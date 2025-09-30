'मुख्यमंत्री बदला घ्यायचाय तर... ' करुर चेंगराचेंगरी प्रकरणावर विजय पहिल्यांदाच झाला व्यक्त, 'रॅलीत 41 लोकांचा मृत्यू'

तामिळनाडूतील करूर येथे अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्या रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिनपर्यंत सर्वांनीच तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. अभिनेता विजय यांनी या घटनेवर दुःख व्यक्त करण्यासाठी पुढे येऊन एक व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये ते म्हणाले आहेत की, "आम्ही काहीही चूक केली नाही, तरीही आमच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला." चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा बळी गेलेल्या घटनेवर पहिल्यांदाच विजयने आपली भावना व्यक्त केली आहे,
तामिळनाडूतील करूर येथे त्यांच्या राजकीय रॅलीत झालेल्या चेंगराचेंगरीत 41 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन दिवसांनी, अभिनेता विजय यांनी मंगळवारी शोक संदेश जारी केला. ते म्हणाले, "मी माझ्या आयुष्यात कधीही अशा वेदनादायक परिस्थितीचा सामना केला नाही. माझे शरीर आणि मन चिंतेने भरलेले आहे. माझे हृदय वेदनेने भरलेले आहे."
विजय याने मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांना सांगितले की, "तुम्ही माझ्यावर कोणतीही कारवाई करू शकता, पण माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हात लावू नका." विजयने असेही म्हटले की, सार्वजनिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तो अपघाताच्या दिवशी अचानक करूरहून निघून गेला होता. विजय म्हणाली की तो अद्याप पीडित आणि जखमींच्या कुटुंबियांना भेटला नाही, कारण तेथे त्याच्या उपस्थितीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकली असती. एवढेच नव्हे तर त्याने त्यांना आश्वासन दिले की तो लवकरच त्यांना भेटेल आणि त्यांचे दुःख वाटेल. पोलिसांनी या घटनेसंदर्भात विजयच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते बस्सी एन. आनंद आणि सीटीआर निर्मल कुमार यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. विजय म्हणाले की, जर सरकारला सूड म्हणून कोणतीही कारवाई करायची असेल तर त्यांनी फक्त त्याच्यावरच कारवाई करावी, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर नाही.
