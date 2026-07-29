/Explained: शिक्षणावर कोट्यवधींचा खर्च, तरीही नोकरीची नाही गॅरंटी; भारतातील Gen Z चं टेन्शन वाढवणारे एज्युकेशन रिपोर्ट कार्ड!

भारतात शिक्षण हा यशाचा सर्वात मोठा मार्ग मानला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाचा खर्च झपाट्याने वाढत असताना उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीही चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे लाखो रुपये खर्च करून पदवी किंवा व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षित नोकरी मिळत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि कौशल्यांतील तफावत यामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघांवरही आर्थिक व मानसिक ताण वाढत असल्याचे विविध अहवाल आणि तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
आज केवळ शाळा किंवा महाविद्यालयाची फी भरून शिक्षण पूर्ण होत नाही. शिकवण्या, स्पर्धा परीक्षा कोचिंग, डिजिटल उपकरणे, इंटरनेट, वाहतूक, गणवेश, पुस्तके, प्रोजेक्ट, वसतिगृह आणि इतर उपक्रमांवरही मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा घर खरेदी किंवा इतर मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांइतकाच महत्त्वाचा बनला आहे. परिणामी अनेक पालक बचत मोडतात, कर्ज घेतात किंवा इतर गरजा पुढे ढकलून मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देतात.
उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली तरी त्याच प्रमाणात दर्जेदार रोजगार निर्माण होत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक पदवीधर महिनोनमहिने नोकरीच्या शोधात राहतात. काहींना त्यांच्या शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या क्षेत्रात कमी पगारावर काम स्वीकारावे लागते, तर काही जण स्पर्धा परीक्षा किंवा सरकारी नोकरीच्या तयारीत अनेक वर्षे घालवतात. यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही आर्थिक स्वावलंबन लांबणीवर पडत असल्याचे दिसून येते.
अधिकृत आकडेवारीनुसार देशाचा एकूण बेरोजगारी दर तुलनेने नियंत्रित असला तरी तरुणांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. विशेषतः 18 ते 29 वर्षे वयोगटातील युवक-युवतींना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर योग्य रोजगार मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. रोजगार, शिक्षण किंवा कौशल्य प्रशिक्षण या तिन्हींपासून दूर राहणाऱ्या तरुणांची संख्याही चिंतेचा विषय ठरत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही परिस्थिती देशाच्या लोकसंख्यात्मक लाभालाही आव्हान ठरू शकते.
उद्योगांना आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि शिक्षण संस्थांमधून मिळणारे प्रशिक्षण यामध्ये अनेकदा मोठी दरी दिसून येते. अनेक कंपन्या उमेदवारांकडे पदवी असली तरी व्यावहारिक कौशल्ये, संवाद क्षमता, डिजिटल ज्ञान किंवा उद्योगानुसार आवश्यक अनुभव नसल्याची तक्रार करतात. त्यामुळे पदवीधरांची संख्या वाढली असली तरी रोजगारक्षम उमेदवारांचे प्रमाण अपेक्षेइतके वाढलेले नाही. कौशल्याधारित शिक्षण, इंटर्नशिप आणि उद्योग-संस्थांमधील समन्वय वाढवण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज, वाढत्या फी आणि नोकरीबाबतची अनिश्चितता यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक दबाव वाढत आहे. दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा, अपेक्षा आणि करिअरची चिंता वाढल्याने मानसिक ताणही मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. शिक्षणावर केलेली मोठी गुंतवणूक अपेक्षित परिणाम देत नसल्यास निराशा वाढू शकते. त्यामुळे शिक्षणासोबत करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकास आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम यांवर भर देण्याची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षणव्यवस्था आणि रोजगार बाजार यांच्यात अधिक सुसंगती निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, कौशल्याधारित प्रशिक्षण वाढवणे, इंटर्नशिपला प्रोत्साहन देणे, नवउद्योजकतेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि अधिक दर्जेदार रोजगार निर्माण करणे यावर भर दिल्यास परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. शिक्षण हे केवळ पदवी मिळवण्याचे साधन न राहता रोजगारक्षम कौशल्ये विकसित करणारी प्रक्रिया बनल्यास तरुणांना अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.