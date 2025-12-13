Crime News : लव्हबाईट अन्... बलात्कार तक्रार, काय आहे हा नेमका प्रकार, तपासात पोलिसही चक्रावले

विद्यार्थिनीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आणि तो बनसवाडी पोलिस ठाण्यात वर्ग केला. विद्यार्थिनीच्या जबाबावरून, पूर्व बेंगळुरू येथील त्याच्या घरातून ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली. ड्रायव्हरने सातत्याने स्वतःला निर्दोष असल्याचा दावा केला. पोलिसांनी तपास सुरू करताच, प्रकरणातील सत्य समोर आले.
बेंगळुरूमध्ये "नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे" प्रकरण खोटे असल्याचे दिसून येते. २२ वर्षीय महिलेने कॅब ड्रायव्हर आणि दुसऱ्या पुरुषावर सामूहिक बलात्काराचा आरोप केला होता. पोलिस तपासात असे दिसून आले की महिलेने कॅब ड्रायव्हरशी संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते. तिच्या मानेवर एक जखम आढळून आली, जी "प्रेमाचा धक्का" असल्याचे मानले जात होते. वृत्तांनुसार, तिला भीती होती की तिचा प्रियकर तिला याबद्दल विचारेल. हे टाळण्यासाठी तिने कॅब ड्रायव्हरवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप केला.
ही मुलगी केरळची रहिवासी आहे आणि बेंगळुरूमधील एका खाजगी महाविद्यालयात शिकत आहे. तिने ६ डिसेंबर रोजी माडीवाला पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली की, २ डिसेंबरच्या रात्री एम विश्वेश्वरय्या टर्मिनलजवळ ३३ वर्षीय कॅब ड्रायव्हर आणि त्याच्या काही साथीदारांनी तिच्यावर बलात्कार केला. तक्रारीत मुलीने म्हटले आहे की, स्टेशनवर पोहोचल्यानंतर तिने एर्नाकुलममध्ये राहणाऱ्या तिच्या प्रियकराला फोन केला आणि सांगितले की ती सकाळी ट्रेनने परत येणार आहे. तथापि, वाटेत कॅब ड्रायव्हर आणि त्याच्या साथीदारांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, पोलिस तपास आणि व्हॉट्सअॅप चॅटवरून असे दिसून आले की मुलीने आरोपीशी संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले होते. नंतर, प्रियकराने मुलीला तिच्या मानेवरील ओरखड्यांबद्दल विचारपूस केली. वृत्तानुसार, मुलीने तिच्या प्रियकराकडे दावा केला की तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला आहे. त्यानंतर, दोघांनीही पोलिसांकडे धाव घेतली आणि तक्रार दाखल केली.
पण सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कथा बदलली. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे विद्यार्थीनी आणि ड्रायव्हर रात्री ११:३० ते सकाळी ५:३० पर्यंत स्टेशनवर फिरताना दिसत होते. त्यांना अनेक वेळा कॅबमध्ये चढताना आणि उतरताना दिसले, परंतु जबरदस्ती किंवा धमकीचे कोणतेही चिन्ह नव्हते. पोलिसांनी सांगितले की दोघांमध्ये सहमतीने झालेले वर्तन स्पष्टपणे दिसून आले. विद्यार्थिनीने दावा केला होता की कॅब ड्रायव्हर आणि त्याचा साथीदार बलात्कारात सामील होते, परंतु सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये असे काहीही दिसून आले नाही.
वृत्तानुसार, महिला आणि ड्रायव्हर दोघेही केरळचे आहेत. आरोपी दोन मुलांचा बाप आहे आणि महिलेला पूर्वीपासून ओळखत होता. ३ डिसेंबर रोजी सकाळी, महिला ट्रेनमध्ये चढली. जेव्हा तिच्या प्रियकराने तिच्या मानेवरील खुणा विचारल्या तेव्हा ती घाबरली आणि खोटी कहाणी रचली.
पोलिसांनी ड्रायव्हरचे व्हॉट्सअॅप मेसेजेस देखील तपासले. ३ डिसेंबरपासून, महिलेने त्याला "संमती दर्शविणारे" अनेक मेसेज पाठवले होते. त्यानंतर, पोलिसांनी महिलेला चौकशीसाठी बोलावले. प्रियकराच्या प्रश्नांपासून वाचण्यासाठी तिने सामूहिक बलात्काराची कहाणी रचल्याची कबुली दिली. वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. ड्रायव्हर अजूनही पोलिस कोठडीत आहे.