/NEET पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक माहिती, रद्दी विक्रेते का आले सीबीआयच्या रडारवर?

NEET Paper Leak: रद्दीमध्ये विकण्यात आलेली कागदपत्रे नेमकी कोणती होती, ती कुठून आली आणि या संपूर्ण प्रकरणाशी त्यांचा नेमका काय संबंध आहे, याचा तपास आता अधिक वेगाने सुरू आहे.
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणात आता रद्दी खरेदी विक्री करणाऱ्यांची पण चौकशी सीबीआय करणार आहे. आता तुम्ही म्हणाल पेपरफुटीचा आमि रद्दीचा काय संबंध.तर या सगळ्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान काही घागेदोरे यंत्रणांच्या हाती लागले आहेत. त्यामुळे पेपरफुटीचा आणि रद्दीचा काय संबंध? जाणून घेऊयात.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात पी.व्ही. कुलकर्णीपासून ते मोटेगावकर पर्यंत सीबीआयने कारवाई केली. यात आणखीही काही नावं समोर आलीये. पण जसजसा तपास पुढे जातोय तसतसं धक्कादायक माहिती सुद्धा समोर येतेय. आरोपींच्या चौकशीतून जप्त केलेल्या वस्तूंमधून महत्वाची माहिती पुढे येतेय. सीबीआयने आता दोन डॉक्टरांची चौकशी केली. तसच घराचीही झाडाझडती घेतली. ज्या डॉक्टरांनी निटचा पेपर आणि नोट्स विकत घेतले ते घोटाळा समोर येताच त्यांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न म्हणून नीटचा प्रश्नसंच रद्दीत विकल्याचा संशय आहे.
संबंधित डॉक्टरच्या दवाखान्याचीही सीबीआयने झाडाझडती घेतली. या प्रकरणातल्या सर्व पुराव्यांचा, कागदपत्रांचा सीबीआयकडून बारकाईने तपास आता सुरुये. याचाच भाग म्हणून नीट संबंधीत कागदपत्र खरच रद्दीत दिली का या अनुषंगाने तपास सुरु झालाय.
पुराव्यांच्या साखळीचा शोध घेण्यावर सीबीआयचा भर असल्याचे दिसत आहे. रद्दीमध्ये विकण्यात आलेली कागदपत्रे नेमकी कोणती होती, ती कुठून आली आणि या संपूर्ण प्रकरणाशी त्यांचा नेमका काय संबंध आहे, याचा तपास आता अधिक वेगाने सुरू आहे. लातूर शहरातील रद्दी खरेदी-विक्री करणाऱ्या अनेक व्यक्तींची चौकशी करण्याची तयारी तपास यंत्रणांनी सुरू केलीये. आता यातून आणखी काही नवी माहिती समोर येते का हे बघावं लागेल.
लातूरमध्ये विविध ठिकाणी तपास यंत्रणांची हालचाल वाढली असून प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आणि कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित साखळी उलगडण्याचा प्रयत्न तपास यंत्रणांकडून सुरू आहे. डॉ. शिरूरे यांच्या पत्नीची रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या निकटवर्तीय डॉक्टर नातेवाईकाच्या घरापर्यंतही तपास यंत्रणा पोहोचल्याची माहिती आहे. या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींमधील संपर्क आणि व्यवहारांची माहिती तपास यंत्रणा तपासत असल्याची माहिती आहे. डॉ. मनोज शिरुरेला याला सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता शिरुरेची पत्नी देखील सीबीआयच्या रडारावर आहे. डॉ. मनोज शिरुरे हा बालरोगतज्ज्ञ आहे, त्या लातुरच्या औसा रोड, खर्डेकर स्टॉप परिसरात रुग्णालय आहे. हा डॅाक्टर प्रा. पी.व्ही कुलकर्णीच्या संपर्कात असल्याचे समोर आले आहे. सीबीआयने केलेल्या चौकशीमध्ये आता शिरुरे आणि कुलकर्णी कनेक्शन देखील समोर आले आहे. शिरूरेने लातूरमध्ये काही पालकांशी संपर्क केल्याचा संशय आहे. पेपर फुटी प्रकरणामध्ये सीबीआयकडून शिरुरेची सलग 2 दिवस चौकशी करण्यात आली आहे. दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे, शिरुरेच्या अटकेनंतर पत्नी सीबीआयच्या रडारवर आहे.