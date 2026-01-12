English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महिला IT इंजिनिअरच्या घरात घुसून लैंगिक संबंधांची मागणी केली आणि... 18 वर्षाच्या तरुणाचे भयानक कृत्य पाहून पोलीस हादरले!

  बेंगळुरूमध्ये महिला IT इंजिनिअर मृत अवस्थेत आढळून आली. तपासादरम्यान या महिलेच्या शेजारी राहणाऱ्या एका तरुणाने तिच्याकडे लैंगिक संबंधांची मागणी केली होती. यानंतर तिने तिच्यासह धक्कादायक कृत्य केले. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 12, 2026, 07:24 PM IST
Crime News :  बेंगळुरूमध्ये महिला IT इंजिनिअर 18 वर्षाच्या तरुणाने या महिलेकडे लैंगिक संबधांची मागणी केली होती. महिलेने तरुणाला विरोध केला.  यानंतर तरुणाने महिलेसह अत्यंत धक्कादायक कृत्य केले. या तरुणाचे कृत्च पाहून पोलिसही हादरले आहेत. जाणून घेऊया या महिलेसह नेमकं काय घडलं?

बेंगळुरूच्या राममूर्ती नगर येथील सुब्रमण्य लेआउटमध्ये एका महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या मृत्यूप्रकरणी पोलिसांनी एक महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. पोलिस तपासात असे दिसून आले आहे की महिलेचा मृत्यू आगीमुळे गुदमरून झाला नव्हता. तर, शेजारी राहणाऱ्या 18 वर्षाच्या तरुणाने तिची हत्या केली. त्या मुलाने महिलेच्या घरात घुसून लैंगिक संबंधांची मागणी केली. तिने विरोध केला तेव्हा त्याने उशाने तिचा गळा दाबला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने घर पेटवून दिले.

प्राथमिक तपासात पोलिसांना हत्येचा संशय आहे.

3 जानेवारी रोजी राममूर्ती नगर येथील सुब्रमण्य लेआउटमध्ये शर्मिला डीके या महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा मृतदेह आढळला. तिच्या बेडरूममधील सामान जळाले होते. ती भाड्याच्या घरात राहत होती. सुरुवातीच्या तपासात पोलिसांना आगीमुळे गुदमरल्याचे प्रकरण वाटले. पोलिसांनी तपास सुरू केला तेव्हा हा नैसर्गिक मृत्यू असल्याचे दिसून आले नाही. पोस्टमॉर्टममध्ये महिलेच्या हातावर आणि शरीरावर जखमांच्या खुणा आढळून आल्या. बेंगळुरू पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार 34 वर्षीय शर्मिला डीके यांच्या हत्येचा संशय येताच पोलिसांनी वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, अभियंत्याचा फोनही गायब असल्याचे आढळून आले.

मुलगा खिडकीतून घरात शिरला

तपासानंतर पोलिसांनी शर्मिलाच्या शेजारी राहणाऱ्या  18 वर्षीय तरुणाला ताब्यात घेतले. तो पदवीधर दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे. चौकशीदरम्यान तरुणाने आपला गुन्हा कबूल केला. त्याने सांगितले की तो 3 जानेवारी रोजी रात्री 9 वाजताच्या सुमारास तो खिडकीतून शर्मिलाच्या घरात घुसला होता. त्याचा हेतू लैंगिक संबंध ठेवण्याचा होता. शर्मिलाने प्रतिकार केला तेव्हा त्याने तिचे तोंड आणि नाक जबरदस्तीने दाबून ठेवले. यातच तिचा गुदमरून मृत्यू झाला. 

तरुणाला विरोध करताना शर्मिलाला दुखापत झाली आणि रक्तस्त्राव झाला. पोलिसांनी सांगितले की, पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपी मुलाने शर्मिलाचे कपडे आणि इतर सामान बेडरूमच्या गादीवर ठेवले, त्यांना आग लावली आणि पळून गेला. पळून जाताना त्याने शर्मिलाचा मोबाईल फोनही चोरला. या कबुलीजबाब आणि सापडलेल्या पुराव्यांवरून तरुणाविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Shocking revelation regarding death of female IT engineerBengaluru CrimeThe young man demanded sex from herबेंगळुरुमहिला हत्या

