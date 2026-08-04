शिक्षिका हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! 30 सेकंदात 34 वेळा भोसकून खून, तपासात हादरवणारे खुलासे, 'दोन वेळा सर्वांसमोर...'

हरियाणाच्या फरीदाबाद येथे खासगी शाळेतील शिक्षिकेची 34 वेळा चाकूने भोसकून हत्या केल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. तोंडावर मुखवटा घातलेला एक व्यक्ती शाळेच्या गेटवर आला, त्याने एका शिक्षिकेचे नाव विचारलं. ती शिक्षिका त्याला भेटण्यासाठी बाहेर येताच त्याने तिच्यावर हल्ला केला. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत असून अनेक नवनवे खुलासे होत आहेत. प्राथमिक तपासात आरोपी अमित आणि पीडित शिक्षिका संध्या जवळपास एक वर्षांपासून एकमेकांना ओळखत असल्याचं समोर आलं आहे.
कोट गावातील रहिवासी असलेल्या 21 वर्षीय अमित या आरोपीला घटनेनंतर अवघ्या दोन तासांत अटक करण्यात आली. त्याने हत्येची कबुली दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे की, सुमारे दोन वर्षांपूर्वी अमितची संध्याशी ओळख झाली होती आणि त्याने तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला होता. संध्याने त्याच्याशी संवाद साधण्यास नकार देऊनही, अमित तिचा वारंवार पाठलाग करत असे, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं.
शाळा व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार आणि तपासातून असे समोर आले आहे की, संध्या साधारण वर्षभरापूर्वी जवळच असलेल्या 'कोट' गावातील एका शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करत होती. ही शाळा एका भाड्याच्या इमारतीत चालवली जात असे. आरोपी अमित हा त्या इमारतीच्या मालकाचा पुतण्या असल्याचे सांगितले जाते. याच काळात अमित आणि संध्या यांची ओळख झाली. सुरुवातीला त्यांची ओळख केवळ वरवरची होती, परंतु काही काळानंतर अमितने संध्याला त्रास देण्यास सुरुवात केली. या सततच्या त्रासामुळे त्रस्त होऊन संध्याने आपल्या माहेरच्या आणि सासरच्या लोकांना या परिस्थितीबद्दल कल्पना दिली होती.
हे प्रकरण चिघळल्यानंतर गावपंचायतीची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत आरोपी अमितने आपली चूक सर्वांसमोर मान्य केली आणि माफी मागितली. त्यानंतर काही काळ परिस्थिती शांत राहिली. मात्र, कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, खबरदारीचा उपाय म्हणून संध्याने 'कोट' गावातील शाळा सोडली आणि 'सिकरौना' येथील दुसऱ्या शाळेत काम करण्यास सुरुवात केली. या संपूर्ण वादाबाबत पंचायतीच्या दोन बैठका झाल्याचे समजते; प्रत्येक वेळी आरोपीने आपली चूक मान्य केली, तरीही त्याच्या वागण्यात कोणताही कायमस्वरूपी बदल झाला नाही.
सततच्या त्रासामुळे वैतागलेल्या त्या संध्याने अमितविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली होती. संध्याने काही दिवसांपूर्वीच अमितविरुद्ध विनयभंगाची तक्रारही दाखल केली होती, परंतु त्यावेळी त्याने जाहीर माफी मागितली होती. प्रकरण इतकं वाढलं होतं की, दोन वेळा पंचायत बोलावण्यात आली होती आणि आरोपीने जाहीर माफी मागितली. पण यानंतरही त्याच्याच बदल झाला नाही आणि त्याने शाळेत घुसून हत्या केली. त्या आधीच्या घटनेचा बदला घेण्यासाठीच अमितने हा गुन्हा केला असावा, असा पोलिसांचा संशय आहे.
पोलिस चौकीपासून काही अंतरावर असलेल्या सिक्रोना गावातील एका खासगी शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत असलेल्या 29 वर्षीय संध्या यांची बुधवारी सकाळी एका मुखवटाधारी हल्लेखोराने भोसकून हत्या केली. शाळेच्या प्रशासकाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्या दिवशी सकाळी एक तरुण शाळेच्या गेटवर आला आणि त्याने संध्या यांच्याशी बोलायची इच्छा व्यक्त केली. त्या त्याला भेटण्यासाठी गेटजवळ गेल्यावर, त्या व्यक्तीने त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला आणि अवघ्या 30 सेकंदांत त्यांच्या चेहऱ्यावर, मानेवर व छातीवर 30 हून अधिक वेळा वार केले.
या घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो मुखवटाधारी व्यक्ती शाळेत प्रवेश करताना आणि लॉबीमध्ये वाट पाहताना दिसत आहे. शिक्षिका दिसताच तो त्यांना बाहेर येण्याची खूण करतो आणि त्यानंतर त्यांची मान पकडून, वार करतच त्यांना बाहेर ओढत नेतो. शिक्षिका खाली जमिनीवर पडल्यानंतरही तो वार करणं थांबवत नाही.
किंचाळण्याचा आवाज ऐकून धावत बाहेर आलेल्या शाळेच्या प्रशासकाने सांगितले की, जेव्हा त्यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हल्लेखोराने त्यांच्यावरही चाल केली. त्यानंतर तो जमिनीवर पडलेल्या त्या शिक्षिकेकडे परतला आणि तिच्या पोटावर व चेहऱ्यावर सुमारे 20 वेळा वार केले. त्यानंतर नंबर प्लेट नसलेल्या दुचाकीवरून तो घटनास्थळावरून पळून गेला. शिक्षिकेला रुग्णालयात नेलं असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं.