171120) October 29, 2025
या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडीओ पाहून लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. देव तारी त्याला कोण मारी, हा व्हिडीओ पाहून नेटकरी म्हणत आहेत. तसंच देवी चमत्कार झाला आहे, असं नेटकरी म्हणत आहेत. तर काहीजण पालकांच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करत आहेत. ही धक्कादायक घटना गुजरातमधील अहमदाबादमधल्या नोबलनगर परिसरातील आहे.
प्रश्न १: ही व्हायरल घटना नेमकी काय आहे?
उत्तर: गुजरातमधील अहमदाबादच्या नोबल नगर परिसरात एका तीन वर्षांच्या चिमुरडीवर कारने चिरडले, पण ती चमत्कारीरित्या वाचली. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे, ज्यात चिमुरडी कारखाली अडकूनही बाहेर चालत येते.
प्रश्न २: अपघात कसा घडला?
उत्तर: चिमुरडी लाल ओढणीची साडी नेसून घराबाहेर गल्लीत खेळत होती. एक कार त्या दिशेने आली, ती घाबरून पळाली, पण कार चालकाने तिच्यावर चढवली. कार थोडे पुढे गेल्यानंतर ब्रेक मारला, तेव्हा चिमुरडी कारखालीून बाहेर चालत आली.
प्रश्न ३: चिमुरडीला काय इजा झाली आणि उपचार कसे झाले?
उत्तर: चिमुरडीला किरकोळ दुखापत झाली. परिसरातील लोकांनी ताबडतोब तिला रुग्णालयात नेले आणि उपचार केले. तिची अवस्था स्थिर आहे.