/धक्कादायक, राहुल गांधीचे विमान पहिल्या प्रयत्नात झाले नाही लँड, लखनऊ विमानतळावरील घटना

लँडिंगसाठीचा दृष्टिकोन (approach) अस्थिर असल्याने एअर इंडियाच्या AI-1717 या विमानाला लखनौ विमानतळावर 'गो-अराउंड' करावे लागले. या विमानात राहुल गांधी प्रवास करत होते आणि दुसऱ्या प्रयत्नात विमान सुरक्षितपणे उतरले.
दिल्लीहून येणाऱ्या एअर इंडियाच्या AI-1717 या विमानाला लखनौच्या अमौसी विमानतळावर उतरण्यापूर्वी 'गो-अराउंड' करावे लागले. मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस नेते राहुल गांधी या विमानात होते. लँडिंगच्या पहिल्या प्रयत्नात, विमानाचा दृष्टिकोन (approach) अस्थिर असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वैमानिकाने लँडिंग रद्द केले; त्यानंतर पुन्हा नव्याने लँडिंगची तयारी करण्यासाठी विमान पुन्हा उंचावर नेण्यात आले.
'गो-अराउंड' ही विमान वाहतुकीतील एक प्रमाणित सुरक्षा प्रक्रिया आहे; जेव्हा वैमानिकाला असे वाटते की सध्याच्या दृष्टिकोनातून सुरक्षित लँडिंग शक्य नाही, तेव्हा नवीन प्रयत्नासाठी विमान पुन्हा वर नेले जाते.
पहिल्या प्रयत्नानंतर, विमानाने लखनौ विमानतळाच्या धावपट्टीच्या दिशेने पुन्हा एकदा लँडिंगचा प्रयत्न केला. AI-1717 हे विमान दुसऱ्या प्रयत्नात सुरक्षितपणे उतरले. या घटनेदरम्यान विमानात असलेले सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित राहिले. राहुल गांधी या विमानाने दिल्लीहून लखनौला प्रवास करत होते. पहिल्या अयशस्वी प्रयत्नानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात विमान सुरक्षितपणे उतरल्यावर परिस्थिती सामान्य झाली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियाचे AI-1717 हे विमान दुपारी २:२० च्या सुमारास दिल्लीहून निघाले. लखनौमध्ये पोहोचण्याची नियोजित वेळ दुपारी ३:३० च्या सुमारास होती. लँडिंगच्या पहिल्या प्रयत्नात दृष्टिकोन अस्थिर असल्याने, विमानाला 'गो-अराउंड' करावे लागले आणि त्यानंतरच्या प्रयत्नात ते सुरक्षितपणे उतरले. उपलब्ध माहितीनुसार, या घटनेत वैमानिकाने प्रमाणित सुरक्षा प्रक्रियेचे पालन केले. अस्थिर दृष्टिकोनादरम्यान 'गो-अराउंड' करणे हे सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करण्यासाठी उचलले जाणारे एक नेहमीचे पाऊल आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान घटना
७ सप्टेंबर रोजी, एअर इंडिया एक्सप्रेसचे IX415 (बोईंग ७३७) हे विमान कोचीहून अबू धाबीला जात होते. सुमारे ३६,००० फूट उंचीवर असताना, इंजिन १ मधील तेलाची पातळी वेगाने कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. वैमानिकांनी इंजिन बंद करण्याचा आणि विमान परत कोचीला नेण्याचा निर्णय घेतला. विमान सुरक्षितपणे उतरले आणि प्रवाशांना दुसऱ्या विमानाने अबू धाबीला नेण्यात आले.